12 декабря 2019 | Время чтения 8 мин

В Кемеровской области до 23 декабря 2019 года должен определиться покупатель на обанкроченную шахту «Заречная», которая выставлена на продажу единым комплексом за 12,3 млрд рублей.

Анастасия Степанова, , 05:56 — REGNUM В Кемеровской области бюджет 2020 года приняли с существенным дефицитом — 13 млрд рублей, что выше, чем даже прогнозировалось при первом чтении проекта. Глава региона Сергей Цивилёв в бюджетном послании ранее связал дефицитность бюджета в том числе с падением мировых цен на уголь и ограничениями по поставке угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона на железной дороге.

Шахтёры

Угольная отрасль для области — одна из опорных. В 2019 году потери бюджета из-за проблем в этом секторе экономики составили около 20 млрд рублей. Угледобывающий бизнес Кузбасса оказался в сложной ситуации — ряд предприятий обанкрочены, работникам задерживают зарплату, а более 150 горняков разных предприятий ушли в забастовку. Среди банкротов оказались и две старейшие шахты — «Алексиевская» и Заречная». Обе выставлены на продажу как имущественные комплексы и ждут новых владельцев. ИА REGNUM проанализировало ситуацию на шахте «Заречная».

Уголь Кузбасса

По данным департамента угольной промышленности Кузбасса, за десять месяцев 2019 года в регионе добыто 206,2 млн тонн угля — на 2,6% меньше чем годом ранее. Спад был отмечен и по энергетическим маркам угля — на 8,8 млн тонн, до 142,9 млн тонн.

Напомним, угольная отрасль не чужая и для семьи кемеровского губернатора Цивилёва. Его супруга и брат имеют бизнес-интересы в одном из российских холдингов, работающем в Якутии — АО «Колмар Груп».

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О проблемах

Далеко не на всех кемеровских шахтах сегодня ситуация стабильна. В ноябре-декабре 2019 года, не получив зарплату, горняки шахтоучастка «Октябрьский» (входит в АО «Шахта «Заречная»), шахт «Алексиевская» и «Заречная», объявили о забастовке. Обе шахты — банкроты. О судьбе «Алексиевской» ИА REGNUM ранее уже рассказывала — АО единым имущественным комплексом выставлено на продажу. Сейчас остановимся на судьбе второй шахты — «Заречная».

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О владельцах шахты «Заречная»

В декабре 1993 года на основании указа президента РФ о приватизации угольных активов госпредприятие шахта «Заречная» в городе Полысаево было преобразовано в ОАО «Шахта «Заречная». Позднее произошла реорганизация в форме присоединения к шахте ЗАО «Уголь-Инвест».

В конце сентября 2008 года решением общего собрания акционеров ОАО полномочия единоличного исполнительного органа шахты было передано ООО «Угольная компания «Заречная», ставшей к тому времени владельцем 99,9% акций. Дананя угольная компания также на сегодня обанкрочена.

Компания «Заречная» — это результат консолидации угольных активов в России, которые ещё в 90-х годах собирал под своё «крыло» угольный трейдер Виктор Нусенкис. Компания появилась более десяти лет назад, в неё вошли шесть угледобытчиков, обогатительная фабрика и ряд иных активов. Нусенкис на сегодня имеет лишь небольшую долю в ООО через другое юрлицо. Подробнее о финансовых проблемах угольной компании «Заречная» ИА REGNUM рассказывало в материале — «Шахтёрский протест: в Кузбассе зреет «новая точка социального взрыва».

Основной владелец УК «Заречная» с долей более 99,5% — московское ООО «Интерконсалтинг» и небольшая доля есть у АО «Шахта «Заречная». Компания «Интерконсалтинг» принадлежит четырём физлицам — Александру Будникову, Егору Кудашову, Павлу Косинову и Виктору Нусенкису. Первые три вошли в состав владельцев в январе 2018 года, компания несколько раз переходила из рук в руки.

За управление шахтой «Заречная» угольная компания получала вознаграждение, которое по итогам 2017 года, к примеру, составило 100,2 млн рублей.

О шахте

Государственное предприятие «Шахта Заречная» было сдано в строй в 1953 году. За счёт гидравлической добычи угля к 1987 году здесь удалось добиться «наивысших показателей по добыче» — 960 тыс. тонн. Но постепенно произошёл спад показателей.

В 1994—1997 годах на шахте провели реконструкцию, чтобы перейти «от гидродобычи к технологии добычи угля очистными механизированными комплексами с горнотехнической схемой шахта-лава, шахта-пласт с проектной мощностью 1 млн. тонн в год». В конце 90-х даже шёл разговор о том, что «в связи с отсутствием средств на модернизацию» закрыть общество. Но в 1998 году шахта начала сотрудничать с украинским концерном «Энерго», что позволило решить финансовые проблемы и начать работы по второй очереди реконструкции.

