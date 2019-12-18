18 декабря 2019 | Время чтения 3 мин

Байден решил построить свою кампанию на основе ностальгии по тому периоду, когда у власти находилась администрация бывшего президента США Барака Обамы, но президентство Байдена означало бы возвращение к более раннему периоду, когда у власти находился демократический ястреб.

Максим Исаев, , 12:20 — REGNUM Политический обозреватель Спенсер Акерман обратил внимание общественности на ужасный послужной список кандидата в президенты США от Республиканской партии Джо Байдена по Ираку, пишет журналист Дэниел Ларисон в статье для издания The American Conservative.

Противостояние Дональда Трампа и Джо Байдена Черкасский Андрей © ИА REGNUM

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«Когда ему задали вопрос о свержении ближневосточных диктаторов, он сказал: «Я не думаю, что мы должны применять силу, если она не соответствует определенным базовым критериям. Соответствует ли это интересам национальной безопасности Соединенных Штатов, находятся ли наши интересы или наши союзники под угрозой? Во-вторых, можем ли мы эффективно использовать силу, сработает ли это?» — пишет Акерман.

Акерман отметил, что для того, кто на протяжении десятилетий являлся опорой внешнеполитического истеблишмента Соединенных Штатов, критерии Байдена носят весьма общий характер, добавив, что эти критерии достаточно гибки для того, чтобы любой президент, в том числе президент США Дональд Трамп, мог им соответствовать.

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Одна из самых существенных слабостей Байдена во внешней политике заключается в том, что он неоднократно соглашался с той точкой зрения, которая соответствовала преобладающему в тот или иной момент консенсусу. Именно так поступил Байден, когда вторжение в Ирак и свержение режима Саддама Хусейна казалось политически безопасным и было воспринято как что-то само собой разумеющееся. Байден заработал себе плохую репутацию в сфере внешней политики в немалой степени потому, что он часто придерживался единодушного мнения внешнеполитического истеблишмента. Бывший вице-президент Соединенных Штатов решил опереться на свой многолетний опыт работы в правительстве, в частности, на свой опыт во внешней политике в рамках предвыборной гонки за пост президента, но это очень неустойчивая основа для кандидата в президенты.

Крайне примечательно, когда Байден впервые произнес большую речь по вопросам внешней политики в качестве кандидата в президенты США, он обошел молчанием войну в Ираке. Действительно, Байдену особо нечего сказать о войне в Ираке и его послужном списке, поэтому он предпочитает просто игнорировать данный вопрос, но это не может сходить ему с рук до бесконечности. Он поддержал санкционирование войны в Ираке, однако с середины 2000-х годов Байден продолжает цепляться за утверждение, согласно которому, выступая за санкционирование войны, он на самом деле не голосовал за войну. Это может показаться невероятным, но критика ястребиной политики Демократической партии и бывшего президента США Джорджа Буша — младшего — это единственная защита, которой могли бы воспользоваться Байден и его союзники. С другой стороны, получается, что лучшая защита Байдена заключается в признании того, что Буш его обманул? Одним словом, ничего хорошего.

Акерман приводит ряд аргументов, которые Байден использовал в первые годы войны в Ираке:

«Крайне удобно возложить всю вину на Буша, который несет всю полноту ответственности за эту катастрофу. Байден говорит о том, что он принял войну в Ираке, руководствуясь своими внешнеполитическими принципами, и настаивал на этой войне опять же, руководствуясь этими принципами», — пишет Акерман.

Джо Байден на встрече с американскими солдатами Af.mi

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По словам Акермана, Байден руководствовался утверждением, согласно которому Соединенные Штаты имеют право задавать свои стандарты поведения во имя международного сообщества, даже тогда, когда международное сообщество выступает против американского вмешательства.

На практике это равносильно тому, что Байден действует в русле международного права, притворяясь его защитником. Если предположить, что Байден по-прежнему придерживается тех же взглядов относительно власти Соединенных Штатов и роли США в мире, его внешнеполитическим суждениям нельзя доверять. Байден решил построить свою кампанию на основе ностальгии по тому периоду, когда у власти находилась администрация бывшего президента США Барака Обамы, но президентство Байдена означало бы возвращение к более раннему периоду, когда у власти находился демократический ястреб.