Несколько месяцев назад, 16 августа 2019 года, министр обороны Индии Раджнат Сингх намекнул, что Нью-Дели может отказаться от своей политики, запрещающей нанесение первого ядерного удара: «До настоящего момента наша ядерная политика заключалась в отказе от нанесения первого удара. Что произойдёт в будущем, зависит от обстоятельств». Сингх сделал своё заявление по случаю годовщины со дня смерти бывшего премьер-министра Индии Атала Бихари Ваджпаи, занимавшего свой пост, когда Индия провела ряд ядерных испытаний в 1998 году и объявила о том, что отныне она является государством, обладающая ядерным оружием, пишет Рамеш Тхакур в статье для издания The Strategist.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

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Сингх сделал своё заявление через несколько дней после того, как Индия лишила Кашмир особого статуса, спровоцировав апокалиптические тирады со стороны Пакистана, чья ядерная доктрина не исключает возможности нанесения первого ядерного удара.

Twitter.com/rajnathsingh Раджнат Сингх

С одной стороны, в том, что сказал Сингх, нет ничего необычного: естественно, то, что случится в неопределенном будущем, будет зависеть от определённых обстоятельств. Однако заявление Сингха вписано в контекст, который опровергает тезис о том, что глава индийского оборонного ведомства дал понять Пакистану, что Индия намерена отойти от своего отказа от нанесения первого ядерного удара. Вот почему комментарии некоторых экспертов о «рушащейся опоре ядерной доктрины Индии» являются фундаментально ошибочными.

В феврале 2019 года бывший премьер-министр Индии Манмохан Сингх заявил, что Индия — это государство, которое не горит желание, использовать ядерное оружие. Это нежелание нашло своё выражение в политике отказа от нанесения первого ядерного удара. Это подтверждает, что для Индии ядерная бомба является в первую очередь политическим оружием для сдерживания применения против неё ядерного оружия, а не боевым оружием, используемым в военном отношении для принуждения или шантажа другой страны.

Vice President's Secretariat Манмохан Сингх

Также для всех индийских правительств одна из важнейших внешнеполитических целей всегда заключалась в том, чтобы отделить Индию от Пакистана в ядерной сфере и убедить как можно больше иностранных правительств и экспертов в том, что стратегическим конкурентом Индии является именно Китай. В 1998 году в качестве первоначального оправдания ядерных испытаний индийское правительство заявило США, что испытания являются ответом на угрозу со стороны Китая, который сыграл ключевую роль в запуске ядерной программы Пакистана.

Китай и Индия — два из девяти государств, обладающих ядерным оружием, которые заявили о своей приверженности отказу от нанесения первого ядерного удара. На долю КНР и Индии приходится менее 3% глобального арсенала ядерных боеголовок, однако они чувствуют себя достаточно уверенно, обладая небольшими силами сдерживания, для того чтобы проводить политику, которая не предусматривает возможность нанесения первого ядерного удара. Индия считает, что не станет первой наносить ядерный удар, но готова нанести ответный удар, если она подвергнется ядерной, биологической или химической атаке.

После проведения ядерных испытаний в 1998 году перед Индией возникла острая дипломатическая потребность в согласовании своих приоритетов в области безопасности с озабоченностью международного сообщества в отношении распространения ядерного оружия. Индия решила удовлетворить данную потребность, сделав ставку на ответственность и сдержанность. Индия указала на наличие ядерного оружия у Пакистана, на необходимость обладания минимальным сдерживающим фактором в отношении Китая, также Индия в одностороннем порядке пообещала не применять ядерное оружие против неядерных государств, отказаться от нанесения первого ядерного удара, установить мораторий на дальнейшие ядерные испытания и хранить приверженность делу ядерного разоружения.

Ядерная доктрина Индии 1999−2003 годов остаётся в силе, несмотря на призывы к переменам со стороны индийских ядерных стратегов, которые утверждают, что индийская ядерная доктрина не заслуживает доверия. После выборов 2014 года ряд индийских ястребов, указывающих на сообщения о том, что Пакистан разработал ракету ближнего радиуса действия, на которую может быть установлена ядерная боеголовка, призвали правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди пересмотреть решение об отказе от нанесения первого ядерного удара. Если в предвыборной период звучали обещания адаптировать ядерную доктрину Индии к меняющимся геостратегическим реалиям, то после выборов Моди положил конец всем спекуляциям на данную тему, заявив публично, что никакого пересмотра ядерной доктрины не будет.

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Глобальная конвенция, подразумевающая приверженность отказу от нанесения первого ядерного удара, к созданию которой в разное время призывали Индия и Китай, могла бы стать центральным элементом режима сдерживания ядерного оружия, который позволил бы укрепить стратегическую стабильность и снизить давление на лиц, от решения которых зависит «используют» ли они или «потеряют» свой ядерный арсенал.