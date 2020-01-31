Ярославль, , 15:44 — REGNUM В Ярославле Горьковское водохранилище затопило нижний ярус Волжской набережной. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Затопленная набережная в Ярославле

Вода подтопила вход в гостиницу «Волжская жемчужина». Подтоплены и берега реки Которосль в местах расположения водных баз. В Рыбинске затоплен причал, об этом сообщает телеканал «Рыбинск-40».

В МЧС ситуацию называют «повышенной водностью Горьковского водохранилища». Как сообщает сайт регионального управления «возможны подтопления пониженных участков местности территории населенных пунктов и переливы дорог в Рыбинском, Тутаевском, Ярославском и Некрасовском муниципальных районах и городах Ярославль, Рыбинск».

Затопленная набережная в Ярославле

Причина — в так называемом срабатывании Рыбинского водохранилища, которое производится по рекомендации Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. Уровень водохранилища намеренно понижают для того, чтобы оно могло принять весенний паводок.

Затопленная набережная в Ярославле

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