27 июня 2019 | Время чтения 5 мин

Да, американская администрация отказалась от военного удара по Ирану, но это не означает, что США не ведут гибридную войну против Тегерана.

Александр Белов, , 08:29 — REGNUM

На прошлой неделе США направили к побережью Ирана два самолёта: беспилотник Global Hawk и патрульный самолёт Boeing P-8 Poseidon. Иранское воздушное командование вышло на связь с американскими военными после того, как беспилотник и самолёт P-8 вошли в воздушное пространство Ирана. P-8 изменил курс, чтобы покинуть иранское воздушное пространство, в то время как Global Hawk не изменил своего курса. Согласно заявлениям иранских официальных лиц, Global Hawk был сбит в 04:00 утра в прошлый четверг, 20 июня, именно потому, что остался в воздушном пространстве Ирана, пишет Виджай Прэшед в статье для Independent Media Institute (IMI).

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

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Трамп и его команда пригрозили отомстить. Они хотели открыть огонь по иранским расчётам ПВО. Чуть позднее Трамп заявил, что решил отказаться от военного удара по иранским целям. Представители Пентагона предупредили Трампа, что военный удар по иранским целям может поставить под угрозу безопасность американских войск, расположенных в данном районе. Опасаясь за безопасность своих войск, Трамп не стал наносить удар.

Boeing P-8 Poseidon (cc)

Да, американская администрация отказалась от военного удара по Ирану, но это не означает, что США не ведут гибридную войну против Тегерана. За несколько дней до того, как был сбит американский беспилотник, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани выступил с докладом по вопросам безопасности. Шамхани заявил, что Соединённые Штаты уже раздавили суверенитет ряда стран. Министерство финансов США, по его словам, превратилось в своего рода финансовое Центральное командование США (CENTCOM). Шамхани заявил, что политику, проводимую Соединёнными Штатами, следует рассматривать как «экономический террор».

В основе этого «экономического терроризма» лежат односторонние санкции США. Соединённые Штаты могут использовать санкции в качестве эффективного инструмента против других стран, потому что имеют огромную власть над финансовой и валютной системой. Американский доллар является основной резервной валютой и основной валютой международной торговли. Зависимость от доллара США и от американских финансовых систем является причиной, по которой большинство стран не желает противостоять давлению со стороны Соединённых Штатов.

Учитывая то, что западные СМИ продолжают формировать международное понимание происходящего, в информационной сфере преобладает вашингтонская трактовка событий вокруг Ирана, который никогда не совершал нападений на США, но сам Вашингтон фактически несколько раз вмешивался во внутриполитическую ситуацию Ирана.

В 1953 году США — совместно с Великобританией — свергли демократически избранное правительство премьер-министра Ирана Мохаммеда Моссадыка и в течение следующих двух десятилетий оказывали всестороннюю поддержку непопулярному правительству шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Когда арабы Персидского залива подтолкнули бывшего иракского лидера Саддама Хусейна к нападению на Иран в 1980 году, именно США, а также страны Западной Европы, предоставили Ираку оружие и деньги для кровавой восьмилетней войны.

Уличные бои. Ирано-иракская война (cc)

Однако западные СМИ упускают из виду приведённый выше контекст. Их больше беспокоят фантастические истории о «Хезболле» в Венесуэле или об иранском контроле над хуситами в Йемене. Каждый раз именно Иран преподносят как агрессора, даже тогда, когда Иран пострадал от первоначальной агрессии США. С 2010 по 2012 год погибли четверо иранских учёных-ядерщиков: Масуд Алимохаммади, Дариуш Резаинеджад, Мостафа Ахмади Рошан и Маджид Шахриари. Все они были убиты в Иране средь бела дня. В 2010 году компьютерный червь Stuxnet, созданный США и Израилем, поразил иранские компьютеры, которые использовались в рамках ядерной программы. Было объявлено о том, что в будущем против Ирана могут организовать аналогичные нападения. Все эти события произошли до того, как в 2015 году Иран подписал ядерное соглашение, но смрад от подобных нападений не развеялся до сих пор.

Министр информации и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что Иран создал брандмауэр, чтобы защитить свои объекты от американских и израильских кибератак.

Бушерская АЭС. Иран (cc) Паоло Контри

Именно сочетание санкций, средств информационной войны и кибератак представляет собой гибридную войну против Ирана. Даже заявление Трампа о том, что он отменил свой приказ о нанесении военного удара по иранским целям, является частью информационной войны. США пытаются убедить Иран в том, что Вашингтон достаточно опасен, поскольку может сбросить на него бомбы в любой момент. Вокруг Ирана продолжает сужаться петля гибридной войны.

С другой стороны, в ЕС открыто заявили о желании создать альтернативный механизм оплаты поставок иранской нефти, который позволил бы избежать санкции США. Но такой механизм создать не удалось. На это ушло бы немало времени. Около 25 стран собрались вместе, чтобы создать платформу против санкций. Эти страны, считает высокопоставленный иранский парламентарий Мохаммад Али Пурмохтар, собираются вместе противостоять «бесчеловечному» режиму санкций США. Пока неясно, что именно эта группа сможет сделать, но, безусловно, она будет вести политическую кампанию против тех жёстких санкций, которые в настоящее время наносят ущерб не только Ирану, но также Венесуэле и Кубе.

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В Тегеране посол России Леван Джагарян заявил, что Китай, Иран и Россия сформируют трехстороннюю группу для борьбы с односторонней войной США против Ирана.

«Группа 25» будет бороться против санкций, а «группа трёх» попытается предотвратить войну между США и Ираном. Однако смогут ли они добиться успеха — это большой вопрос. При Трампе политика Соединённых Штатов стала совершенно непредсказуемой, американский арсенал готов к использованию, а гибридная война против Ирана идёт полным ходом. Наступили опасные времена.