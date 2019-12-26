Если мы серьезно относимся к защите Австралии, то нам нужно подготовиться к ее самостоятельной защите от крупной азиатской державы. Это необходимо потому, что мы больше не можем принимать поддержку со стороны мощных союзников как должное, пишет профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований Австралийского национального университета в Канберре Хью Уайт в статье для издания The Strategist.

Pxfuel.com Солдат австралийской армии

Читайте также: The Hill: Конгресс США преподнес Трампу рождественский подарок его мечты

Многие не согласны с этой точкой зрения. В издании The Strategist и в других изданиях многие пишут, что мы можем и должны зависеть от наших союзников, поэтому наши вооруженные силы необходимо спроектировать таким образом, чтобы сражаться плечом к плечу с союзниками, а не в одиночку.

Defense.gov Солдат армии Австралии

С самого начала важно обговорить, что дело заключается не в том, должны ли мы отказаться от наших альянсов. Конечно, мы не должны. Некоторые могут подумать, что стратегическая независимость по сути своей предпочтительнее зависимости от союзников, но я не принадлежу к их числу. Я считаю, что в прошлом Австралия извлекла огромные выгоды благодаря альянсам. Я, как и все, стремлюсь найти союзников, от которых мы могли бы зависеть в будущем. Нам следует искать союзников, где это только возможно.

Итак, я не говорю, что нам не нужны союзники. Я говорю, что мы больше не можем надеяться на то, что найдем их, когда они нам понадобятся, ни в Америке, ни в регионе. Те, кто говорит о том, что мы должны и дальше зависеть от США, приводят ряд аргументов. Так, говорят, что США всегда были привержены альянсу с нами в прошлом, поэтому то же самое можно ожидать в будущем. Они говорят, что растущая решимость Вашингтона противостоять Китаю и сдерживать его сделает альянс сильнее, чем когда-либо прежде. Также говорят о глубокой исторической связи и общих ценностях, благодаря которым альянс удастся сохранить, чтобы ни случилось.

Реальные альянсы налагают реальные издержки и риски. Реальные альянсы работают только тогда, когда есть четкое согласование стратегических целей. Это связано с тем, что страны, которые берут на себя обязательства в рамках альянса, принимают на себя издержки и риски для достижения собственных целей, а не целей своих союзников. Общая история, ценности и настроения — всё это хорошо для пресс-конференций, но в условиях войны они очень мало значат. Приверженность США безопасности Австралии всегда была результатом их желания сохранить свое более широкое стратегическое положение в Восточной Азии и западной части Тихого океана. Мы можем продолжать зависеть от поддержки со стороны Соединенных Штатов, пока Вашингтон привержен сохранению своих позиций. Вопрос в том, как долго это будет продолжаться?

Те, кто уверен, что в течение долгого времени США не изменят своих взглядов, указывают на то, что Соединенные Штаты остаются ведущей стратегической державой в Восточной Азии уже более столетия. Но я считаю, что на этот раз всё изменилось, потому что Китай превратился в более грозного соперника, чем любой другой конкурент, с которым США когда-либо сталкивались в Азии или где-либо еще.

Китайский авианосец «Ляонин»

Это означает, что в долгосрочной перспективе США, вероятно, придется больше отдать, чтобы противостоять вызовам со стороны Китая, по сравнению с более ранними вызовами. Таким образом, вопрос заключается в том, перевесят ли расходы те выгоды, которые США получат от сохранения своего положения в Восточной Азии. Если расходы окажутся слишком большими, их стратегическая приверженность региону, а следовательно, и безопасности Австралии, канет в Лету.

Оптимисты возражают, говоря, что США уже ответили на данный вопрос. По их словам, после публикации стратегии национальной безопасности США в декабре 2017 года Вашингтон громко заявил о своей решимости противостоять и сдерживать КНР, а также сохранить свое лидерство в Восточной Азии.

На самом ли деле это так? Американские болтуны так и не сформулировали стратегию, которая позволила бы им одержать победу в «новой холодной войне» с Китаем, они явным образом ошибочно предполагают, что победа будет легкой и обойдется им относительно дешево. Это происходит потому, что они продолжают недооценивать силу и решимость Китая.

Для сдерживания Китая Вашингтону потребуется убедить Пекин в том, что он готов начать ядерную войну, чтобы сохранить свое стратегическое положение в Азии. Для победы в новой холодной войне потребуется мобилизация общественного мнения США и опора на идею о том, что предотвращение китайского господства в Восточной Азии имеет важное значение для безопасности самих США.

Я считаю, что не удастся убедить американцев в том, что им нужно взять на себя расходы и риски, связанные с новой холодной войной с противником, более грозным, чем СССР. И действительно, многие высокопоставленные американцы уже не проявляют особой убежденности, включая, похоже, и президента США Дональда Трампа. Американский президент очень редко, если вообще когда-либо называл Китай стратегическим, а не экономическим соперником. Трамп никогда не брал на себя обязательства относительно риторики «новой холодной войны» его собственной администрации. Может быть, это сделали его соперники-демократы? Кто-то думает, что среди демократических кандидатов в президенты США, таких как Джо Байден, Элизабет Уоррен, Пит Буттиджич и Берни Сандерс, можно разглядеть нового Гарри Трумэна?

Холодная война

Читайте также: Bloomberg: Трамп загадал демократам загадку, которая поставила их в тупик

Конечно, всё может измениться. Возможно, под руководством некоторых будущих лидеров США действительно возьмут на себя обязательства по сохранению своего стратегического положения в регионе, что приведет к прочному союзу с Австралией. Однако что стало бы доказательством того, что США действительно взяли не себя эти обязательства? Во-первых, должна появиться четкая и заслуживающая доверия стратегия, позволяющая одержать победу над КНР. Во-вторых, нужна реалистичная оценка того, с какими рисками будет связана реализация данной стратегии, а для этого нужна трезвая оценка силы и решительности Китая в предстоящие десятилетия. И в-третьих, нужна убедительная демонстрация того, что американцы в целом убеждены, что эти затраты и риски стоят того, чтобы нести их в течение многих десятилетий.

До тех пор, пока мы не увидим этого, мы не можем быть достаточно уверены в долгосрочном стратегическом будущем США в Азии и не можем формировать нашу оборонную политику, опираясь на предположение о том, что США помогут защитить нас, если нам будет угрожать крупная азиатская держава. Вот почему я считаю, что мы должны серьезно задуматься о том, как самим себя защитить.