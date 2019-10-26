26 октября 2019 | Время чтения 3 мин

Россия веками мечтала добиться влияния на Ближнем Востоке. Однако странно, что в конечном итоге, то, что Россия так отчаянно хотела получить, Трамп отдал ей бесплатно.

Александр Белов, , 07:48 — REGNUM Это может быть воспринято как ересь, но Россия заслужила тот успех, которого она достигла на Ближнем Востоке. Россия использует тот же набор военных и дипломатических инструментов, который на протяжении многих десятилетий позволял США доминировать в регионе. Соединённые Штаты не проиграли битву за влияние, они просто сдались, пишет Дэвид Игнатиус в статье для издания The Washington Post.

Владимир Путин и Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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Попытки президента США Дональда Трампа преподнести своё отступление в Сирии как победу вызывают чувство позора. Трамп лишил США их рычагов влияния, бросил наших курдских союзников перед лицом турецкого вторжения и тем самым предоставил побеждённому врагу — ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — возможность возобновить атаки на Запад.

Действия Трампа позорят США, особенно американских военных. Представьте, что чувствовали спецназовцы, покидающие сирийское поле битвы, когда разгневанные бывшие курдские союзники забросали их гнилыми помидорами — печальный финал того, что когда было чрезвычайно успешной кампанией против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Теперь в северо-восточную Сирию пришла Россия. Полезно было бы рассмотреть причины, которые позволили президенту России Владимиру Путину достигнуть подобных успехов. Путин победил отчасти потому, что он эффективно распорядился инструментами власти. Он вмешался в сирийский конфликт в 2015 году, решительно задействовав ограниченный военный контингент.

Военная полиция в Сирии Kremlin.ru

У России есть рычаги влияния отчасти потому, что она ведёт диалог со всеми враждующими между собой ближневосточными игроками. Москва поддерживает дружеские отношения как с Ираном, так и с Израилем. Россия ведёт диалог с турками, а также с их смертельными врагами — курдами. Путин никогда не исключает возможность переговоров.

Не так давно США также занимали подобную переговорную позицию. США выступали в качестве основного партнёра, потому что вели диалог со всеми сторонами. Соединённые Штаты являются верным союзником Израиля, но они также наладили тесное взаимодействие (первоначально в тайне) с палестинскими группировками. США заключали сделки между сторонами, которые не могли вести переговоры напрямую.

Пристрастие США к санкциям — это один из элементов процесса собственного самоуничтожения. Мы задействовали санкции против России, Сирии, Ирана, Китая, Северной Кореи, Кубы и Венесуэлы. После того, как Трамп безрассудно поддержал вторжение Турции в Сирию, реакция США вновь свелась к санкциям. Этот инструмент теперь стал контрпродуктивным, потому что им сильно злоупотребили.

Мыльные пузыри Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Своими недавними успехами на Ближнем Востоке Россия также обязана хорошо подготовленным дипломатам, которые превосходно говорят по-арабски и участвуют в многосторонних переговорах. Когда-то тоже самое делали и США. С 2017 года Россия инициировала переговоры по Сирии, также известные как астанинский процесс, к которому присоединились Турция, Иран и различные сирийские группировки для обсуждения вопросов восстановления страны. Американская альтернатива — женевские переговоры — почила в бозе.

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Россией движет интерес, а не идеология. «Россия вмешалась в 2015 году, чтобы предотвратить распад государства и восстановить стабильность… Русские не пытаются переделать регион… Они заинтересованы в стабильности и хотят вести бизнес», — заявил представитель одной западной неправительственной организации, которая в течение пяти лет тесно сотрудничала с российскими чиновниками в Сирии. Собеседник издания добавил, что в отличие от России, США, руководствуясь «идеологическими фантазиями», осуществляют интервенции, которые приводят к нестабильности.

Американский солдат под Манбиджем

Я бы сказал, что американские ценности остаются одной из наших сильных сторон, но интервенционистский импульс доставил нам немало хлопот.

Россия веками мечтала добиться влияния на Ближнем Востоке. Однако странно, что в конечном итоге, то, что Россия так отчаянно хотела получить, Трамп отдал ей бесплатно.