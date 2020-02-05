Москва, , 14:31 — REGNUM Строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) должно быть ускорено. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передаёт ТАСС.

«Пока те темпы работ, которые там идут, меня не устраивают», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что договорился провести рабочее совещание и разобраться в мерах, которые следует принять для строительства дороги.

По мнению Хуснуллина, появление ЦКАД разгрузит дороги.

Строительство Центральной кольцевой дороги ведётся в 30−50 километрах от МКАД. Ранее недовольство темпами строительства выражал мэр Москвы Сергей Собянин, заместителем которого Хуснуллин работал до последнего времени.

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