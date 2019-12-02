Почти год прошел с момента первого внесения депутатами Госдумы РФ проекта закона об обжаловании автомобильных штрафов через портал Госуслуг. Инициативу в октябре этого года подхватила еще одна депутатская группа, представив законопроект, упрощающий обжалование штрафов через направление жалоб непосредственно в суд в электронной форме с использованием того же портала Госуслуг.

Duma.gov.ru ГИБДД

Сегодня этот законопроект поддержан правительством РФ — соответствующий документ размещен на сайте Госдумы.

Согласно законопроекту, в КоАП РФ предлагается добавить следующее:

«Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении, в случае фиксации этого административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото‑ и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото‑ и киносъемки, может быть также подана в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. При этом направление жалобы непосредственно в суд в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг возможно при наличии технической возможности у суда принять жалобу в такой форме».

Дата предварительного рассмотрения законопроекта в Госдуме до сих пор не определена. Возможно, задержка вызвана тем, что депутаты пока не понимают, поможет ли законопроект увеличить собираемость штрафов. По сообщениям СМИ, за первое полугодие 2019 года общая сумма уплаченных штрафов в РФ снизилась на 20% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Гибдд.рф Дорожная разметка «Фотовидеофиксация»

Несмотря на то, что создано большое количество технических ресурсов, помогающих отслеживать и оплачивать штрафы в режиме реального времени, автовладельцы не спешат передавать свои кровные в бюджеты и фонды регионов по двум очень веским причинам. В первую очередь, водители выражают недоверие к системам фотофиксации и несогласие с полученными с их помощью штрафами. Дело в том, что помимо государства, выгодоприобретателями от фиксации нарушений правил ГИБДД стали коммерческие организации, устанавливающие камеры фотофиксации: частью средств от оплаты штрафов государство погашает стоимость услуг предпринимателей, которые таким образом заинтересованы в росте зафиксированных нарушений правил дорожного движения.

Вторым фактором служит отсутствие у граждан денежных средств на оплату этих штрафов в связи с растущей бедностью и падением реальных доходов.