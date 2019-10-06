Арктика: кто должен хозяйничать в регионе?
2 октября в Вашингтоне Дональд Трамп по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё со свойственной ему прямотой объяснил, кто должен быть арктическим хозяином. «Обе страны выступают за безопасный регион Арктики, свободный от внешних факторов воздействия, вмешательства и давления. Проще говоря, мы считаем, что вопросами, касающимися Арктики, должны заниматься только арктические страны», — цитирует ТАСС президента США. После такого напористого заявления Ниинистё оставалось только выразить обеспокоенность экологическими проблемами и призывом поддерживать низкий уровень напряженности в регионе.
Днем ранее, 1 октября, о том, что мирное использование Арктики должно стать «безусловным приоритетом» заявил и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. С призывом «совместными усилиями противодействовать попыткам создавать искусственные разделительные линии и нагнетать напряженность» он обратился к участникамVIII международной встречи государств — членов Арктического совета. При этом стоит обратить внимание на то, что России удалось собрать на борту теплохода по маршруту Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург не только представителей Арктического совета (из Дании, Исландии, Канады, Норвегии, США, Финляндии, Швеции, России), но и большинства стран-наблюдателей (из Китая, Индии, Италии, Германии, Южной Кореи, Сингапура, Франции и Японии). Тем самым явно показав более гибкий подход по сравнению с американской стороной, которая давно не скрывает своего крайнего раздражения арктическими амбициями Китая.
3 октября российский президент Владимир Путин также затронул арктическую тему в своем выступлении на XVI заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». В числе перспективных торговых маршрутов он назвал проект Арктика — Сибирь — Азия. «Его смысл в том, чтобы через Восточную Сибирь — центр Евразии — соединить транспортными магистралями порты Северного морского пути с портами Тихого и Индийского океанов», — отметил российский президент. Для реализации этой идеи предполагается ускорить строительство железнодорожных подходов к порту Сабетта (Ямал), ускорить и завершить комплекс проектов «Северный широтный ход», а также строительство железнодорожной магистрали Курагино — Кызыл (Республика Тыва) с последующим её выходом на железнодорожную сеть Монголии, Китая и других государств региона.
В смысле развития северных маршрутов обращает на себя внимание сообщение от порта Приморск (Ленинградская область). Два нефтеналивных танкера вышли из порта Приморск, чтобы доставить около 200 тыс. тонн российской нефти в Китай. Главной особенностью, делающей эту новость событием, является то, что впервые судна из Балтики повезут «черное золото» в Азию по Северному морскому пути (СМП), а не через Суэцкий канал или вокруг Африки.
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Если же говорить про отечественное судостроение, то заслуживающим внимание можно считать выход 5 октября на ходовые испытания дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин», строящегося на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге.
«Это самый мощный неатомный ледокол в мире. Он будет обеспечивать круглогодичную навигацию в северных широтах, выполнять функции научно-исследовательского судна, но также может работать и как круизный лайнер и совершать экскурсии на Северный полюс», — прокомментировал событие генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков.
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Со своей стороны тему атомного судостроения развил на прошедшей в Санкт-Петербурге 14-й Международной конференции и выставке по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ глава ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. По его мнению, экономически и технически создание транспортных судов с атомной установкой чрезвычайно выгодно, что доказал лихтеровоз «Севморпуть». Однако их массовому производству мешают три причины — отсутствие разработанного международного права, укоренившиеся страхи об опасности использования атома и связанная с этим жесткая позиция различных надзорных органов.
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Там же в Санкт-Петербурге в рамках RAO/CIS Offshore 2019 состоялось заседание «Нефть и газ шельфа Арктики РФ: состояние и перспективы», где выступил директор департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды России Сергей Хрущев. По его словам, для развития Северного морского пути (СМП) Росгидромет активно работает над созданием Цифровой арктической системы, которая позволит улучшить изучение ледовой обстановки и усилить возможности неледокольных проводок. Сама система будет аккумулировать данные, получаемые по всему Севморпути не только от российской спутниковой группировки, но и из метеорологических комплексов всех компаний и отдельных судов, работающих в Арктической зоне России.
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Любопытно, что выступление Сергея Хрущева практически совпало с официальной информацией об освобождении от должности главы Росгидромета Макисма Яковенко, но думается, что это событие и назначение нового руководителя не повлияет на планы по гидрометеорологической поддержке СМП.
Не менее интересные новости поступили из другого правительственного ведомства. Минэнерго России до 1 ноября должно представить в правительство материалы с приложением согласованных подходов к стимулированию реализации крупных проектов по добыче углеводородного сырья на отдельных территориях Арктической зоны. Напомним, что системным сторонником идеи открыть частным и иностранным компаниям доступ к разработке арктического шельфа выступал вице-премьер Юрий Трутнев. «В момент выработки предложений взвешиваются все экономические последствия, определяются категории субъектов, критерии, в соответствии с которыми будет распространяться та или иная мера, и это очень большая дискуссия — как на площадке министерств, так и правительства, и потом Госдумы. Это должна быть совместная позиция и Минприроды, и Минфина, и Минэнерго. Сроки сжатые — до ноября», цитирует своего источника ТАСС.
Между тем экономически многообещающим выглядит намерение «Газпрома» и «Лукойла» создать совместное предприятие для освоения Ванейвисского и Лаявожского месторождений в Ненецком автономном округе. Их суммарные геологические запасы и ресурсы нефти составляют 71,188 млн тонн, извлекаемые запасы — 14,231 млн тонн. Консолидированные инвестиции компаний оцениваются в 3 млрд долларов. Само предприятие будет создано до конца года.
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Если же оценивать усилия арктических регионов, то на этой неделе следует выделить Республику Карелию. Ее главаАртур Парфенчиков на VIII Международной встрече представителей государств-членов Арктического совета и стран наблюдателей (о которой говорилось выше) призвал активнее использоватьинфраструктуру Беломорско-Балтийского канала в системе Северного морского пути и, как следствие, создавать портовую и судоремонтную инфраструктуру на побережье Белого моря в Карелии. Кроме того, по словам Парфенчикова Карелия может обеспечить СМП качественными стройматериалами, а также располагает возможностями для развития на своих арктических территориях рыбоводства и туризма. В настоящий момент в состав АЗР входит три района Карелии (Беломорский, Лоухский и Кемский), а работа по включению в Калевальского, Сегежского районов и Костомукши продолжается — подчеркивает информационно-аналитический портал Карелии «Республика».