Санкт-Петербург, , 13:20 — REGNUM Дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин», строящийся на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге приступил к заводским ходовым испытаниям, сообщает 5 октября пресс-служба предприятия.

Отмечается, что заводские испытания, совмещены с государственными. В течение 20 суток сдаточной команде предприятия, экипажу, госкомиссия и представителям «Росморпорта» предстоит проверить работу всех систем и механизмов судна, включая пропульсивную систему, системы навигации и связи, радиолокационные станции.

«Это самый мощный неатомный ледокол в мире. Он будет обеспечивать круглогодичную навигацию в северных широтах, выполнять функции научно-исследовательского судна, но также может работать и как круизный лайнер и совершать экскурсии на Северный полюс», — сообщил генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков.

Он добавил, что ледокол будет сдан в эксплуатацию в конце года. После этого, в марте-апреле 2020 года, «Виктор Черномырдин» пройдёт ледовые испытания в арктических морях. Это обстоятельство в компании объяснили тем, что ледовое поле необходимой толщины и прочности установится только к весне следующего года.

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