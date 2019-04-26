Главные события Бурятии за неделю с 19 по 26 апреля в специальном обзоре ИА REGNUM.

(сс) Аркадий Зарубин Памятник В.И. Ленину в Улан-Удэ

Тёмное будущее Бурятии

На этой неделе в России отметили день рождения человека, роль которого в истории оценивается крайне противоречиво — от «спас страну» от окончательного развала до «заложил бомбу» под неё же. Но что не подлежит сомнению, так это то, что именно при Владимире Ленине началась масштабная электрификация страны. В народной памяти этот эпизод сохранился в виде «лампочек Ильича».

Избавившись от памятников вождю революции, в некоторых районах Бурятии, наконец, приступили к избавлению и от других примет «проклятого» прошлого. Почти 900 потребителей в Селенгинском районе Бурятии будут отключены от электроэнергии — это каждый десятой дом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МРСК Сибири, больше половины из них предпочитают не оплачивать долги, а подключаются к электрическим сетям незаконно.

«В основном эти потребители в открытую совершают «набросы» на линии электропередачи. Специальная бригада нашего РЭС ежедневно выезжает и снимает эти «набросы». Объемы энерговоровства огромны. Так, за 2018 год нами было составлено 55 актов о бездоговорном потреблении электроэнергии на 1227 кВт⋅ч, что в денежном выражении составляет около 3,5 млн рублей», — рассказала начальник Гусиноозерского участка транспорта электроэнергии Оксана Якимова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампочка

Сами нарушители, как пишет «Номер один», объясняют свои неплатежи тяжелым финансовым положением. При этом подтвердили, что знают о незаконности своих действий и пообещали в ближайшее время оплатить долги.

«Не защищая энерговоровство, как и любое другое, отметим, что в своём пресс-релизе сетевая компания сама же ставит под сомнение пафос, с которым обличаются кражи. Энерготарифы давно достигают величин, которые просто не по карману населению. И в них очень велика доля именно сетевой составляющей. Вдумаемся — уже каждый десятый дом в крупном аграрном и промышленном районе Бурятии отключен от электричества! Рекорд, однако. Но кому аплодировать? Или — чему? Тому, что Бурятия погружается во тьму?» — резюмирует автор.

Учителя ушли в бизнес… но остались виноватыми

При том же Владимире Ильиче в России был принят закон о введении бесплатного образования для всего населения страны. Однако и этот пункт в Бурятии всё больше и чаще ставится под сомнение. Нет, об отмене всеобуча речи не идёт… пока. Вот только обеспечение всеобщего образования становится всё более затруднительным из-за сокращающегося числа учителей.

Как рассказал министр образования республики Баир Жалсанов депутатам регионального парламента, сегодня в школах не хватает свыше 500 учителей, а уже через несколько лет эта цифра может удвоиться в связи со строительством новых школ. Для решения этой проблемы он выдвинул, мягко говоря, оригинальное предложение — увеличить число бюджетных мест в вузах. Что интересно, чиновник сам признает нежелание современных выпускников работать в школах.

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Советский плакат. Учиться, учиться и учиться

Причина этого кроется в том числе в низких зарплатах педагогов. По этому поводу глава республики Алексей Цыденов, ранее бывший довольно осторожным в высказываниях, сделал не менее странное заявление. По его словам, в низких зарплатах учителей виноваты бизнесмены, платящие работникам зарплату в конвертах.

«Люди, которые платят зарплату в конвертах, воруют деньги у учителей, потому что они этим самым снижают средний уровень зарплаты по республике», — заявил он на заседании регионального парламента.

В бурятских соцсетях по этому поводу вспомнили знаменитые слова Дмитрия Медведева, призвавшего недовольных зарплатами учителей идти в бизнес. Ушедшие, по совету премьер-министра, в бизнес учителя всё равно оказываются виноватыми, «обкрадывая» учителей.

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Дрова для учителей

Между тем показателем истинного положения дел с доходами педагогов стала история с прекращением выплат за расходы на твёрдое топливо. Как сообщает Байкал-Daily, это связано с изменениями в постановлении правительства, согласно которым, чтобы получить компенсацию за дрова за 2018 год, учителя должны представить все чеки на их покупку. А поскольку раньше такого требования не было, ни у кого чеки не сохранились.

«Сегодня узнала, что учителям с 13 апреля прекратили выплату за расходы на твёрдое топливо. Чтобы получить компенсацию в этом году, нужно предоставить чеки на покупку дров за прошлый год. Это нормально? То есть мне нужно на машине времени отправиться в прошлый год и взять несуществующие чеки у людей, которые продают твёрдое топливо. Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать», — жалуется преподаватель в соцсетях.

Константин Трутовский. Сельская учительница. 1883

В пресс-службе министерства социальной защиты населения республики подтвердили, что с 13 апреля установлены иные условия получения компенсаций за расходы на дрова. Это связано с приведением акта в соответствие с федеральным законом. По словам министра Татьяны Быковой, чиновники раньше нарушали этот закон.

Однако после того как вопрос был поднят на сессии Народного хурала, глава минсоцзащиты пообещала, что чеки за 2018 у педагогов они больше требовать не будут.

«Всем отделам социальной защиты даны разъяснения, министерству образования мы дали все разъяснения. Индивидуально будем рассматривать и помогать людям гасить все долги, которые они имеют по приобретению твёрдого топлива», — передаёт слова министра «Новая Бурятия».

Зарыть деньги в землю по незнанию

Менее известной чем ГОЭЛРО и Всеобуч, но не менее важной была деятельность Ленина и его последователей по переводу сельского хозяйства страны на научную основу. А как сообщает кандидат сельскохозяйственных наук Бэликто Цыбиков сайту Infpol, с научным подходом в аграрном секторе Бурятии спустя сто лет большие проблемы.

«Анализ посевных площадей в последние годы показывает, что начиная с 2014 года идет постепенное снижение показателей. Доля посевных площадей зерна по сравнению с прошлым годом сократилась на 30 тысяч гектаров», — привёл данные статистики учёный.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Трактор в поле

Одна из главных проблем, по его словам, — острый дефицит квалифицированных кадров. Кроме того, сильно хромает и система подготовки — фермеры не подготовлены по специальным вопросам ведения сельскохозяйственного производства, экономики, страхования, кредитования.

«Все мы должны уяснить, что засевать поля нужно только элитными семенами или сортами с высокой репродукцией. Однако у нас нет квалифицированных технологов. Сеют одно и то же из года в год. В итоге землю истощаем и сами закапываем деньги в землю», — отметил Бэликто Цыбиков.

Как говорилось на известном плакате столетней давности, «Неграмотный — тот же слепой, всюду его ждут неудачи и несчастья».