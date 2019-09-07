В течение последних месяцев разгорелась дискуссия вокруг изменения климата. Под влиянием протестов со стороны различных социальных движений, в том числе «Восстания против вымирания», ряд правительств объявили чрезвычайную климатическую ситуацию, а прогрессивные политические партии наконец-то начали планировать быстрый переход к экологически чистой энергии под знаменем «Нового зелёного курса», пишет Джейсон Хикель в статье для издания The Foreign Policy.

(сс) Daxis Ветровая электростанция

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Это долгожданный сдвиг в нужном направлении, но нам нужно больше. Однако здесь может возникнуть новая проблема, которая требует нашего внимания.

Сама по себе фраза «чистая энергия» может вызвать в воображении счастливые и невинные картины тёплого солнечного дня и свежего ветра. Да, ветровая и солнечная энергия является чистой, но тоже самое нельзя сказать в отношении соответствующей инфраструктуры солнечной и ветровой энергетики. Переход на возобновляемые источники энергии потребует резкого увеличения добычи металлов и редкоземельных минералов, что будет связано с определёнными экологическими и социальными издержками.

Да, нам нужен быстрый переход к возобновляемым источникам энергии, но учёные предупреждают о том, что мы дальше не можем увеличивать потребление энергии нынешними темпами. Энергия далеко не невинна. Действительно чистую энергию может дать только уменьшение потребления энергии. Чем меньше энергии, тем она чище.

В 2017 году Всемирный банк выпустил малоприметный отчёт, в котором впервые был представлен всесторонний взгляд по данному вопросу. В данный отчёт вошли результаты моделирования предполагаемого увеличения добычи природных ресурсов, необходимого для строительства достаточного количества солнечных и ветровых электростанций, чтобы к 2050 году можно было получить около 7 тераватт чистой электроэнергии в год. Этого было бы достаточно, чтобы обеспечить примерно половину мировой экономики. Удвоив данные Всемирного банка, мы получим чистую энергию, достаточную для того, чтобы сократить выбросы до нуля. Однако результаты расчётов ошеломляют. Нам потребуется 34 млн метрических тонн меди, 40 млн тонн свинца, 50 млн тонн цинка, 162 млн тонн алюминия и не менее 4,8 млрд тонн железа.

Карьер

В некоторых случаях переход на возобновляемые источники энергии потребует значительного увеличения существующих уровней добычи полезных ископаемых. Например, уровень добычи неодима — важнейшего элемента, используемого в производстве ветровых турбин — нужно увеличить почти на 35% по сравнению с нынешним уровнем.

То же самое относится и к серебру, которое имеет решающее значение для производства солнечных батарей. Добыча серебра должна вырасти на 38%. В конце концов может потребоваться увеличение объёмов добычи серебра на 105%. Спрос на индий, также используемый в производстве солнечных батарей, увеличится более чем в три раза и может резко возрасти на 920%.

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Также нам потребуются батареи для хранения энергии и поддержки бесперебойной подачи электроэнергии, когда не будет солнечного света или ветра. Нам потребуются огромные батареи, другими словами 40 млн тонн лития или увеличение нынешних уровней добычи лития на колоссальные 2 тыс. 700%.

И эти огромные ресурсы нам нужно только для того, чтобы решить вопрос с электричеством. Но нам также понадобятся и транспортные средства. В 2019 году группа ведущих британских учёных направила письмо в комитет по изменению климата Великобритании, в котором они выразили свою обеспокоенность по поводу экологического воздействия, которое могут оказать электромобили. Конечно, они согласны с тем, что нам необходимо прекратить продажу и использование двигателей внутреннего сгорания. Но они отметили, что, если нынешний уровень потребления останется прежним, то для замены прогнозируемого автомобильного парка численностью в 2 млрд автомобилей потребуется масштабное увеличение добычи полезных ископаемых. Ежегодный уровень добычи меди нужно будет увеличить более чем в два раза, а кобальта — почти в четыре раза. И всё это на протяжении всего периода, начиная с настоящего момента и до 2050 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Проблема здесь не в том, что у нас просто иссякнут основные полезные ископаемые, хотя это действительно может стать проблемой. Реальная проблема заключается в том, что расширение добычи усугубит уже существующий кризис, связанный с чрезмерным извлечением полезных ископаемых. Добыча полезных ископаемых стала одной из главных причин обезлесения, разрушения экосистем и утраты биоразнообразия по всему миру. По оценкам экологов, даже при нынешних темпах глобального использования ресурсов мы превышаем экологически приемлемые уровни на 82%.

Важно помнить, что большинство ключевых материалов, необходимых для перехода на чистую энергетику, расположено в южных регионах мира. Часть Латинской Америки, африканские страны и Азия, вероятно, превратятся в поля сражений за ресурсы, а некоторые страны могут стать жертвами новых форм колонизации.

Если мы не примем меры предосторожности, то компании, работающие в области чистой энергетики, могут стать такими же разрушительными, как и компании, работающие с ископаемым топливом. Они могут начать подкупать политиков, разрушать экосистемы, лоббировать экологические нормы и даже убивать общественных лидеров, вставших на их пути.

Некоторые надеются на то, что ядерная энергетика поможет нам справиться со всеми проблемами. Безусловно, мы должны уделить внимание ядерной энергетике, однако у неё есть свои ограничения. С одной стороны, для запуска новых АЭС нужно так много времени, что они успеют сыграть лишь ограниченную роль с точки зрения достижения нулевого уровня выбросов к середине нынешнего столетия. Даже в долгосрочной перспективе совокупная мощность всех АЭС едва ли превысит 1 тераватт. Если не произойдёт никакого грандиозного технологического прорыва, то подавляющую часть нашей энергии мы будем получать за счёт энергии ветра и солнца.

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mzter АЭС

Это не означает, что мы не должны стремиться к быстрому переходу на возобновляемые источники энергии. Мы должны и как можно скорее. Но если мы хотим получить экологически чистую энергию и более устойчивую экономику, нам нужно избавиться от фантазий о том, что мы можем сохранить нынешние темпы роста спроса на электроэнергию.

Конечно, мы знаем о том, что более бедным странам по-прежнему необходимо наращивать потребление энергии для удовлетворения своих основных потребностей. Но более богатым странам, к счастью, этого делать не нужно. В странах с высоким уровнем дохода переход на «зелёную» энергию должен сопровождаться запланированным сокращением совокупного потребления энергии.

Сокращение спроса на электроэнергию не только обеспечит более быстрый переход на возобновляемые источники энергии, но также гарантирует то, что этот переход не вызовет новых волн экологического разрушения. Любой «Новый зелёный курс» должен ориентироваться на эти принципы.