Санкт-Петербург, , 18:53 — REGNUM На проходящей в Санкт-Петербурге «14-й международной конференции и выставке по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ» состоялась молодежная сессия, в ходе которой ее участники смогли задать вопросы генеральному директору ФГУП «Атомфлот» Мустафе Кашке. Один из них касался возможности создания атомного флота из транспортных судов по типу атомного лихтеровоза «Севморпуть», который недавно совершил успешный рейс из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург.

По мнению Мустафы Кашки техническая и экономическая эффективность использования транспортных судов с атомной установкой очень высока, однако, их массовому производству мешают три причины — отсутствие международного права укоренившиеся страхи и жесткая позиция надзорных органов.

«В мире, кроме СССР и России было всего три попытки строительства судов с ядерной установкой — в США, Германии и Японии. Это двигалось близко по времени (в одно десятилетие) и как только эти проекты отпали — международное право в этой отрасли не было создано», — разъяснил глава «Атомфлота» первую причину.

По его словам вторая причина заключается в том, что в России существуют многолетний страх в вопросах использования атомной энергии.

«Законодательно нигде не запрещено устанавливать на танкере или газовозе ядерную установку. Но в мозгах укоренился страх, что это опасно. Несмотря на то, что вопросы безопасности давно отработаны — существует этот внутренний страх. Любые убеждения профессионалов о том, что при самых тяжелых авариях число погибших и воздействие на окружающую среду меньше, чем при техногенных авариях (например в Индии на химическом заводе) они никого не убеждают, к сожалению», — отметил Мустафа Кашка и привел слова академика, вице-адмирала Ашота Саркисова, который с горечью констатировал, что атомная энергетика началась не с атомной станции или ледокола, а с атомной бомбы.

Третья причина (вопрос надзоров) перекликается со второй: «А то мы даже в Санкт-Петербург на цыпочках заходили и долго ругались с надзорными органами».

Ранее ИА REGNUM сообщал, что лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» доставил с Камчатки 8 тыс. тонн грузов, включая мороженую рыбопродукцию, совершив рейс по Северному морскому пути за 18 суток.

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«Севморпуть» — единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой (мощностью 29 Мвт (40 000 л.с.), построенное на керченском судостроительном заводе «Залив» в 1988 году.