Уже в 1999-м году шахта перевыполнила плановые показатели, выдав 1150,4 тыс. тонн при плане 700 тыс. тонн. В 2000-м году она вышла на проектную мощность.

Из документации общества известно, что в 2004 году «Заречная» приступила к выполнению работ по вскрытию запасов угля нижележащих пластов Надбайкаимского и Байкаимского. В 2008 году шахта почти завершила проект вскрытия и подготовки запасов восточного крыла западной прирезки, где была предусмотрена доработка запасов пласта Полысаевский-1 и разработка пласта Полысаевский-2.

Параллельно с этим для рабочих компании строились жилые дома.

В 2013 году на ОАО произошёл спад по добыче — вместо плановых 4590 тыс. тонн было добыто 4172,9 тыс. тонн. Это объяснялось отставание от графика по ряду работ, сложными условиями на одном из участков, а также затянувшимся перемонтажом механизированного комплекса и обрушением кровли монтажной камеры. В 2015—2017 годах плановые показатели по добыче снова не были выполнены. При этом в 2016 году добыли почти в два раза меньше плана — 2 875,9 тыс. тонн.

А уже в ноябре 2017 года АО «Шахта «Заречная» стала банкротом, в отношении неё ввели конкурсное производство. Конкурсным управляющим был назначен Григорий Третьяк.

Для небольшого Полысаево, где численность населения всего порядка 26 тыс. человек, угольная отрасль стала градообразующей. Её доля в экономике города в 2018 году была 96%, а порядка 5 тыс. жителей работали именно в угледобыче. Финансовые проблемы «Заречной» и управляемых ею шахт бьют по жителям, так как именно на них работают большинство полысаевцев.

Проблемы с выплатой зарплаты работникам ОАО «Шахта «Заречная» имеют давние корни. К примеру, уже в 2017 году прокуратура области включила предприятие в список основных должников. На 1 июля 2017 года шахта имела долг перед 3433 работниками в размере 137 млн рублей. Позднее эти долги были погашены, но накопились новые, которые и вывели в декабре 2019 года горняков на забастовку.

При этом, несмотря на состояние банкротства, шахта продолжает свою работу.

«Объём добычи угля в 2017 году составил 1,8 млн. тонн, в т.ч. на основной производственной площадке добыто 0,4 млн. тонн, на Шахтоучастке «Октябрьский» добыто 1,4 млн. тонн», — отмечается в отчёте компании.

О банкротстве

Говорить о том, что шахте удастся выйти из банкротства и восстановиться в нынешнем виде, не приходится. В сообщении конкурсного управляющего АО отмечалось, что «стоимость чистых активов за 2017 год значительно снизилась и перешла в отрицательное значение — 34 890 942 тыс. рублей».

А в докладе о финансовом состоянии уточняется, что в 2017 году предприятие «получило убытки от продажи угля и оказанных услуг в размере 1,7 млрд рублей», а «балансовые убытки за 2017 год составили 4,8 млрд. рублей».

На шахте по итогам 2017 года работали порядка 3,2 тыс. горняков, то есть от её благосостояния практически зависит судьба всего города, ведь за спиной каждого шахтёра стоит ещё и его семья.

Чтобы покрыть долги «Заречной», которых только на ноябрь 2017 года было 46 624 081 239,13 рубля, идёт реализация разного рода имущества, в том числе выставлена на торги многомиллиардная дебиторская задолженность шахты «Алексиевская».

Помимо этого, арбитражный управляющий потребовал привлечь к субсидиарной ответственности двух бывших директоров ООО «УК «Заречная» — Константина Бондаренко и Валерия Щекотуева. При этом Бондаренко и ООО «УК «Заречная» выставили счёт на 53,8 млн рублей, а компании и обоим директорам на 5,237 млрд рублей. Руководителям вменялось то, что при наличие проблем у шахты ещё в 2015 году, они не обратились с заявлением о банкротстве.

Суд пока не рассмотрел данное требование управляющего.

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Следом за этим — в декабре 2019 года требование о привлечении к субсидиарной ответственности угольной компании по долгам шахты выставил кредитор — АО «Чешский экспортный банк». Размер ответственности — 79 923 200 рублей.

В то же время 3 декабря 2019 года суд отказал «в удовлетворении заявления о привлечении к ответственности в виде возмещения убытков ООО «УК «Заречная» и Харитонова В. Г. в размере 58 800 000 рублей».

Конкурсное производство продолжается, а сама шахта выставлена единым комплексом на продажу. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 23 декабря 2019 года. Начальная стоимость лота — 12 369 568 830,3 рубля. В стоимость входит цена имущества, находящегося в залоге у ООО «УглеТранс», — 6 064 159 397,4 рубля.

А тем временем власти Кузбасса прогнозируют, что в 2020 году поступления по налогам от угольной отрасли сократятся ещё на 8−10 млрд рублей к уровню 2019 года.