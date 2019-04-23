Больше кассиров? В Бурятии нашли решение проблемы нехватки учителей

Улан-Удэ, , 15:21 — REGNUM Оригинальный способ решить проблему нехватки учителей в школах придумали в министерстве образования Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, профильный министр Баир Жалсанов предложил для этого увеличить число бюджетных мест на педагогические специальности.

По информации министра, сегодня в образовательных учреждениях республики не хватает свыше 500 педагогических работников. Причем, скоро эта цифра может удвоиться, после строительства новых школ и детских садов в рамках единой дальневосточной субсидии.

Как отметил Баир Жалсанов, пока проблему удается купировать за счет дополнительной нагрузки на педагогов. На деле это выражается в том, что один преподаватель может вести сразу несколько предметов. Министерство способствует этому, открыв курсы переподготовки педагогов — за три года на курсах обучились 698 человек. Однако всем понятно, что это временные меры, которые позволяют лишь оттянуть решение проблемы на более поздний срок.

«Выход из сложившейся ситуации мы видим в том, чтобы увеличить контрольные цифры приема. Регион самостоятельно этот вопрос решить не может: это прерогатива федерального уровня. Мы направили письмо с просьбой выделить 550 бюджетных мест на бакалавриат и 120 бюджетных мест на магистратуру. Также планируется увеличить количество бюджетных мест в педагогическом колледже», — рассказал министр.

Поистине замечательное решение, особенно учитывая признание самого министра, что студенты, отучившиеся на педагогов, не идут работать в школы. Их не привлекает там ни зарплата молодого специалиста на уровне минимального размера оплаты труда, который составляет около 16 тыс. рублей, ни высокий уровень нагрузки. Статистические цифры средней учительской зарплаты в 33 тыс. учителя называют не иначе как фантастикой. Чтобы хотя бы приблизиться к этой цифре, им приходится работать на две и больше ставки. О качестве преподавания в таких условиях говорить не приходится.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выпускники педагогических вузов сегодня после учебы работают кассирами, охранниками, менеджерами по продажам потому, что там зарплаты элементарно выше. Действующие же учители из Бурятии и Забайкалья уезжают работать в соседнюю Монголию.

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Ранее глава республики Алексей Цыденов объяснил низкие зарплаты учителей тем, что недобросовестные предприниматели платят зарплату своим работникам в конвертах. Это, по его мнению, не позволяет вырасти показателям средней зарплаты по республики, что в свою очередь, отражается на окладах учителей.

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