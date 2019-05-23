Китайский технологический гигант Huawei может в течение шести месяцев осуществить переход с операционной системы Android, которая в настоящий момент используется в смартфонах Huawei, на собственную операционную систему (ОС) Hongmeng. Переход может быть осуществлён при поддержке огромного внутреннего рынка КНР, считают китайские эксперты по информационным технологиям, пишет Джеф Пао в статье для издания Asia Times.

Смартфон Huawei

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«В условиях рыночной экономики обычно компании неохотно меняют продукты. Но в рамках плановой экономики, такой как в КНР, если правительство прикажет производителям телефонов перейти на локальную ОС, такая ОС может быть успешно адаптирована в течение короткого периода времени», — считает эксперт из Китайского университета Гонконга Вонг Кам-фай.

Учитывая то, что проект по разработке ОС Hongmeng — это открытая платформа, в рамках которой могут совместно участвовать разные разработчики, время адаптации продукта может составить около шести месяцев, добавил Вонг Кам-фай.

Компания Huawei оказалась в центре внимания мирового сообщества, так как на прошлой неделе она и её 70 филиалов включили в чёрный список министерства торговли США за «деятельность, противоречащую национальной безопасности США». В понедельник, 20 мая, компания Google прекратила аппаратное, программное и техническое обслуживание Huawei.

Офис компании Google. Калифорния

Во вторник, 21 мая, министерство торговли США предоставило Huawei временную лицензию на покупку американских товаров до 19 августа 2019 года. В среду представители Google заявили, что компания продолжит работу с Huawei в течение 90 дней. Во вторник основатель и генеральный директор Huawei Рен Чжэнфэй заявил, что 90-дневная лицензия является избыточной, поскольку компания готова осуществлять самостоятельные поставки, если ей будет отказано в покупке оборудования и программного обеспечения США. По данным СМИ КНР, исполнительный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю недавно заявил в WeChat, что у Huawei есть «план B», который предусматривает использование собственного чипсета и операционной системы.

Эксперты заявили, что чипы Huawei относятся к серии Kirin, разработанной HiSilicon — дочерней компанией Huawei. Операционная система Huawei получила название Hongmeng. Названия этих двух продуктов связаны с китайской мифологией, поскольку Кирин или Цилинь на мандаринском языке является мифическим однорогим зверем, а Хум Мэн — это метафора «исконного мира, первобытного хаоса» в китайских мифах о сотворении мира.

С 2012 года разработкой Hongmeng руководит профессор Школы программного обеспечения Шанхайского университета Цзяо Тун Чэнь Хайбо. ОС была создана на основе операционной системы Linux. Недавно Ричард Ю заявил, что ОС Huawei будет доступна уже осенью 2019 года или ранней весной 2020. Китайская ОС совместима со всеми приложениями Android, установленными на телефонах, компьютерах, планшетах, телевизорах, автомобилях и носимых устройствах.

«Hongmeng будет выглядеть и работать как Android, чтобы пользователи могли легко адаптироваться к ОС. Удобный пользовательский интерфейс — это то, к чему стремится Hongmeng, поскольку это поможет улучшить его приемлемость для пользователей», — заявил Вонг Кам-фай.

В краткосрочной перспективе компания Huawei неизбежно понесёт убытки, если ей придётся отказаться от Android и перейти на Hongmeng, но в долгосрочной перспективе компания может выиграть, поскольку собственная ОС может повысить лояльность пользователей в развивающихся странах, особенно вдоль маршрута инфраструктурных проектов «Один пояс — один путь».

В 2018 году компания Huawei выпустила в продажу 200 млн смартфонов, что на 31% больше, чем в 2017 году (153 млн). Около половины смартфонов Huawei были отправлены за границу, в основном в страны ЕС, Восточной Азии и Латинской Америки. Huawei — это продавец смартфонов №1 в России. В глобальном масштабе Huawei занимает второе место после Samsung и Apple.

В Китае на смартфонах Huawei установлена ОС Android, которая по соображениям национальной безопасности не поддерживает приложения Google, такие как Google Chrome, Google Maps, YouTube или Gmail, а также Facebook и WhatsApp. Граждане Китая используют альтернативные приложения, такие как Baidu, Gaode Maps AutoNavi и WeChat Tencent, которые были специально созданы для китайских пользователей.

Wxn.qq.com Мессенджер WeChat Tencent

Многие зарубежные пользователи обеспокоены тем, что они не смогут использовать свои приложения Google на смартфонах Huawei после 19 августа, в то же время им будет сложно перейти на альтернативные китайские приложения из-за языковых и географических барьеров.

На самом деле, прежде чем китайские фирмы смогут предоставить пользователям приложения, эквивалентные Google, зарубежные пользователи смартфонов Huawei не будут отключены от Google, поскольку они смогут пользоваться YouTube и Google Maps и Gmail через браузер Baidu. Почётный председатель Федерации информационных технологий Гонконга Фрэнсис Фонг По-киу указал на низкую вероятность того, что Hongmeng сможет заменить Android в краткосрочной перспективе, поскольку Android поддерживает тысячи популярных мобильных приложений.

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Если пользователи обнаружат, что они не могут использовать или обновлять свои любимые приложения на Hongmeng, то они могут перейти на другие смартфоны, считает Фонг По-киу. «Такое развитие событий может оказаться катастрофическим для Huawei», — добавил он.

Однако в краткосрочной перспективе пострадает не только Huawei, но и поставщики приложений из США. Вонг Кам-фай считает, что многие американские разработчики приложений в конечном итоге найдут альтернативные способы непрерывного обслуживания Huawei, поскольку они не хотят потерять свою долю на этом рынке. В долгосрочной перспективе эти американские разработчики приложений могут покинуть США, если они хотят, чтобы их продукты использовались на смартфонах Huawei, отметил Вонг Кам-фай. Кроме того, китайские разработчики приложений будут постепенно догонять своих конкурентов, стремясь предоставить более качественные приложения своим зарубежным пользователям.