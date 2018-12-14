Госдуме предложили «электронное обжалование» штрафов за нарушения ПДД

Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект об обжаловании в электронном виде постановления о штрафе за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Авторы обеспокоены тем, что сейчас постановления о нарушениях ПДД можно обжаловать только в бумажной форме. Законодательство, устанавливая возможность применять цифровые технологии для привлечения к административной ответственности и направления им постановлений по делам об административных правонарушениях, не дает гражданам равной возможности обжалования таких постановлений путем направления жалобы в электронном виде.

Поправками прописывается, что жалоба может быть подана двумя способами: на бумажном носителе и в форме электронного документа. При этом уточняются способы подачи жалобы.

Новый вариант обжалования предполагает два способа обжалования.

Первый способ предполагает использование усиленной квалифицированной цифровой подписи, если жалоба направляется на электронную почту компетентного органа или посредством заполнения формы на официальном сайте ГИБДД.

Второй способ — это направление жалобы с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью, при условии регистрации лица, подающего жалобу, в единой системе идентификации и аутентификации.

Авторы напоминают, что регистрация в ЕСИА предполагает обязательное установление и подтверждение его личности, что обеспечивает санкционированный доступ к порталу государственных и муниципальных услуг надлежащих лиц и соответствует требованиям ч.ч. 1, 1.1 ст. 30 1 КоАП РФ.

«Предлагаемый подход упростит порядок направления жалоб, облегчит работу правоприменительных органов и обеспечит возможность соблюдения прав граждан на обжалование», — отметил Ярослав Нилов.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон, позволяющий нерадивому водителю получить скидку на оплату штрафа в случае задержки почтой копии постановления. По ходатайству нарушитель ПДД сможет рассчитывать на восстановление 20-дневного срока оплаты штрафы с дисконтом в 50%.