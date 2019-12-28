28 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Максим Исаев, , 13:04 — REGNUM В течение нескольких лет президент США Дональд Трамп играл роль антикитайского ястреба. События 2020 года, особенно в приграничных районах Китая и на оспариваемых территориях, на которых Пекин стремится навязать свою самодержавную волю, могут подтолкнуть Трампа к реальной ястребиной политике, бросающей вызов Китаю, говорится в статье издания The Economist.

Флаги США и Китая

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Было бы очень странно, если бы в отношении Трампа заявили, что он так или иначе занял мягкую позицию в отношении Китая. Он баллотировался на пост президента, обвинив Китай в том, что он манипулирует валютой, чтобы «изнасиловать» экономику США. Трамп позволил своим помощникам и чиновникам ввести санкции против китайских компаний, включая технологического гиганта Huawei, которые, по мнению сторонников жесткой линии, представляют угрозу для национальной безопасности. США начали охоту на китайских шпионов и агентов влияния, они улучшили военные связи с Тайванем — демократическим островом с населением 24 млн человек, который Китай называет своей провинцией.

Тайваньские демонстрации за единство КНР RattleMan

Тем не менее, нельзя сказать, что по своим инстинктам Трамп — это обычный ястреб, если ястребинность политики заключается в противостоянии факторам, определяющим нынешний подъем Китая, начиная с авторитарной политической системы и заканчивая государственным капитализмом, в рамках которого правительство использует свои финансовые и правовые ресурсы для создания национальных чемпионов, при этом запугивая или ограничивая доступ иностранным конкурентам. Действительно, Трамп не обвиняет Китай в торговом мошенничестве, в результате чего возникает некоторый разрыв между его позицией и позицией американских должностных лиц, которые требуют структурных изменений от Китая, начиная с дальнейшего открытия китайских рынков для иностранных компаний. Напротив, Трамп хвастается, что его пошлины вынуждают американский бизнес покинуть Китай, как будто доступ к рынку для транснациональных компаний вообще не является приоритетом. Трамп придерживался более узкой повестки дня: он стремился сократить торговый дефицит, подтолкнуть Китай к увеличению импорта американских товаров, прежде всего из сельскохозяйственных штатов, которые могут сыграть важную роль в его переизбрании в ноябре 2020 года.

В год выборов, когда не будет недостатка в жестких заявлениях в адрес Китая, события могут подтолкнуть Трампа к конфронтации с Китаем в стиле холодной войны, которой он до сих пор избегал. Начнем с Гонконга, столкнувшегося с кризисом, в рамках которого по одну сторону баррикад оказались продемократические молодые протестующие, многие из которых говорят по-английски и являются выпускниками гуманитарных вузов, а по другую сторону — силы безопасности, вооруженные дубинками. Демократы будут использовать любую возможность, чтобы напомнить о неоднозначной позиции Трампа, которую он занял в 2019 году, когда заявил, что демонстрации в Гонконге — это «беспорядки», с которыми пришлось столкнуться Пекину. В случае если в Гонконге начнутся настоящие ужасы, включая отправку китайских войск для подавления протестов и последующее кровопролитие, видные республиканские конгрессмены могут присоединиться к демократам и потребовать ввести санкции против китайских чиновников, а также пересмотреть торговые привилегии, которыми пользуется бывшая британская колония.

В то же время в год выборов на фоне китайских репрессий и притеснений уйгуров и других мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР усилятся дебаты о правах человека, а к Трампу могут возникнуть вопросы, почему он так редко говорит о данной проблеме. Кризис преемственности в Тибете также может привлечь к себе внимание. Изгнанному тибетскому духовному лидеру Далай-ламе исполнится 85 лет в 2020 году.

Антикитайская акция протеста Уйгуров у Белого дома. Вашингтон

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Приверженность Трампа поддержанию безопасности американских демократических союзников может столкнуться с проверкой после президентских и парламентских выборов на Тайване в январе 2020 года. Китайское правительство ненавидит действующего президента Тайваня Цай Инвэнь, поскольку она выступает против того, чтобы Тайвань стал частью материкового Китая. Инвэнь также указывает на протесты в Гонконге в качестве причиной, по которой Тайвань не должен доверять обещаниям Пекина об автономии под лозунгом «одна страна, две системы». Китай приходит в ярость, когда американские ястребы из администрации Трампа пытаются укрепить отношения между США и Тайванем. Если Инвэнь будет переизбрана, то Китай может предпринять действия, которые потребуют ответа со стороны США. Если военно-морские провокации Китая в Южно-Китайском море будут проигнорированы Трампом, критики американского президента неприминут этим воспользоваться.

В целом периферийные районы Китая станут источником непредсказуемых рисков и угроз. Помимо этого критики Трампа уже указывают на то, что США могут заключить невыгодную торговую сделку с Китаем, в рамках которой КНР будет покупать сою из Айовы, но может уклониться от экономических реформ. В 2020 году Трамп, возможно, пожалеет, что провозгласил себя тем «избранным», который может приструнить Китай.