Москва, , 16:59 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин попросил президента России Владимира Путина провести совещание по строительству Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), передаёт ТАСС.

Собянин обратился к президенту по «одной серьёзной проблеме». Он рассказал, что сейчас транзитные потоки автотранспорта минуют Москву по МКАД, которая уже стала внутренней автодорогой и не справляется с нагрузкой. Сейчас реализуется проект ЦКАД, который готов на 2/3.

«Но мы видим в последнее время, из-за определенных сложностей он сдвигается на 2020−2021 годы, и я боюсь, это замедление даст «движку» еще дальше», — сказал мэр Москвы.

Он попросил главу государства провести совещание по этой теме и рассмотреть системные вопросы.