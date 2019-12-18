18 декабря 2019 | Время чтения 3 мин

С политической точки зрения правительство премьер-министра Австралии Скотта Моррисона не проявляет особого желания к количественному или качественному улучшению военного присутствия США на территории Австралии.

Александр Белов, , 12:02 — REGNUM Профессор морской стратегии в Военно-морском колледже США Джеймс Холмс предложил ВМС США создать «огромную» базу в Австралии. Холмс высказывает данное предложение уже не в первый раз. Об этом он говорил еще в 2011 году, пишет сотрудник Университета Ла Троба Юан Грейам в статье для издания The Strategist.

ВМС США national museum of the u.s. navy

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Это смелое предложение требует ответа. Австралийцы гордятся своей репутацией надежного союзника на поле боя. Но они менее охотно готовы предоставить свою территорию для иностранного военного использования. Единственная постоянная американская база на австралийской земле — это база радиоэлектронной разведки Пайн-Гэп. Секрет ее долговечности заключается в справедливом распределении бремени. Взаимовыгодное соглашение позволило австралийским властям утверждать, что оно соответствует национальным интересам и не затрагивает суверенитет страны.

В Австралии также расположен значительный сингапурский военный контингент, который прибыл в Австралию в учебных целях. Сингапур оплачивает расходы и постепенно приобретает репутацию партнера, уважающего суверенитет страны. Однако военное обучение — это одно, а размещение боевых сил — совсем другое. В 2011 году тогдашний президент США Барак Обама объявил о создании ротационного отряда морской пехоты США в Дарвине. Это была политическая инициатива, призванная подчеркнуть приверженность США восстановлению равновесия в Индо-Тихоокеанском регионе. Потребовалось почти десятилетие, чтобы в конечном итоге согласовать размещение 2 тыс. 500 морских пехотинцев. На протяжении всего этого периода шли мучительные переговоры о совместном финансировании.

В результате США обеспечили дорогостоящее присутствие небольшого по численности корпуса морской пехоты. Северная территория предлагает широкие возможности для обучения, но имеет меньшее стратегическое значение, чем это принято считать. Из-за отсутствия возможности переброски морским транспортом морская пехота США в Дарвине превратилась в десантную силу.

Тем не менее надежные источники из оборонного ведомства США заявили, что, несмотря на недавние сообщения СМИ о том, что Вашингтон строит новую военно-морскую базу в Северной территории, американские военные еще далеки от цели. Между тем министерство обороны Австралии инвестирует исключительно в модернизацию существующих военно-морских объектов в Северной территории.

Холмс справедливо считает, что Австралия занимает выгодное географическое положение: не слишком далеко от районов, представляющих стратегический интерес для США, и не слишком близко к многоуровневой обороне Китая. Тем не менее он также утверждает, что Австралия находится «за пределами» Южно-Китайского моря. Дарвин находится в 2 тыс. 600 километрах от Южно-Китайского моря. Более того, навигация по Индонезии может быть связана с определенными препятствиями.

Безусловно, в военное время или в случае полномасштабного кризиса относительная удаленность Австралии сыграла бы на руку американским силам, нуждающимся в поддержке. Но поскольку Канберра, скорее всего, предоставит США доступ к австралийским военным объектам, неясно, будут ли в данном случае оправданы расходы на создание новой автономной американской базы.

С политической точки зрения правительство премьер-министра Австралии Скотта Моррисона не проявляет особого желания к количественному или качественному улучшению военного присутствия США на территории Австралии. Даже если предположить, что Вашингтон захочет размять свои «военно-морские ноги», Канберра будет вести себя крайне осторожно из-за возможной реакции со стороны Пекина.

В августе 2019 премьер-министр Австралии исключил возможность размещения американских баллистических ракет наземного базирования. Столь поспешный ответ премьер-министра наводит на мысль о скрытой нервозности по поводу размещения на территории Австралии наступательных средств Соединенных Штатов. Ничто не указывает на возможность создания постоянной «огромной» военной базы США.

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В союзнических отношениях между Австралией и США присутствует некоторая странность. В военном отношении мы можем наблюдать тенденцию к более тесной интеграции и сотрудничеству в области оборонных технологий. Тем не менее вопрос о политической приверженности США своим военным союзникам еще никогда не стоял так остро. С другой стороны, дипломатическая осторожность Австралии и ее крайняя чувствительность ко всему, что могло бы спровоцировать недовольство со стороны Китая, вызывают недоумение в Вашингтоне.

Прости, Джеймс. Лично я хотел бы, чтобы в Мельбурне появились ВМС США. Может быть в третий раз повезет?