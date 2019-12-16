Междуреченск, Кемеровская область, , 02:12 — REGNUM Кредиторы подали шестой банкротный иск к ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Междуреченск), которая подконтрольна группе «Мечел». Пять претензий отозваны и отклонены, а заявление ООО «Вега Инструментс» суд начнёт рассматривать 26 декабря 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Заявление мотивировано наличием просроченной более трех месяцев и превышающей триста тысяч рублей задолженности в размере 779 764,71 рубля, подтвержд`нной решением от 30.11.2018 года Арбитражного суда Кемеровской области по делу №А27−24 191/2018, из которых: 739 353,12 рубля основного долга, 22 180,59 рубля процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 24.03.2018 по 22.10.2018 год, 18 231 рубль расходов по уплате государственной пошлины», — отмечается в определении суда.

Заявитель просит ввести в отношении ПАО наблюдение, назначив арбитражным управляющим Давида Мелкумова из московской ассоциации СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих».

До этого в суд поступили схожие претензии от пяти кредиторов — ООО «КузбассУазЦентр», ООО «РТР-Сибирь», ООО «Интех», ЗАО «МВК ПО ВД ПРИ АНГ» и ЗАО «Холдинговая компания «Редуктор». По четырём из них заявители отказались от исков, а пятой отказал во введении наблюдения cel.

ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» создана в 1993 году. За 25 лет ею добыто 316 млн тонн угля разных марок. В состав ПАО входят три шахты, четыре угольных разреза, три гаража, четыре обогатительные фабрики и т.д. На начало 2019 года, по данным с сайта «Мечела», ПАО обладало балансовыми запасами угля на уровне 1,8 млрд тонн. Компания производит поставки не только на внутренний рынок, но и за пределы страны, в том числе в Бельгию, Германию, Японию, Индию.

Напомним, на сегодня в стадии банкротства в регионе находятся сразу две взаимосвязанные друг с другом через владельца шахты — АО «Шахта «Алексиевская» и АО «Шахта «Заречная». Обе принадлежали ООО «Угольная компания «Заречная», где основной владелец — московское ООО «Интерконсалтинг». Все три юрлица находятся в стадии конкурсного производства, а обе шахты определены едиными комплексами на продажу с начальной ценой 3,4 млрд рублей и 13 млрд рублей, соответственно.

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