Москва, , 20:24 — REGNUM Законопроект, упрощающий обжалование штрафов внес в Госдуму депутат Рафаэль Марданшин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

Предлагается ввести порядок обжалования штрафов за нарушения ПДД, выписанные в электронной форме. Так, если проект закона найдет поддержку, жалоба на постановление может быть подана в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

При этом направление жалобы непосредственно в суд в электронной форме с использованием портала госуслуг возможно при наличии технической возможности у суда принять жалобу в такой форме.

«Такой упрощенный порядок обжалования постановлений по делу об административном правонарушении позволит сократить материальные и временные издержки лиц, чьи права были нарушены в результате вынесения постановления по делу об административном правонарушении на основании ошибочных данных, полученных от фиксирующих технических средств», — отметил автор.

Отметим, что это уже не первый законопроект на эту тему. Свою версию в октябре 2017 года внесли в Госдуму депутаты от «Справедливой России». Свою версию готовит и правительство РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Разрабатывается законопроект об обжаловании штрафов на портале госуслуг