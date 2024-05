На этой неделе издание The Washington Post сообщило о результатах исследования, проведённого Стэнфордским университетом и Дартмутским колледжем, согласно которым «одна треть граждан США поддержала бы превентивный ядерный удар по Северной Корее». Издание The Washington Post, в частности, подчеркнуло, что данный вывод, который частично был основан и на более раннем исследовании по Ирану, говорит о том, что «американская общественность демонстрирует… шокирующую готовность поддержать убийство гражданских лиц противника», пишут Чарли Карпентер и Александр Монтгомери в статье для издания The Foreign Policy.

Однако дело в том, что это не совсем так. Повторив предыдущее исследование по Ирану, мы обнаружили, что большинство граждан США не одобряют убийства мирных жителей противника. Несмотря на то, что некоторые сторонники президента США Дональда Трампа безразличны к военным преступлениям, американская общественность, как правило, выступает против них.

Заявления о предполагаемой американской готовности бомбить гражданских лиц не просто вводят в заблуждение, но и представляют потенциальную опасность. Чтобы международные правила ведения войны имели силу, важно, чтобы политики знали, что граждане США придерживаются этих правил. Во время беспрецедентного противостояния США с КНДР и Ираном правила ведения войны были важны, как никогда.

В рамках первоначального стэнфордско-дартмутского исследования по Ирану 750 граждан США попросили прочитать выдуманную новость о том, что объединённый комитет начальников штабов США рассматривает возможность массированной воздушной атаки на иранский город в надежде на то, что Тегеран решить сдаться и положить конец кровопролитной наземной войне. Затем респондентам предложили выбрать между продолжением наземной войны и потерей ещё 20 тыс. военнослужащих или преднамеренным убийством 100 тыс. гражданских лиц в результате удара по городу. Мы провели тот же эксперимент, в котором приняли участие 2 тыс. 500 человек, чтобы лучше понять американское отношение и, что особенно важно, их приверженность к защите гражданского населения противника.

В ходе опроса выяснилось, что 80% американцев полностью или отчасти согласились с тем, что во время войны не следует нападать на гражданских лиц. Многие выразили недоверие к самому вопросу, потому что идея о нанесении удара по городу с гражданским населением показалась им неамериканской.

Более того, представление респондентов о законе и морали сильно повлияло на их выбор сценария бомбардировок Ирана. Респондентам предложили решить ту же дилемму, на которую указывало и предыдущее исследование. Американцы, которые согласились с тем, что нападение на гражданских лиц является морально неприемлемым, с меньшей вероятностью одобрили бы вымышленный удар по городу с гражданским населением по сравнению с теми, для кого такой удар оказался морально приемлемым.

Кроме того, граждане США, осознающие, что Женевские конвенции запрещают подобные нападения, с меньшей долей вероятности одобрили бы удар. Даже респонденты, которых просто попросили подумать о законе и морали, прежде чем решить, наносить ли удар по городу с гражданским населением, реже одобряли такой удар, независимо от того, как они лично сами для себя отвечают на эти этические вопросы.

Почему более раннее исследование по Ирану не выявило ничего подобного? Исследователи из Стэнфорда и Дартмута, которые составляли вопросы, изо всех сил стремились сделать опрос максимально «реалистичным», поставив респондентов перед ужасной дилеммой. Но их вымышленный сценарий сам по себе был нереалистичным. В опросе упоминались известные нам факторы, которые повышают терпимость к военным преступлениям (потенциальные многочисленные военные потери, возможность длительной войны на истощение), однако в нём ничего не говорилось о Женевских конвенциях. В реальной ситуации, безусловно, не преминут напомнить о Женевских конвенциях. Наши собственные исследования, как и другие подобные исследования, показали, что данное обстоятельство имеет большое значение.

Существует ещё одна причина, по которой многие респонденты в первоначальном исследовании по Ирану предпочли нанести удар по гражданским лицам. Причина заключается в структуре самих вопросов и ответов. Исследователи из Стэнфорда и Дартмута заставили респондентов отвечать по шестибалльной шкале, предложив только два варианта: продолжение бессмысленной наземной кампании и нанесение удара по гражданскому населению (предположительно, для того, чтобы положить конец войне, при том, что подобные массированные бомбардировки никогда не приводили к окончанию войны). Респонденты, которые выступали как против подобной политики, так и против самого вопроса, были вынуждены выбирать только из имеющихся вариантов, которые на самом деле не отражали их истинного отношения.

Когда в рамках собственного исследования мы предложили респондентам написать в опросе свой вариант ответа на приведённый выше вопрос, то оказалось, что 50% респондентов выступили как против удара по городу, так и против наземной кампании, потребовав иных действий, включая использование высокоточного оружия против военных целей, дипломатию или отступление. Аналогичным образом в недавнем исследовании по Северной Корее от респондентов требуют указать уровень поддержки превентивного удара, вообще не предлагая других политических сценариев.

Учитывая то, каким именно образом более ранние исследования пытались склонить чашу весов в сторону поддержки военных преступлений, весьма отрадно, что так много граждан США всё ещё придерживаются международных правил ведения войны. Действительно, в более позднем исследовании Стэнфорда — Дартмута по Северной Корее большинство американцев поддержали бы удар по КНДР в случае гибели моряков ВМС США — это единственный сценарий, при котором удар не нарушил бы Устава ООН.

Почему всё это так важно? Как показало исследование политолога Сары Крепс, сама структура вопросов может повлиять на будущие решения. Когда исследователи говорят, что граждане США готовы поддержать военные преступления, то об этом сообщают СМИ, что в конечном итоге может оказать влияние на политику. Есть опасения, что подобные сообщения СМИ могут непреднамеренно обострить военную риторику в отношении Ирана или КНДР, особенно среди сторонников Трампа. Это может быть очень опасно. Президент США Дональд Трамп и его сторонники в Конгрессе могут не остановиться перед совершением военных преступлений, включая пытки и ковровые бомбардировки. Однако американское политическое руководство более склонно придерживаться правил ведения войны, когда боится общественного порицания. Знание того, что американцы заботятся о гражданских лицах противника, может стать тонкой красной линией, отделяющей текущее военное планирование от бомбёжек Второй мировой войны.

К счастью, наши исследования показывают, что красная линия не так тонка, как говорят некоторые опросы. Женевские конвенции имеют значение для американцев, и эти нормы, скорее всего, повлияют на их политические предпочтения. Для исследователей и наблюдателей важно, чтобы граждане США и дальше придерживались подобных взглядов.