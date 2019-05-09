«Для нас память о борьбе за освобождение своей Родины, когда-то единой, должна оставаться незапятнанной и свободной от тех вымыслов, которые пытаются внедрить сейчас в головы молодого поколения», — заявил политический обозреватель из Таджикистана Негматулло Мирсаидов, комментируя ИА REGNUM отношение населения страны к празднику 9 мая.

Бойцы Красной Армии

— Я никогда не отказывался от тех советских ценностей, с опорой на которые меня воспитывали и я воспитываю своих детей. Естественно, я буду праздновать День Победы вместе с друзьями, которые тоже, как и я, родились во времена СССР и воспитаны в духе интернационализма и гуманизма.

9 мая — это один из самых светлых праздников в истории человечества.

Сегодня существует множество подходов и взглядов на прошедшие события. Многие занимаются тем, что пытаются умалить вклад советского народа в победу над фашизмом. Но для меня истина в том, что решающий вклад в войну внесли советские люди — таджики, узбеки, киргизы, русские, украинцы, белорусы, народы Прибалтики.

Сейчас мы считаемся жителями постсоветского пространства. Но для нас память о борьбе за освобождение своей Родины, когда-то единой, должна оставаться незапятнанной и свободной от тех вымыслов, которые пытаются внедрить сейчас в головы молодого поколения.

Нужно помнить, что фашизм — это чума, которая могла бы накрыть все человечество, если бы ее не остановили. Никто не спасся бы. Мы должны помнить подвиг своих дедов и отцов, которые пожертвовали своей жизнью, чтобы отстоять нашу свободу.

Память об их подвиге — эта та ценность, которую у нас никто не отнимет, и которую мы должны передать своим детям. Это наш долг.

— Не буду говорить за всех. Скажу свое мнение. Наши деды и отцы совершали подвиги, которые не имеют аналогов в истории человечества. Если они пожертвовали своими жизнями, здоровьем, счастьем, то почему об их жертвах нельзя говорить? Хотя бы раз в год.

Праздник Победы должен объединять людей. Это день памяти, дружбы, скорби, гордости. Мы должны укреплять и сохранять нашу память. Если наши предки объединились против врага, стояли плечом к плечу и относились друг к другу как братья — почему сейчас мы должны делить их общее великое Дело? Их Победу, которую они оставили нам в наследство.

«Бессмертный полк» проходит по всей планете. Во многих странах, которые по-сути войны не видели своими глазами, а ее ужасы коснулись их лишь косвенно. Но они помнят. Они выходят на марш «Бессмертного полка».

Может быть, они видят иной смысл — вспоминают страшную трагедию, которая не должна повториться. А чтобы этого не произошло, об этом нужно помнить. Помнить всегда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бессмертный полк

— Мне трудно представить их логику. Может быть, они хотят переосмыслить или даже переписать историю. Видимо, им не нравится та история, которая написана кровью советских героев.

Для примера, возьмем страны Прибалтики или Украину. Там, к сожалению, нашлись люди, сражавшиеся на стороне фашистских захватчиков. Естественно, их взгляд на роль Советского Союза в этой войне совершенно другой. Многие считают СССР оккупантом.

Эти взгляды многие годы поддерживались как на официальном, так и неофициальном уровне. История планомерно искажалась и переписывалась в угоду современной политической риторике.

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Но в Таджикистане такого не было и не будет. Мы независимая страна, но мы помним, что у нас есть общая история, а значит общие трагедии и общие победы.

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