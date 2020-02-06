Слушать выступления мэра Москвы Сергея Собянина — занятие утомительное. В патоке мифологем единственным выводом из его слов всегда является возвышение необыкновенных достижений и грандиозных планов. Не стало исключением и очередное мероприятие, прошедшее в Москве 5 февраля — подведение итогов работы Стройкомплекса столицы. Насколько сильно оно вышло приторным, можно понять уже из того, кому именно рассказывал столичный мэр об успехах столичных строителей — недавнему заместителю Марату Хуснуллину, назначенному вице-премьером РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин

«Мэр Москвы подчеркнул, что Президент России назначил Марата Хуснуллина на пост вице-премьера Правительства России, и это высокое доверие, оценка его лично и Строительного комплекса города в целом», — написано в пресс-релизе, подготовленном пресс-службой Собянина после мероприятия.

А ниже её же фото — Хуснуллин сидит в зале и апплодирует стоящим на сцене (из другого фото — Собянину и К). На лице федерального чиновника умилительная улыбка, глаза излучают радость, а кожа на щеках смущённо покраснела.

«Я считаю, что опыт Москвы по многим направлениям можно реализовать на территории страны, потому что Москва сегодня имеет хорошую профессиональную команду, множество наработок, юридических, организационных, технических, технологических решений, которые позволяют быстро и достаточно качественно и относительно недорого строить», — не остался в долгу перед Москвой уже Хуснуллин.

Mos.ru Марат Хуснуллин

От этой трогательной сцены почему-то вспомнилась мораль из басни Ивана Крылова:

«За что же, не боясь греха,Кукушка хвалит Петуха?За то, что хвалит он Кукушку».

Драгоценный Марат Шакирзянович! Почему же если Москва строит так недорого, так баснословно дорого стоят в ней квартиры? Места не хватает? Стоило к столице присоединить не только ТиНАО, но и, скажем, Калужскую область?

«Объем работ, которые проводит Градостроительный комплекс, огромен. И дело даже не в том, что мы реализуем те планы, которые ставим перед собой, они все — сверхамбициозные. Должен сказать, в сравнении с тем, что делается в других мегаполисах, мировых агломерациях, столицах, объем работы и результаты, которые вы показываете, превосходят практически все города мира», — заявил Собянин.

За этими объёмами и рекордами скрывается боль страны. Ужимание огромной державы до крохотного клочка, на котором ещё можно как-то относительно нормально существовать. Высокий спрос — не ваша заслуга. Он был в советские годы, был при Лужкове. Сейчас появилось больше свобод и возможностей на него отвечать.

Ваша зона ответственности — как именно отвечать. И здесь полная неразборчивость. Даётся всё, что «пипл хавает». Например, микростудии — квартиры площадью 10−11 квадратных метров. Понятно, что люди их покупают не от хорошей жизни. И ладно, если это не единственное жильё, допустим, живёт человек в Чехове или Орехово-Зуево, а на работу ему в Москве. Зашёл, переночевал, а на выходных — домой. Но ведь покупателями этих футляров будут и те, кому больше некуда идти. Есть ли какая-то ответственность государства перед горожанами?

Или популярная в Москве уловка под названием апартаменты. Как часто мэр любит говорить об инвесторах, появлении коммерческих площадей, открытии отелей. Хитрость в том, что застройщика освобождают от обязанностей выполнять требования к строительству жилых помещений, от социальной нагрузки и других условий, и он строит квартиры, которые по документам проходят как коммерческие площади. На самом деле никаким бизнесом там и не пахнет, просто способ ещё плотнее засолить людей в клетушки.

Помните, как Собянин жаловался на федеральное законодательство? Но даже с ним находятся решения. Что бы было, если бы и эти инструменты оказались в его руках?

Ну, а про уплотнительную застройку и говорить не приходится. Она повсюду. Каждый свободный кусок земли передаётся под стартовую площадку по реновации, транспортно-пересадочный узел или прочее красивое слово, за которым скрывается отбирание у людей жизненного пространства. Коммунисты говорят, что настоящую реновацию проводил в Москве Иосиф Сталин. Либералы приводят пример восточной части Берлина последних лет, где у типовой застройки уменьшалась этажность, сносилась часть домов, что приводило к снижению плотности, а внутри зданий обустраивались более просторные квартиры. То, что делается сейчас в Москве, уместнее называть не реновацией, а передачей застройщикам условно-свободной земли жильцов пятиэтажек для сооружения башен.

Строительные абсурд и жадность отлично показывает опыт освоения Новой Москвы. Старейшую красную ветку московского метро продлили в ТиНАО, но не туда, где уже живут люди, а в пустыри с голыми полями, где разворачивают мощности застройщики. Ведь этот остроумный ход позволит продавать квартиры, которые будут возводить микрорайонами или даже районами, гораздо дороже. А те, кто уже живёт, скажем, в граде Московском, как стояли в автобусных пробках, так в них и останутся.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

Недоверие к мэрии Москвы в градостроительной сфере достигло такого уровня, что москвичи ждут подвоха от каждого безобидного на первый взгляд «улучшения». Если ремонт больницы — возможно увеличение этажности, появление новых корпусов, а в результате — изменение профиля, где от лечебного учреждения останется шкафчик с бахилами и кабинет дежурного врача.

Какой московский опыт Хуснуллин собирается переносить на всю Россию — большая загадка. Там, где земля не такая золотая, не подойдут ни реновация, ни апартаменты, а «недорогое» московское строительство не найдёт за свои цены покупателей. Пока он отметился разве что критикой темпов строительства ЦКАД. Причём вслед за своим бывшим шефом. Связка работает и продолжит работать на благо чьих-то конкретных амбиций.

А Собянин снова показал, что реальная ситуация в строительной сфере ему не интересна. Не заметно, чтобы шёл диалог, вёлся поиск проблем и решений. Главное, чтобы цифры и названия проектов можно было и дальше нести к алтарю свершений, подпитывать ими политические амбиции и по кирпичику подкладывать под ноги каменной лестницы наверх.