The Hill: Почему Конгресс должен немедленно начать процедуру импичмента?

Александр Белов, , 07:57 — REGNUM

Существует длинный список причин, руководствуясь которыми, Конгресс пришёл к выводу, что не стоит запускать процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, которого обвиняют в нарушении федерального законодательства. Однако на фоне подобной позиции Конгресса Соединённые Штаты могут в конечном итоге скатиться в войну с Ираном — ближневосточной страной, обладающей огромной армией и мощными союзниками. Президент США говорит, что он не хочет войны, но в то же время он эвакуирует сотрудников дипломатической миссии США в Ираке, а также направляет в Персидский залив бомбардировщики и авианосную группу, пишут Джонатан Гранофф и Майкл Пригофф в статье для издания The Hill.

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Конгресс не санкционировал войну, а администрация не доказала, что Иран представляет собой неминуемую угрозу для США и у Вашингтона больше не осталось никаких вариантов. Американская администрация также не предоставила Конгрессу необходимые разведданные, которые могли бы оправдать недавние действия Вашингтона в отношении Тегерана и Багдада. На этой неделе должен пройти секретный брифинг в Конгрессе, однако пока точно неизвестно, состоится ли он или нет. Существует мало оснований для уверенности в том, что Закон о полномочиях в условиях военного времени, Устав ООН или нормы международного права могут удержать Трампа от начала войны с Ираном.

В то же время президент США занял позицию, согласно которой он неподотчётен палате представителей Конгресса. Мы считаем, что палата представителей несёт прямую ответственность за обеспечение надзора за исполнительной властью, которая по требованию палаты представителей должна немедленно предоставить все необходимые доказательства. Доклад специального прокурора Роберта Мюллера и последующее поведение Трампа свидетельствуют о пренебрежении президента США к принципу верховенства права и его готовности препятствовать правосудию. Его презрительное отношение к Конгрессу вызывает чувство отвращения. Если в ближайшее время Конгресс на обуздает растущее высокомерие Трампа, США, скорее всего, окажутся в состоянии войны.

Учитывая то, что представители органов юстиции поклялись защищать конституцию США, мы глубоко обеспокоены тем, что Трамп избегает надзора со стороны Конгресса и осуществляет очевидную подготовку к войне с Ираном. Политтехнологи уделили большое внимание возможным последствиям импичмента Трампа. Но как быть с теми последствиями, с которыми могут столкнуться США, если Трампу не будет объявлен импичмент? В число этих последствий входят:

публичная демонстрация того, что незаконное поведение на самом высоком уровне может оказаться безнаказанным, а также того, что величайший дар США миру — государственное управление в условиях верховенства права — был скомпрометирован;

поддержка уверенности диктаторов по всему миру в том, что они могут и дальше бороться с инакомыслием и попирать основные гражданские права и свободы, ради защиты которых США проливали кровь и несли огромные убытки;

неуважение собственных граждан к системе сдержек и противовесов, которую создали отцы-основатели США, чтобы гарантировать то, что наше свободное общество никогда не окажется под контролем авторитарного правителя;

дальнейшее игнорирование норм федеральных законов и международно-правовых ограничений со стороны американской администрации;

пособничество тем представителям администрации Трампа, которые уже давно выступают за войну с Ираном.

Обычными вескими аргументами американскую администрацию не сдержишь, только исполнение закона и конституционных обязанностей палаты представителей может изменить ситуацию. Конгресс должен исполнить возложенные на него обязательства.

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Мы понимаем, почему некоторые призывают к сдержанности и почему обвинения в «превышении полномочий» могут увеличить шансы президента на переизбрание. Фактически до настоящего момента мы разделяли данную точку зрения. Но теперь ясно, что промедление приведёт лишь к удвоенным усилиям Трампа по сокрытию правды и нанесёт ещё больший ущерб американским институтам власти.

Речь идёт уже не просто о нарушении законодательства в ходе предвыборной кампании Трампа, теперь ставки для США и всего мира серьёзно возросли, возникла вероятность войны. Пришло время запустить процедуру импичмента. Если этого не сделать, то престиж и авторитет Конгресса будут подорваны. Конгресс должен воспользоваться своими полномочиями, чтобы взять под контроль президента, деятельность которого начинает представлять опасность.