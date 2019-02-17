Насыщенной вышла неделя для туляков и местных властей. Стартовала она с прощания с аналоговым телевидением, состоялась масштабная и, что немаловажно, запоминающаяся работа тульской делегации на сочинском инвестфоруме. Также СМИ заострили внимание на вероятном снижении платы за обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы), создании «Композитной долины» и преображении скверов в 2019 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Дюмин

Переключились

Переход на «цифру» прошел успешно. Тульская область и еще шесть регионов РФ 11 февраля полностью перешли с аналогового телевидения на цифровое. Как отметил губернатор Алексей Дюмин, региону важно было провести масштабную информационную кампанию, чтобы каждый житель узнал о грядущих изменениях.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин лично приехал в Тулу и отметил, что вся подготовительная работа и информационная кампания были проведены на самом высоком уровне. В частности, особо отмечалось информирование людей через социальные сети и СМИ. Успешный опыт региона будет транслироваться в другие субъекты страны, которым еще предстоит перейти на «цифру».

Еще один «пряник» в произошедшем — компенсация за приобретенное цифровое оборудование отдельным категориям граждан.

«Прогресс! Идем вперед», — поделился в социальных житель Тулы и отметил, что в «цифре» картинка» намного качественнее, однако пока еще есть помехи в трансляции некоторых каналов [20 бесплатных].

Напомним, вторая волна перехода с аналогового телевидения на цифровое начнется 15 апреля и коснется еще 20 регионов России. За ней последует третья — 3 июня изменится способ вещания в остальных 57 регионах.

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Tularegion.ru Подключение цифрового телевидения

Сочи, инвестиции, Дюмин

Тульская делегация на Российском инвестиционном форуме в Сочи привлекла в регион более 20 млрд рублей, подписав соглашения с компаниями по строительству различных производств, реконструкции и модернизации. Большая часть из них коснулась цифровой экономики, которая входит в нацпроекты по указу президента Владимира Путина.

Однако СМИ обратили внимание на слова Алексея Дюмина, высказанное в адрес российского правительства. Приведем пример описания событий на портале «Тульские новости».

"Неожиданно все тот же модератор Андрей Макаров, который до этого канул в цифры и факты федеральных министров, сказал, что Тульская область хочет высказаться. Стоящий справа сосед, да-да, на этой сессии стояли и в проходах, и в дверях, шепнул, вот сейчас хвалиться будут. Честно говоря, я [автор — прим. ред] тоже подумал, что генерал Алексей Дюмин отчитается о том, что готов выполнить, или уже выполнил, любые распоряжения верховного главнокомандующего, но нет. Алексей Дюмин, конечно, сказал, что выполнять национальные проекты и важно, и нужно, и область сделает всё, чтобы выполнить, но после этого подробно и доступно объяснил:

«Наш регион подписал 40 соглашений, четыре соглашения еще не прошли к нам, время идет. Мы подписываемся под цифрами и показателями, не понимая, по каким методикам и из каких расчетов они делались, до нас они не спущены и с нами они не согласовывались, по каким методикам и механизмам они рассчитываются? Как Тула, не имея своего аэропорта, может нарастить экспортные перевозки по авиационным линиям, у меня нет аэропорта, у меня есть воздушно-десантная дивизия, но я думаю, не смогу с ними договориться по поводу экспортных перевозок за границу и нарастить этот показатель».

Губернаторы и модератор согласно кивали, но поддержал тульского губернатора только Артамонов (губернатор Калужской области — прим. ИА REGNUM), который тоже рассказал, что не понимает, почему в расчете на одного жителя должен строить в два раза больше, чем Тульская область и Татарстан».

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Tularegion.ru Инвестиционный форум в Сочи

Кстати, на том же инвестфоруме «Сочи-2019» губернатор Тульской области представил новый проект «Композитная долина». Суть его — в концентрации необходимых ресурсов государства в обеспечении прорыва в новых материалах на базе существующих тульских площадок, а также создание новых современных центров. В планах — открытие Центр инновационных разработок и экспериментальной химии, Научно-технологический полигон, Центр техногенной и экологической безопасности стран БРИКС, Инжиниринговый центр и опытно-промышленные линии с самым современным оборудованием. И всё это на базе ОЭЗ «Узловая».

"В дальнейшем долина может расширить свою географию за счет присоединения к проекту заинтересованных регионов, не нарушая уже сформировавшийся научно-производственный каркас страны», — объяснил Дюмин.

Туляки будут платить меньше?

Уже месяц область живет по новым правилам обращения с твердыми коммунальными отходами. Региональные операторы вывезли 300 тысяч кубометров мусора на полигоны — это на 19% больше, чем прошлом году. Эти данные озвучили на оперативном совещании в правительстве.

По словам замгубернатора Сергея Егорова, стоимость услуги складывается из фактического объема отходов, цены утилизации, требований к перевозчикам и создания новых мощностей переработки.

«Есть и другая причина роста стоимости — недобросовестность ряда управляющих кампаний, которые после перехода на новую систему занижают вычет платы из строки «содержание жилья». ГЖИ поручено проверить эту информацию», — цитирует Егорова портал «Тульска пресса».

Ранее глава области Алексей Дюмин поручил проработать вопрос скидок по строке в коммунальной платежке «Обращение с ТКО». В частности, льготы предоставят многодетным семьям — таких в регионе 13 тысяч. Заявления поступили пока от двух тысяч.

Tularegion.ru Вывоз ТКО

Также в правительстве обсуждают возможность снижения финансовой нагрузки для тех, кто живет рядом с мусорными полигонами.

«Если мы хотим перемен, хотим своевременную уборку мусора, рекультивацию и строительство новых полигонов по экологическим требованиям, жители должны увидеть эти изменения как можно скорее», — подытожил Дюмин.

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9 управленцев идут дальше

«Здесь — лучшие. Проигравших в этом проекте не существует, вы уже сделали важный шаг в развитии. Также из 100 конкурсантов прошлого года более 80 получили высокие назначения», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента страны Сергей Кириенко участникам полуфинала конкурса «Лидеры России».

В первый полуфинал пригласили 947 конкурсантов. Девять из них представляют Тульскую область (хотя заявку изначально подали 13 человек).

«В прошлом году семь человек от Тульской области вышли в полуфинал, но в финал не прошли. Надо эту тенденцию переломить», — пожелал удачи управленцам председатель областного правительства Валерий Шерин.

О том, кто вышел в финал, станет известно 18 февраля. Заключительные испытания конкурса «Лидеры России» пройдут в Сочи в марте.

Более 130 млн рублей на преображение скверов

В Тульской области в 2019 году продолжат программу «Формирование современной городской среды». На этой неделе утвердили проекты благоустройства Кировского сквера в Туле и территории у Главпочтамта.

На первый местные власти выделили более 100 млн рублей. Эти деньги пойдут на демонтаж и монтаж плитки, асфальтирование дорожек, оформление газонов в виде холмов, посадку деревьев, установку светильников, скамеек, ограждений и арт-объектов. А в 2020 году в сквере построят фонтан с подсветкой.

На вторую общественную территорию выделили 33 млн рублей. Эти средства пойдут на освещение, озеленение, установку digital-часов c интерактивной цифровой 3D-платформой, led-экранами с трансляцией времени, погоды и рекламы. Высота экранов составит 5 м. Чуть позднее сквер у Главпочтамта дополнят смарт-скамейками с функцией зарядки телефонов.