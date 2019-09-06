6 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

Максим Исаев, , 08:16 — REGNUM Всего лишь через 43 дня своего пребывания в должности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон оказался в тяжёлом положении. К сожалению, лёгкого выхода из сложившейся ситуации нет — ни для него, ни для Великобритании, которую он номинально возглавляет, говорится в редакционной статье издания Bloomberg.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из-за серии допущенных просчётов партия Джонсона стала распадаться, его правительство рушится, а его политическая стратегия может привести к неприятным последствиям. На этой неделе британский премьер изгнал 21 мятежника из парламентской Консервативной партии после того, как они приняли решение присоединиться к оппозиции, чтобы помешать Джонсону вывести страну из состава Европейского союза без окончательного соглашения. Затем, чтобы восстановить свою власть и заполучить большинство, премьер-министр призвал к проведению быстрых всеобщих выборов, однако тут его также ждала неудача: он не смог заручиться необходимой поддержкой в две трети голосов. Последние несколько недель оказались тяжёлыми для всех политиков.

Биг Бен. Лондон. Англия

Джонсон сделал всё, чтобы усложнить процесс урегулирования вопросов, связанных с Брекситом, — самой крупной проблемой, с которой столкнулась Великобритания за последние десятилетия. Страна по-прежнему планирует покинуть ЕС 31 октября. Проведение всеобщих выборов, на которые, по-видимому, всё ещё рассчитывает Джонсон, могло бы значительно облегчить процесс Брексита, обеспечив планам премьер-министра поддержку большинства. Проблема заключается в том, что никто не может сказать, какие именно планы строит Джонсон.

Практически по всем направлениям переговоры с ЕС о пересмотре соглашения ни к чему не привели. Джонсон даже не может определить, чего именно он надеется достичь на этих переговорах. Он хочет отказаться от создания механизма, который позволит избежать чрезмерного затягивания переговоров по вопросу о так называемом режиме backstop, который позволил бы избежать возникновения «жёсткой границы» с Ирландией. Однако Джонсон не может предложить никаких альтернативных вариантов. Тем временем, выгнав из партии своих противников, Джонсон изгнал именно тех законодателей, которые, скорее всего, поддержат любой новый компромисс.

Поступив столь опрометчиво, Джонсон не просто выстрелил себе в ногу, но и максимизировал долгосрочный ущерб, который Брексит причинил конституционному порядку и политическим нормам Великобритании. Будучи неизбранным премьер-министром и не имея соответствующего мандата, он тем не менее увеличил полномочия исполнительной власти до предела. Кажется, он относится к парламенту как к чему-то раздражающему, а его министры, похоже, считают, что принцип верховенства права — это всего лишь один из множества возможных вариантов. Всем им стоило бы представить, что могла бы сделать оппозиция в условиях столь широкого толкования власти премьер-министра.

Великобритания оказалась на грани рецессии. Инвестиции в британский бизнес — самая очевидная жертва неопределённости вокруг Брексита — претерпели серьёзные потрясения. Рост в сфере услуг замедляется, а производство и строительный сектор, скорее всего, столкнутся со спадом. Тем временем Джонсон тратит миллионы на рекламную кампанию, чтобы подготовить британские фирмы к Брекситу без соглашения, в то же время уверяя всех в том, что «жесткий» вариант Брексита выглядит маловероятным. Подобная стратегия нисколько не снизила уровень неопределённости.

Фунт Стерлингов (cc) Petr Kratochvil

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Есть ли выход из всего этого? Всеобщие выборы могут предложить один потенциальный путь к спасению. Однако избирателям предстоит непростой выбор. С одной стороны, они могут проголосовать за Джонсона и риск хаотичного выхода из ЕС. С другой стороны, также есть лидер лейбористов Джереми Корбин, чья скромная повестка дня включает в себя национализацию большей части экономики, препарирование прав собственности и многое другое. В любом случае слишком вероятен сценарий, при котором парламент вновь окажется в подвешенном состоянии.

Печальный факт заключается в том, что британская политическая машина увязла в Брексите. Политический механизм, пережевав двух премьер-министров, продолжает причинять всё больший урон, без какого-либо движения вперёд. Даже в столь поздний срок лучший и самый демократичный выход из этой ситуации — позволить общественности рассмотреть этот вопрос на втором референдуме. Другие альтернативы с каждым днём выглядят всё мрачнее.