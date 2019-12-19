В ноябре 2019 года помощник государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс выступила с резкой критикой Китайско-Пакистанского экономического коридора (КПЭК) — проекта стоимостью $62 млрд, связанного с китайской инфраструктурной инициативой «Один пояс — один путь», пишет зарубежный научный сотрудник некоммерческой организации Middle East Institute Ариф Рафик в статье для издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Пакистан и Китай

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Уэллс справедливо указала, что КПЭК, учитывая контролируемые процессы торгов и непрозрачные договорные условия, не в состоянии обеспечить необходимый уровень устойчивости и прозрачности, в которых нуждаются развивающиеся страны, такие как Пакистан, для обеспечения роста в долгосрочной перспективе. Она отметила, что КПЭК не имеет ничего общего с китайской благотворительностью, учитывая то, что инфраструктурные проекты в основном финансируются за счет китайских кредитов. При этом китайские компании получают солидную гарантированную прибыль, продавая сравнительно дорогую электроэнергию Пакистану. Уэллс заявила, что Америка предлагает альтернативную модель партнерства в области развития, сочетающую в себе помощь в виде грантов и поддержку политических реформ, направленных на привлечение инвестиций из частного сектора.

Элис Уэллс

Однако это только половина истории. Программа гражданской помощи США Пакистану на самом деле далека от успеха. При этом Китай пытается внести коррективы в свое экономическое партнерство с Пакистаном, чтобы позиционировать сотрудничество с Пекином в качестве альтернативы западной модели помощи. Поскольку объем помощи США в целях развития Пакистана сократился, Вашингтон рискует потерять влияние в стратегически важном регионе, если продолжит и дальше предлагать простые решения в ответ на вызов со стороны КПЭК. Наиболее эффективная альтернатива КПЭК, которую могли бы предложить США, заключается не в предоставлении большего объема помощи, а в расширении торговли с упором на текстильную и швейную промышленность Пакистана.

С 2009 года Соединенные Штаты предоставили Пакистану более $4 млрд в виде помощи в области экономики и развития в рамках Акта о расширенном партнерстве с Пакистаном (EPPA). Программа привела к некоторым достижениям. Однако конечный результат заключался в следующем: несмотря на потраченные миллиарды, США не смогли оказать существенного влияния на экономический рост Пакистана за счет EPPA. В период с 2009 по 2013 год экономика Пакистана росла в среднем на 3% в год.

С момента вступления в силу в 2006 году соглашения о свободной торговле между Китаем и Пакистаном торговый дефицит Исламабада с Пекином (исключая Гонконг) вырос более чем на 500%. Согласно официальным данным Пакистана, экспорт Пакистана в Китай вырос с $506 млн в 2006 году до $1,8 млрд в 2018 году, но импорт из Китая вырос за тот же период с $2,9 млрд до $15,3 млрд. Как и во многих других странах, соглашение о свободной торговле Пакистана с Китаем оказало разрушительное воздействие на внутренние малые и средние предприятия Пакистана. Пекин и Исламабад подписали стратегическое партнерство, но китайцы остаются беспощадными конкурентами в торговле.

Товарные контейнеры

Что касается экспорта, то Пакистан отстает от аналогичных стран Южной Азии. В 2018 году экспорт составил 8,5% ВВП Пакистана, по сравнению с 14,8% в Бангладеш и 19,7% в Индии. Текстиль и одежда — это крупнейшие экспортные товары Пакистана, а США остаются важнейшим экспортным направлением для Исламабада. Расширение доступа пакистанской текстильной и швейной промышленности к рынку США — это один из наиболее эффективных способов стимулирования экономического роста Пакистана. Вполне разумно, если бы США, пытаясь ускорить совокупный рост в стране с населением в двести миллионов человек, отдали предпочтение поддержке массового производства товаров, нежели различным программам финансовой помощи.

У США есть возможность решить проблему экспорта Пакистана. Хотя Пакистан имеет преференциальные торговые отношения с Соединенными Штатами, основные текстильные и швейные изделия Пакистана сталкиваются с двузначными пошлинами. Растущие торговые отношения между Пакистаном и ЕС доказывают, что снижение торговых пошлин имеет важное значение для пакистанской промышленности. С 2014 года пакистанский экспорт текстиля и одежды в ЕС не облагается пошлинами. С тех пор экспорт Пакистана в ЕС вырос на 25%. В настоящее время ЕС вытеснил Соединенные Штаты, превратившись в главное направление экспорта пакистанской одежды. В 2008 году Пакистан экспортировал в США 45% одежды. В 2016 году эта цифра упала до 24%, в то время как на долю ЕС пришлось 54% экспорта пакистанской одежды.

Greudin Пакистанский текстиль

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Вашингтону нужно вернуться к идее о свободной торговли с Исламабадом, сосредоточившись на основных населенных пунктах Пакистана и экспорте. По сравнению с торговыми отношениями Пакистана с Китаем торговые отношения между Соединенными Штатами и Пакистаном гораздо более сбалансированы и имеют значительный потенциал для взаимовыгодного развития. Пакистанский экспорт в Соединенные Штаты стагнирует с 2006 года, оставаясь в диапазоне $3−4 млрд, в то время как импорт из Соединенных Штатов начал расти в последние годы, увеличившись с $1,8 млрд в 2006 году до $2,9 млрд в 2018 году.

Возрождение пакистанской текстильной и швейной промышленности может привести к созданию сотен тысяч рабочих мест. Расширение торговли — с акцентом на текстиль и одежду — послужило бы сигналом того, что США выступают за более справедливое экономическое партнерство. И это послужило бы основой для долгосрочных отношений США с избирателями в городских центрах Пакистана, на которых негативно повлияла нечестная торговая практика Китая, однако которых Пекин может привлечь на свою сторону на следующем этапе развития КПЭК.