13 декабря 2019 | Время чтения 3 мин

Лишь немногие европейские столицы будут благодарны Турции за то, что она заставила их встретиться со своими забытыми гражданами.

Максим Исаев, , 12:03 — REGNUM Прошло четыре недели с тех пор, как Турция приступила к реализации одной из своих самых противоречивых политик: депортации бывших боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их семей без согласия принимающей стороны. Депортации проводятся регулярно. В понедельник, 9 декабря, 11 французских граждан доставили во Францию, пишет эксперт по Ближнему Востоку Фейсал аль Яфай в статье для издания Syndication Bureau.

Последствия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По крайней мере два десятка бывших членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) депортировали в европейские страны. В Турции заявили, что к концу 2019 году депортируют еще 1 тыс. заключенных сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Этот внезапный приток возвращающихся мужчин и женщин застал европейские страны врасплох и поднял ряд сложных юридических, политических и моральных вопросов, решения которых ЕС, как и примерно 100 стран, граждане которых присоединились к исламистам, надеялся избежать. Теперь Турция вынуждает эти страны противостоять собственным дочерям и сыновьям. Становление и крах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке породили чрезвычайно сложную политическую и правовую ситуацию.

Европейские исламисты Matritca.kz

После краха ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевики и их семьи либо были задержаны силами Турции или Ирака, либо их задержали курдские ополченцы в северо-восточной Сирии, либо они продолжают жить в провинции Идлиб или в некоторых восточных районах Сирии. После вторжения Турции в северные районы Сирии в октябре 2019 года она взяла под свой контроль тюрьмы и лагеря, оставленные курдскими ополченцами, в которых находились тысячи иностранных боевиков и их сторонников. Сейчас Анкара стремится как можно быстрее избавиться от боевиков. «Мы не отель для членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на этой неделе.

Никто не хочет принимать к себе этих мужчин и женщин. Турция обеспокоена тем, что страны попытаются найти всяческие законные способы, чтобы лишить исламистов гражданства и оставить их в районах, подконтрольных Турции.

Великобритания уже предприняла подобные шаги в отношении британской гражданки, которая присоединилась к исламистам в 15 лет: ее лишили британского гражданства, несмотря на то, что у нее не было другого гражданства. Американский суд предпринял нечто похожее в ноябре 2019 года, постановив, что поддерживающая ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хода Мутана не являлась гражданкой США, несмотря на то, что она родилась в США и прибыла в Сирию с американским паспортом.

Всех депортированных сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) немедленно арестовали при приземлении, однако неясно, как их привлечь к ответственности в рамках существующего законодательства за преступления, которые они совершили в сотнях километров от своего дома в зоне боевых действий. Необходимо изменить законы, чтобы решить возникшую проблему. Например, Германия расширила определение терроризма, в то время как Бельгия ввела минимальные сроки наказания для репатриантов. Но внезапное возвращение сотен сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) станет серьезным испытанием для европейских судов.

Правосудие

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Европейские службы безопасности считают, что вероятность кризиса реальна. Всего две недели назад Лондон стал свидетелем последствий досрочного освобождения заключенных, ранее осужденных за терроризм. В 2012 году Усмана Хана осудили за подготовку террористических актов, приговорив к 16 годам лишения свободы. Однако Хана освободили в декабре 2018 года, поскольку, как считалось, он успешно прошел программу реабилитации. 29 ноября Хан зарезал двух человек, еще трое получили ножевые ранения.

Перед европейскими правительствами возник ужасный вопрос: если Хан, который никогда не был в Сирии или в любой другой зоне боевых действий, мог совершить такое нападение, то что могут сделать те, кто получил реальный боевой опыт, даже спустя годы после возвращения домой? Европейские правительства надеялись, что на эти вопросы им или не придется отвечать, или это произойдет в отдаленном будущем. Лишь немногие европейские столицы будут благодарны Турции за то, что она заставила их встретиться со своими забытыми гражданами.