Киев: Крестный ход и Бессмертный полк — происки «русского мира»

Киев, , 21:15 — REGNUM Крестный ход в Киеве и акция «Бессмертный полк» демонстрируют силу «русского мира» на Украине, заявил глава официального руководящего органа украинской «исторической политики», прославляющего бандеровцев и других гитлеровских коллаборационистов, — Института национальной памяти Владимир Вятрович 27 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Хорошая новость, «победобесие» и Московский патриархат — последние инструменты «русского мира», которые ещё действуют на Украине», — злорадствует Вятрович.

Вместе с тем, главный украинский пропагандист отметил, что память о Победе и православная вера имеют мощный мобилизационный ресурс в украинском обществе.

Напомним, 27 июля в Киеве прошел грандиозный крестный ход в честь 1030 годовщины крещения Руси.

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