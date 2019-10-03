3 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Севморпуть не сможет заменить железнодорожный транспорт, который играет основную роль в доставке рыбы с Дальнего Востока в центральные районы страны, но может быть прекрасным дополнением сухопутного «рыбного пути».

Анна Мейзер, , 13:36 — REGNUM По Северному морскому пути (СМП) сможет проходить около 100 тыс. тонн рыбной продукции в год, и это лишь седьмая часть от всех объемов рыбы, которая поставляется с Дальнего Востока в западную часть России. Об этом заявил в рамках пресс-конференции «Путина-2019: Ждет ли Россию кризис рыбной отрасли?» заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Петр Савчук.

Рыба Fish.gov.ru

Перевозка рыбной продукции по Северному морскому пути выгоднее, чем перевозка по железной дороге, примерно на 20−30%. Однако, несмотря на финансовые выгоды, перевозки рыбной продукции по Ледовитому океану по-прежнему остаются неразвитыми и не рассматриваются всерьёз. Основные потоки рыбной продукции проходят по суше, и есть много причин, почему ситуация в ближайшие годы не изменится.

В начале 2019 года руководитель Росрыболовства Илья Шестаков подписал распоряжение о создании рабочей группы по организации постоянной судоходной линии для транспортировки рыбной продукции по Севморпути. Стороны, в частности профильное ведомство и курирующая СМП госкорпорация Росатом, длительное время обсуждали все возможные варианты перевозок. Речь шла о том, что транспортировка рыбы по Севморпути позволит сделать цену перевозки и, следовательно, конечную стоимость продукта ниже. Кроме этого, звучала фраза, что хоть и несущественно, но все же доставка рыбы с Востока страны в Европейскую часть России позволит увеличить объемы грузов в общей структуре перевозок по Севморпути, ведь, согласно майским указам президента России Владимира Путина, к 2024 году грузооборот по СМП должен составить 80 млн тонн.

Спустя месяцы обсуждений лишь в середине сентября 2019 года первая пробная партия рыбной продукции из Петропавловска-Камчатского была доставлена к причалам комплекса «Петролеспорт» в Петербурге на атомном лихтеровозе-контейнеровозе «Севморпуть». На судне пришло около 8 тыс. тонн контейнеризированных грузов, включая мороженую рыбопродукцию. В Росрыболовстве подтверждают, что перевозка рыбы на лихтеровозе подтвердила перспективность данного направления, однако СМП является лишь одним из направлений перевозок, а не полноценной альтернативой железнодорожным перевозкам.

Контейнеровоз «Севморпуть» Fish.gov.ru

«В течение последних 15 лет рыбаки постоянно говорили о том, что железные дороги и экспедиторы, занимающиеся перевозкой рыбопродукции, не могут удовлетворить их основные требования — дать стабильную и быструю доставку, обеспечить качество и сохранность и вывозить все предъявляемые объемы, в том числе в пиковые периоды, и все это за минимальную оплату. Но за последние 3−4 года ситуация кардинальным образом поменялась. Российские железные дороги ввели 5 ежедневных специализированных ниток, сократив срок доставки до Москвы до 8−9 суток», — рассказывает президент Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава (АСОРПС) Михаил Синев.

Кроме этого, в последние годы также не отмечается дефицита подвижного состава, что ранее могло бы вызывать проблемы с транспортировкой рыбы по железной дороге.

«В прежние годы могли возникать трудности, когда отгружалась большая партия рыбы, и, чтобы отправить следующую, было необходимо ждать возвращения вагонов. Сегодня тотальных проблем по перевозке рыбы по железной дороге с Востока нет», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин.

Боле того, стоит учитывать, что рыба следует по Севморпути в контейнерах, которые способны свободно принимать Москва, Петербург и другие крупные центры, активно работающие с контейнерными грузами. При этом основная часть продукции на Урал и в Центральную Россию приходит в вагонах, отмечает эксперт, то есть доставка по железной дороге в данном случае окажется все же удобнее и выгоднее.

Грузовые вагоны Александр Латышов © ИА Красная Весна

То есть говорить о создании альтернативы сухопутным перевозкам рыбной продукции с Дальнего Востока сегодня пока рано. Как отмечает Иванкин, не стоит забывать, что транспортировка грузов по СМП по-прежнему несет в себе определенные риски, и магистраль пока объективно не готова к регулярным перевозкам.

«Мы не считаем, что нужно гнаться за Северным морским путем, так перевозить продукцию по этой транспортной артерии мы можем в небольшой период времени, когда условия навигации на СМП максимально благоприятны. Но наличие Севморпути позволит решить проблему «узкого горлышка», когда в Петропавловске-Камчатском скапливаются большие объемы грузов с рыбой, которые сложно все сразу перевезти по железной дороге. Их можно будет направить через Севморпуть. В этом году по СМП перевезли порядка 25 тысяч тонн. Если лихтеровоз сделает три ходки, — а они (Атомфлот) обещают нам четыре, — то мы выйдем на объем порядка 50 тысяч тонн», — заявил Петр Савчук.