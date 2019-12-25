25 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

В то время как демократы пытаются найти мрачную экономическую статистику, почти каждый экономический индикатор продолжает двигаться в правильном направлении. Уровень занятости и заработная плата выросли. Уровень бедности продолжает снижаться.

Максим Исаев, , 12:51 — REGNUM Демократы столкнулись с проблемой, с которой они не сталкивались после президентских выборов 1988 года. Они пытаются убедить достаточное число американцев в необходимости выкинуть республиканца из Белого дома, несмотря на то, что экономика США себя отлично чувствует. В этом году демократы потерпели неудачу. Как показали последние президентские дебаты, они до сих пор не знают, как справиться с этой задачей, пишет политический обозреватель Рамеш Поннуру в статье для издания Bloomberg.

Дональд Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В начале этих дебатов модератор Джуди Вудрафф из PBS отметила, что «в целом экономика США сейчас выглядит сильной», и спросила кандидатов, что они скажут избирателям, «которым, может, и не нравится все то, что делает президент Трамп, но им действительно нравится эта экономика». Те кандидаты, которые решили ответить на данный вопрос, не согласились с ее утверждением. В конце концов, они сказали, что экономика США на самом деле не настолько сильна.

Джуди Вудрафф

Кандидаты в президенты США от Демократической партии попытались выявить конкретные недостатки в экономике. Сенатор Берни Сандерс из Вермонта сказал, что в США самый высокий уровень детской бедности, а рост уровня заработной платы в этом году оказался «невелик». Бывший вице-президент США Джо Байден сказал, что «большинству американцев» придется «что-то продать или одолжить деньги», чтобы оплатить неожиданные расходы в $400. Предприниматель Эндрю Янг сказал, что депрессия, финансовая нестабильность и задолженность по студенческим кредитам оказались на рекордно высоком уровне.

Многое из того, что они сказали, является либо ложным, либо преувеличенным. Уровень детской бедности в США окажется высоким при сравнении с другими странами, только если вы посмотрите на относительную бедность, когда на долю детей приходится менее половины от среднестатистического дохода домохозяйства. На самом деле это мера неравенства. Вместо этого посмотрите на уровень материальных лишений среди детей, здесь США соответствуют другим странам. Уровень детской бедности также снижается.

Темпы роста заработной платы в 2018 году оказались лучше, чем в течение последних двух десятилетий. При этом имеет место сочетание роста заработной платы с высоким уровнем занятости.

Заявление Байдена о трудностях, которые возникнут у американцев, чтобы оплатить неожиданные расходы на сумму $400, является ложным. Он просто плохо разобрался в статистике ФРС, обнаружив, что 61% американцев могут оплатить расходы в $400 наличными. Правда, остальным 39% действительно пришлось бы что-то продать или у кого-то занять денег, чтобы заплатить $400. Это не означает, что большинство населения вынуждено прибегать к подобным мерам.

Джо Байден (сс) Marc Nozell

С точки зрения американской финансовой безопасности дела также обстоят неплохо. Процент американцев, которые заявили Gallup — институту по изучению общественного мнения — о том, что они беспокоятся о сохранении своего уровня жизни, в целом падает. В течение трех лет большинство респондентов заявляли, что их финансовое положение улучшается.

В то время как демократы пытаются найти мрачную экономическую статистику, почти каждый экономический индикатор продолжает двигаться в правильном направлении. Уровень занятости и заработная плата выросли. Уровень бедности продолжает снижаться.

С другой стороны, демократические кандидаты в президенты США отрицают, что американцы считают нынешнюю экономику сильной. Байден и Янг присоединились к сенатору от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и мэру города Саут-Бенд (штат Индиана) Питу Буттиджичу, которые заявили, что, несмотря на то, что ВВП и фондовый рынок продолжают расти, нельзя сказать, что для американцев наступили хорошие экономические времена. «Эта экономика не работает для большинства из нас», — заявил Буттиджич.

Но большинство американцев не чувствуют того, о чем говорят демократы. Как уже отмечалось, большинство американцев говорят, что их финансовое положение улучшается. Доля американцев, которые считают, что сейчас в стране можно найти хорошую работу, согласно данным Gallup, составляла в период президентства Трампа либо 50%, либо свыше 50%. Данный показатель почти всегда был ниже 50%, когда у власти находились администрации бывших президентов США Джорджа Буша — младшего и Барака Обамы. В течение последних двух лет большинство американцев также характеризовали экономические условия в стране как «отличные» или «хорошие».

Нью-Йоркская фондовая биржа

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Демократы, безусловно, могут утверждать, что мы могли бы добиться большего успеха, или отрицать, что политика Трампа укрепила экономику. Но говорить о том, что «средний класс убивают», как это сделал Байден в ходе дебатов, — значит бросать вызов не только экономическим данным, но и мнению большинства американцев.

Возможно, экономика США столкнется с проблемами до президентских выборов 2020 года, но если все будет идти, как идет, то президент Трамп мог бы заявить в ходе своей кампании о том, что его политика оказывает позитивное влияние на экономику, а кандидат от Демократической партии может все испортить.