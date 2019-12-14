После почти двух лет торговых баталий, встречных пошлин, переговоров, злых твитов и закулисных маневров мы, наконец, подошли к ожидаемому подписанию первой части торговой сделки между США и Китаем. Можно сказать, что оно того не стоило, пишет журналист Дэвид Фиклинг в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Фермер США

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Президент США Дональд Трамп дал свое согласие на подписание соглашения о деэскалации торгового конфликта с Пекином. Согласно достигнутым договоренностям, США планируют снизить торговые пошлины в отношении китайского импорта и отказаться от введения новых пошлин, в то время как Пекин готов увеличить импорт сельскохозяйственной продукции из США и предпримет дополнительные усилия для защиты интеллектуальной собственности США.

Индекс S&P 500 вырос на 0,9%, закрывшись на рекордно высоком уровне, согласно новостным сообщениям. Естественно, ситуация всегда улучшается, когда страна перестает бить себя по лицу, однако было бы гораздо лучше, если бы она вообще этого не делала.

Don Graham Ферма в США

Но если мы посмотрим на предварительное соглашение, то не найдем там ничего нового из того, что мы могли бы получить и без этих двух лет торговых споров. Председатель КНР Си Цзиньпин уже давно говорит о реформах в сфере интеллектуальной собственности. Первые специализированные суды, которые рассматривают дела, связанные с интеллектуальной собственностью, появились в Китае еще в 2014 году. Как правило, данные суды справедливо рассматривали дела некитайских компаний.

Да, были некоторые проблемы с точки зрения реализации наказаний за нарушения в сфере интеллектуальной собственности, но теперь ситуация начинает меняться. Возможно, это произошло в результате давления со стороны США, но также можно сказать, что данный процесс полностью соответствует внутренним приоритетам Китая, поскольку у КНР появились собственные разработки в сфере интеллектуальной собственности, которые также нуждаются в защите.

Договоренности, достигнутые в рамках первого этапа переговоров, в отношении импорта сельскохозяйственной продукции США также были весьма предсказуемыми. Африканская чума свиней нанесла мощный удар по животноводству КНР, поэтому страна нуждается в импорте белковой продукции. Более важная проблема заключается в том, на какие уступки придется пойти США. В пользу ожидаемой торговой сделки с КНР приводят аргумент о том, что это всего-навсего первый этап переговоров, поэтому по мере продвижения переговорного процесса Вашингтон сможет получить дополнительные выгодны от Пекина. Однако стоит отметить, что обязательство КНР приобрести американскую сельскохозяйственную продукцию на $50 млрд будет сопровождать обязательство Соединенных Штатов, согласившихся снизить торговые пошлины на аналогичную сумму и отказаться от запланированного повышения пошлин.

Если вы всегда считали, что торговая война — это плохая идея, то нынешнее развитие событий, с данной точки зрения, является для вас долгожданным событием. Но если вы согласились с тем, что Вашингтон намеревался заставить Китай пойти на уступки, задействовав свои торговые рычаги, то вам нечем похвастаться. Вашингтону мало что удалось достигнуть на фоне максимального давления, а когда давление снизится Соединенные Штаты могут получить еще меньше.

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Германии

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Учитывая бычий тренд на рынках, может возникнуть заманчивая мысль о том, что ничто из вышеперечисленного не имеет значения. Но стоит обратить внимание на то, насколько этот позитивный настрой зависит от более активной позиции центральных банков, которые пытаются смягчить ухудшающуюся геополитическую картину. Глобальный рост в 2019 году окажется самым слабым со времен финансового кризиса 2008 и 2009 годов, согласно данным Международного валютного фонда, а темпы роста экономик Китая и Соединенных Штатов замедлятся в 2020 году. На фоне паралича, поразившего Всемирную торговую организацию (ВТО), вполне вероятно, что неприятности в глобальной торговой системе только начинаются, а не заканчиваются.

Соединенные Штаты развязали торговую войну, не имея четкого представления о том, какие цели они преследуют, а также о том, как их достичь и на какие издержки готов пойти Вашингтон. В настоящий момент мы оказались близки к заключению режима прекращения огня, который позволит США покинуть поле брани, сохранив несколько клочков своего достоинства. Было бы гораздо лучше, если бы Вашингтон вообще не начинал эту торговую битву.