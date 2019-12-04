8 ноября в Индии отметили годовщину демонетизации — единственного крупнейшего денежного эксперимента в истории человечества по обузданию «грязных» денег. Премьер-министр Индии Нарендра Моди удивил Индию и остальной мир объявлением о том, что банкноты в 500 и 1 тыс. рупий перестали быть законным платёжным средством. В одночасье пострадало более 86% ($206 млрд) всей валюты, находившейся в обращении на тот момент. Главной причиной, по которой правительство решило сделать столь смелый шаг, являлось стремление искоренить коррупцию. Вот только на долю наличных приходится всего 6% всех незаконных активов в стране, пишет политический обозреватель Рави Кант в статье для издания Asia Times.

Индийская Рупия

Читайте также: Atlantic: Джонсон выбрал предвыборную стратегию, от которой отказалась Мэй

Внезапность объявления и ограниченная пропускная способность печатных станков не позволили в одночасье заменить демонетизированную валюту на новую. Общая сумма валюты, используемой в качестве законного платёжного средства, сократилась на 75% за одну ночь. Это стало шоком для экономики и вызвало кризис ликвидности. Данный шаг также сильно повлиял на потребление, что напрямую повлияло на производство, возник эффект домино, в результате которого снизился уровень занятости, темпы экономического роста, а также сократились налоговые поступления. Темпы роста ВВП в 8,01% в 2015−16 финансовом году упали до 7,11% в 2016−17 после демонетизации. Индия взяла на себя самый большой риск за всю историю своей экономики, ориентированной на потребление.

Порт Ченнаи. Индия

Прежде, чем индийцы смогли оправиться от этого шока, правительство осуществило самую сложную налоговую реформу в своей истории, установив налог на товары и услуги (GST) с 1 июля 2017 года. Старый лицензионный режим (сложная система лицензирования), получив новое имя, вернулся обратно в форме сложного механизма налоговых ставок.

С GST было несколько проблем, включая многочисленные налоговые ставки, надбавки и требование подавать ежемесячные декларации. Правительство установило уголовное наказание за продажу без счёта, ненадлежащее использование налоговых возвратов и манипулирование налоговыми льготами. В такой большой стране, как Индия, в которой существует большой теневой сектор экономики, высокие ставки GST и сложные требования по их соблюдению существенно осложнили бизнес.

Согласно опросу, проведённому Всеиндийским конгрессом профсоюзов, по состоянию на сентябрь 2018 года пятая часть из 63 млн малых предприятий Индии, на долю которых приходится 32% экономики и в которых работают 111 млн человек, столкнулась с падением прибыли на 20% после введения GST, поэтому пришлось уволить сотни тысяч рабочих. Согласно кривой Лаффера, повышение налоговых ставок всегда приводит к снижению налоговых поступлений. Это главным образом связано с конфискационными налоговыми ставками, замедляющими скорость обращения денег.

После этих двух крупных катастрофических реформ в экономике Индии возникла большая турбулентность в связи с падением темпов роста ВВП в каждом последующем квартале, значительным ростом дефицита бюджета и кризисом в различных секторах экономики.

Индийский крестьянин

Фундаментальная причина столь мрачных результатов на экономическом фронте заключается в самой политике правительства. Чтобы устранить коррупцию, правительство объявило войну теневому сектору экономики. Но большая часть экономики, особенно в сельских районах, является неформальной, поэтому эта война превращается в войну с самой экономикой. Это всё привело к тому, что правительство просто убило экономику. Индия лишилась своей пальмы первенства как самая быстрорастущая экономика мира в мае этого года.

Является ли нынешний экономический спад циклическим или структурным? В настоящее время среди экономистов продолжаются дебаты по данному вопросу. Правительство, вероятно, считает, что экономический спад носит циклический характер. Но правительство игнорирует тот факт, что циклические замедления связаны с рецессией — замедлением экономического роста в течение двух кварталов подряд. Однако индийская экономика довольно долго замедлялась, и, несмотря на последовательные сокращения процентных ставок в этом году и дефицит бюджета, достигший 102% годового бюджета на 2019 год, экономика до сих пор не продемонстрировала сколь-нибудь положительную динамику.

Согласно Fitch Ratings, экономика Индии выросла на 4,7% в период с июля по сентябрь 2019 года — это самый низкий показатель за последние шесть лет. Совершенно очевидно, что нынешнее замедление носит скорее депрессивный, чем рецессионный характер. Депрессия в экономике — это длительный период роста ниже тренда без признаков коллапса или возврата к тренду. Например, если тенденция экономического роста в стране составляет 5−6%, а в настоящее время она составляет 3−4%, то разрыв в 2 процентных пункта — это подавленный рост. Депрессии носят постоянный и структурный характер, и для их решения требуются десятилетия. Структурные проблемы не могут быть решены с помощью циклических решений.

Зима в Индии

Читайте также: Bloomberg: НАТО придется уступить свое место европейской армии?

Индии необходимо срочно начать вторую волну реформ (начатых с 1990 года) для решения структурных проблем, с которыми сталкивается экономика, таких как замедление спроса, низкие нормы сбережений, сложные законы в трудовой сфере и земельные реформы. Ослабление контроля над капиталом является одним из лучших способов привлечения иностранных инвестиций. Кроме того, Индии необходимо предпринять смелые шаги на рынке капитала, уделяя больше внимания сельским районам Индии, на которые приходится 80% потребительского спроса.

Следует больше сосредоточиться на исследованиях и разработке продуктов, а не на более традиционных производстве и сборке. Индии необходимо продвинуться по цепочке создания стоимости и из поставщика услуг для различных отраслей промышленности превратиться в субъект инновационной деятельности.

Индия должна сосредоточиться на трёх ключевых факторах: конкуренции, дерегулировании и доступе к рынкам. Долгосрочная стратегия устойчивого роста в ближайшие несколько десятилетий должна быть разработана для противодействия угрозам, связанным с искусственным интеллектом (ИИ) и автоматизацией. В будущем страны с высокой активностью в области интеллектуальной собственности, а также стимулирующие инновации, смогут рассчитывать на большую долю мирового ВВП.