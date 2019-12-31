Что если Китай предложит КНДР свой ядерный щит в обмен на денуклеаризацию? Ядерный зонтик — это гарантия безопасности, которую может предложить государство, обладающее ядерным оружием, неядерному союзному государству, пишет политический обозреватель Брайан Дж. Ким в статье для издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

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Подобные гарантии способствуют нераспространению ядерного оружия, позволяя государствам обеспечить ядерное сдерживание, не обладая собственным ядерным оружием. Например, американский ядерный зонтик поспособствовал тому, что Южная Корея отказалась от своих ядерных амбиций в 1970-х годах. Китайский ядерный щит — это реалистичное решение, которое аналогичным образом позволило бы устранить необходимость северокорейской ядерной программы, в то же время позволив КНДР воспользоваться преимуществами ядерного сдерживания.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Согласно одностороннему сроку, установленному Пхеньяном, президент США Дональд Трамп должен до конца 2019 года подготовить более решительные предложения касательно денуклеаризации Северной Кореи. Пхеньян предупредил США, что преподнесет им зловещий «рождественский подарок», добавив, что он больше не заинтересован в переговорах о денуклеаризации, пока Вашингтон не прекратит свою «враждебную политику». Власти КНДР утверждают, что ядерное оружие необходимо для обеспечения безопасности существующего режима, поэтому Пхеньян откажется от ядерного арсенала только в обмен на надежные гарантии безопасности. Однако США никогда не могли предоставить подобные гарантии. Даже недавняя отсрочка совместных военных учений с Южной Кореей не смогла ослабить страх Северной Кореи. Северокорейцы непрерывно напоминают о судьбе бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, оправдывая таким образом свое недоверие по отношению к любым американским обещаниям. Неудивительно, что возник тупик, учитывая фундаментальное несоответствие интересов.

Китай выступает против ядерной программы Северной Кореи, поскольку северокорейские провокации только усиливают треугольник Вашингтон — Сеул — Токио. Пекин по-прежнему сильно обеспокоен из-за потенциальной нестабильности северокорейского режима, что могло бы привести к хаосу на границе с КНДР и расширению американского влияния. Китай и КНДР уже заключили соглашение о взаимной обороне, поэтому Пекин не будет сидеть сложа руки в случае непредвиденных обстоятельств на Корейском полуострове. Стремление Пекина к региональному влиянию также подталкивает КНР взять на себя важную роль в рамках денуклеаризации КНДР. Только за последние два года председатель КНР Си Цзиньпин провел пять встреч на высшем уровне с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Между тем нераспространение — это тема, в рамках которой китайская самоуверенность могла бы поспособствовать американской безопасности.

Другими словами, КНДР стремится обезопасить себя от действий со стороны США, а у Китая есть веский повод для предоставления Северной Корее гарантий безопасности, чтобы решить вопрос с северокорейской ядерной программой и обезопасить себя от нестабильности в приграничных районах.

Интересы Китая и КНДР в сфере безопасности во многом совпадают, и китайский ядерный зонтик — это сравнительно небольшая цена за денуклеаризацию по сравнению с уменьшением влияния США на Корейском полуострове. В китайском издании The Global Times уже прозвучало мнение, что Пекин, возможно, уже готов убедить КНДР обменять ядерный арсенал на китайский ядерный щит.

Цитата из видео на YouTube Баллистические ракеты DF-41 на параде в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики

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Китайский ядерный зонтик также позволяет разрешить серьезное противоречие, существующее в рамках китайской стратегии. Пекин поддерживает денуклеаризацию, но в то же время опасается краха Пхеньяна. Эта двойственная позиция подорвала способность Пекина поддержать санкционную кампанию против Северной Кореи. Китайский ядерный зонтик позволит КНР поддержать денуклеаризацию Северной Кореи, не опасаясь дестабилизации внутриполитической ситуации в КНДР. Благодаря китайскому ядерному щиту Пхеньян одновременно может обеспечить ядерное сдерживание и получить доступ к интеграции с миром в качестве награды за денуклеаризацию.

У США и КНДР практически не осталось времени для того, чтобы добиться прорыва в переговорах о денуклеаризации до истечения срока, установленного Пхеньяном (31 декабря). Альтернативой прорыву в переговорах может стать возобновление ядерных испытаний и пусков баллистических ракет, угрожающих жизни американских граждан. Китайский ядерный зонтик — это мощный козырь, который позволил бы обеспечить прорыв в переговорах с КНДР, в котором так нуждается Вашингтон.