Давайте представим в рамках мысленного эксперимента, что президентом США является не Дональд Трамп, а некий человек по имени Рональд Стамп. Предположим, что до того, как оказаться в Овальном кабинете, он работал в Совете по международным отношениям и никогда не снимался в «реалити-шоу». Представьте, что Стамп общается с обществом через пресс-службу Белого дома, а не через Twitter, что он не вспыльчив, а уравновешен, и проводит осторожную политику, избегая опрометчивых действий, пишет Дэвид фон Дреле в статье для издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Донльд Трамп

Читайте также: Washington Post: почему США сдались России на Ближнем Востоке?

Затем давайте причислим Стампу все те заслуги, которые достиг реальный американский президент, с опорой на которые он мог бы баллотироваться на выборах. Сюда можно отнести сильный фондовый рынок, рекордно низкую безработицу, низкую инфляцию, цены на бензин ниже среднего и возможность похвастаться по поводу рейда американского спецназа, в ходе которого был ликвидирован основатель ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Добавьте ко всему этому счастливых избирателей, которые благодарны президенту за снижение налогов, кампанию по дерегулированию и растущее число консервативных судей, что, собственно, и было обещано.

Рональд Стамп занял бы крайне выгодную позицию в преддверии предвыборной кампании. В данном случае есть все признаки, указывающие на возможность второго президентского срока: растущая экономика, счастливая политическая база, побеждённый враг. Трамп минус трампизм — это фантазия, которую когда-то лелеяли, но уже давно оставили, лица, ранее занимавшие сторону республиканцев. Они неохотно пришли к пониманию того, что в единоличной новостной ленте президента царит хаос. Сумасшедшая новостная лента, формируемая из заявлений Трампа в Twitter, и геополитическая опрометчивость американского президента накрепко приклеились к личности нынешнего главы Белого дома.

Whitehouse.gov Белый дом

План Консервативной партии в отношении трампизма президента заключается в отсутствии этого плана. Консерваторы решили просто ни на что не реагировать и как можно меньше комментировать действия президента. Как говорится, собака лает, а караван идёт. Доверьтесь Трампу, позвольте ему самому формировать повестку, независимо от того, решит ли он влюбиться в диктатора, которого прежде обещал испепелить, отправить танки в Сирию после вывода войск, отказаться от дополнительных торговых пошлин, о которых он объявил ранее, или станет отрицать то, что говорил днём ранее. Они надеются на то, что в день выборов экономика продолжит расти, а избиратели из «колеблющихся штатов» (в которых исход голосования по выборам президента не ясен до последнего момента, так как основные претенденты имеют приблизительно равные шансы на победу), вновь заткнут себе нос и проголосуют за то, что они считают своими интересами.

Centcom.mil Танк и БМП армии США

Читайте также: Atlantic: Соединенное Королевство трещит по всем швам

Что касается демократов, то они до сих пор находятся в поисках плана борьбы с альтер эго Трампа, президентом Стампом. Демократы рискуют упустить из виду политическую реальность. Если теория верна, то Рональд Стамп будет уверенно двигаться к победе, пока Трамп бьётся в конвульсиях, как сумасшедший. Из этого следует, что трампизм — т. е. хаос, угрозы, теории заговора и непрестанные истерики — окажет негативное влияние на ключевых американских избирателей. Это указывает на ошибочность подхода, согласно которому с врагом нужно бороться его же оружием.

Congress.gov Бето О'Рурк

Демократам нужен кандидат, который станет олицетворением спокойствия и разума. Секрет заключается в том, чтобы оставаться в здравом уме, когда Трамп сходит с ума. В этом смысле люди, уставшие от трампизма, будут просто счастливы, если кандидат в президенты США демократ Бето О'Рурк провалится на президентских выборах. О'Рурк в последнее время решил поднять градус сумасшествия, пообещав конфисковать оружие у законопослушных граждан США и наказать церкви, которые выступают против прогрессивных нравов. Демократические избиратели не купились на призывы О'Рурка. Это говорит об их здравомыслии. Через год трампизм Трампа может сыграть с ним злую шутку, если его оппоненты не станут подражать ему.