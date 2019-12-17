Пока кемеровский губернатор Сергей Цивилёв анонсирует перед советом по приоритетному направлению научно-технологического развития РФ РАН новую программу по добыче угля, в том числе с использованием безлюдных технологий, на пока ещё работающих с людьми, а не роботами предприятиях ситуация оставляет желать лучшего. На начало декабря 2019 года четыре угольных компании накопили многомиллионный долг перед своими работниками. Две из них — АО «Шахта «Заречная» и АО «Шахта «Алексиевская» уже обанкрочены, а что происходит на третьем — ООО «Шахтоуправление «Карагайлинское» выясняло ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

О планах

Кемеровская область — один из пяти «пилотных регионов», где будут созданы Научно-образовательные центры мирового уровня. В частности, платформа «Чистый уголь — зеленый Кузбасс». В регионе на сегодня — свыше 50 крупных компаний угольной отрасли, разведано около 500 месторождений полезных ископаемых. На Кузбасс приходится около 60% всей добычи каменного угля России и порядка 80% всех коксующихся углей. За счёт программ развития здесь к 2030 году планируют нарастить угледобычу до 370 млн тонн в год, то есть в 1,5 раза. За три года по программе должно быть вложено 12 млрд рублей, из которых 8 млрд рублей — это вливания компаний.

Но это пока всё в планах, а пока же в отрасли далеко не всё гладко.

Каменный уголь

О долгах

На начало декабря 2019 года из 251,76 млн рублей общей задолженности по зарплате — 207,4 млн рублей сформировано четырьмя компаниями угольной отрасли. Две их них, уже знакомые многим АО «Шахта «Заречная» с долгом 89,7 млн рублей и АО «Шахта «Алексиевская» — 54,3 млн рублей, где работники бастуют против сложившейся ситуации с оплатой труда. Среди крупных компаний также и ООО «Шахтоуправление «Карагайлинское» — 38,1 млн рублей.

В администрации области отмечают, что в течение декабря планируется дальнейшее снижение размера задолженности. Правда, не говорят, в каком объёме и в каких компаниях.

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Шахтоуправление «Карагайлинское»: о владельцах

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Шахтоуправление «Карагайлинское» было учреждено для добычи и обогащения угля, антрацита в августе 2004 года в посёлке Карагайлинский (город Киселевск). По открытым данным, среднесписочная численность работников — почти 960 человек. Уставный капитал компании — 1 033 220 000 рублей, руководитель с 19 ноября 2019 года — Сергей Шпилько.

Владельцами предприятия с ноября 2016 года являются Павел Савкин (доля — 1,03%) и ООО «Технология добычи» — 98,97%. Доли собственников в залоге у «Газпромбанка» до полного исполнения обязательств по кредиту от ноября 2011 года. Владельцами «Технологии добычи», учреждённой в ноябре 2014 года для оптовой торговли, являются Павел Савкин (доля 99%) и ООО «Статус». Последнее создано в Москве в августе 2004 года, учредитель — Газпромбанк.

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Павел Савкин, помимо вышеперечисленных компаний, имеет в активе доли ещё в трёх юрлицах, включая транспортное ООО «Пассажиртранс». Он также выступал учредителем православного прихода в Кемерово.

Помимо многочисленных исков от кредиторов, у шахтоуправления в арбитраже есть начатое банкротное дело.

О банкротном деле

Иск о несостоятельности поступил от московского ООО «Мегаком» 30 октября 2019 года. Основанием для него стал просроченный долг, который подтверждён решением нижегородского арбитража. Долг возник перед ПАО «Завод «Красный якорь» (Нижний Новгород), но потом истца заместили на «Мегаком». Сумма задолженности составила 1,22 млн рублей и пени по 52 912 рублей 05 копеек «за просрочку платежа с 24.08.2018 по 22.01.2019 года и далее по день фактической оплаты долга из расчёта 0,03% от суммы долга за каждый день просрочки».

26 ноября 2019 года суд признал претензии обоснованными и ввёл в отношении шахтоуправления первый этап банкротной процедуры — наблюдение сроком до 24 марта 2020 года. Временным управляющим назначен Евгений Рынденко из Ярославской области.

Определение о введении наблюдения является «основанием для приостановления исполнения исполнительных документов», а временный управляющий уже начал оценку финансового состояния компании.

Вагон с углем

С момента объявления решения о наблюдении в деле появились заявления от 13 кредиторов и претензии продолжают поступать. Четыре кредитора обратились в суд вчера, 16 декабря 2019 года.

В числе потенциальных фигурантов реестра кредиторов шахтоуправления: ООО «ДС-Импекс» — 1 422 511,92 рубля, Киселевская территориальная организация Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности — 727 152,96 рубля, ООО «Торговый дом «Мир сварки» — 86 674,8 рубля, АО «Научный центр ВостНИИ по безопасности работ в горной промышленности» — 354 тыс. рублей, ООО «Главное ПКБ Кузбасс» — 5 887 564 рубля, ООО «Грамотеинские центральные электромеханические мастерские», связанные с другой угольной компанией, — 23 722 199,42 рубля, Анастасия Филимонова — 26 093 886,93 рубля, ООО «Научно-Промышленное объединение «Стратегия» — 1 133 720 рублей, ООО Представительство «Машзавод №1» — 2 402 124 рубля, ООО «РГШО» — 342 976 рублей, ЗАО «Карбо-ЦАКК» — 3 782 811,5 рубля, ООО «Сиб.Т» — 561 660,27 рубля, ООО «Плюс-4 Сервис» — 2 148 928,16 рубля.

Помимо этого, в арбитражном суде на сегодня есть многочисленные гражданские иски от кредиторов. Минимум три из них поданы ООО «Юргинский машиностроительный завод» и на сегодня не рассмотрены. Везде идёт речь о взыскании долгов, общая сумма превышает 2 млн рублей. А комитет по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального района требует с компании 8,28 млн рублей.

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Важный момент: за 2018 год чистый убыток «Карагайлинского» составил 2 766 521 000 рублей при убытке за 2017 год — 2 247 894 000 рублей. Фактически предприятие, у которого два года фиксировались убытки, обложено со всех сторон кредиторами.

Удастся ли ему не пополнить список угольных банкротов, будет ясно в марте 2020 года.

Напомним, на сегодня в списке банкротов Кузбасса — ООО «Угольная компания «Заречная», АО «Шахта «Алексиевская», АО «Шахта «Заречнач». При этом для двух последних ищут покупателя — имущество едиными комплексами выставили на торги.

Помимо этого, кредиторы требуют введения наблюдения за крупным активом «Мечела» в Междуреченске — ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс».

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