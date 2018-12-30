Мусорная реформа в Тульской области: что изменится?

Тула, , 08:51 — REGNUM С 1 января 2019 года всем гражданам нашей страны придут обновленные платежки за коммунальные услуги. В них появится новая строка за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Нововведение коснется как жителей многоквартирных домов, так и индивидуальных строений. Для внедрения новой схемы обращения с отходами разработаны территориальные схемы: в каждом регионе по-своему. И это не прихоть областных и республиканских властей: это цель и задача, поставленные руководством страны.

Тульская область одна из первых, кто огласил новые тарифы на вывоз и обработку ТКО. Что изменится после 1 января и чем грозит региону «мусорная реформа».

Качественные изменения

Единый региональный оператор — это центральное действующее лицо, первая скрипка в оркестре управления отходами. На нем лежит ответственность за транспортировку, складирование и переработку отходов, начиная с контейнера во дворе и заканчивая конечным пунктом мусора. Регоператор эксплуатирует полигоны и мусороперерабатывающие предприятия.

Власть сможет эффективно контролировать результаты деятельности единого ответственного юрлица. При неудовлетворительной работе оператора законом предусмотрены штрафные санкции вплоть до отзыва статуса. О прозрачности и добросовестном выполнении труда операторами накануне сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Наша первостепенная задача — обеспечить плавный и безболезненный для граждан переход от существующего порядка к новой системе работы с участием региональных операторов. А это значит, что мы не просто должны согласовать «дорожные карты», но и в полной мере контролировать их исполнение, вносить коррективы, если это потребуется, а также предугадать любые риски переходного периода. Важно, чтобы работа региональных операторов привела к существенным качественным изменениям в региональной системе обращения с отходами», — отметил глава региона.

Конкурс по выбору региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тульской области проводило министерство природных ресурсов и экологии. В результате были заключены соглашения с двумя организациями — ООО «Хартия» и ООО «МСК-НТ», которые и поделят между собой работу в регионе. «Хартия» будет обслуживать Тулу, Киреевский и Щекинский районы, а «МСК-НТ» все остальные районы и округа области. Собственники, а точнее их назвать производителями отходов, по закону обязаны заключить с этими организациями договоры.

В Тульскую область пришли крупные «мусорные» игроки. ООО «Хартия» оказывает услуги по обращению с ТКО и крупногабаритным мусором на территориях Северо-Восточного и Восточного административных округов Москвы, Ногинской зоны Московской области, Ярославской области и Ярославля, Тулы, Киреевского и Щекинского районов Тульской области. В общей сложности предприятие убирает за пятью миллионами жителей ЦФО.

ООО «МСК-НТ» осуществляет раздельный сбор отходов, вывоз ТКО, строительных и крупногабаритных отходов. Это официальный оператор Юго-восточного и Зеленоградского административных округов города Москвы, региональный оператор Московской, Тульской и Нижегородской областей по вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора. В Тульской области компания обслуживает более 10 тысяч контейнеров на придомовых территориях районов Тульской области.

Почём мусор?

С 1 января услуга по вывозу мусора перейдет из статуса «жилищной» в статус «коммунальной» и будет взиматься исходя из единого тарифа и норматива накопления ТКО. Первый включает в себя расходы на обработку, обезвреживание, захоронение, транспортирование ТКО и собственные расходы. В тульском правительстве утвердили предельный тариф у «Хартии» в первом полугодии составит 621,90 рублей, во втором — 646. У второго регопертора чуть дороже: первая половина 2019 года — 747 рублей, вторая — 770,20 рублей.

Нормативы накопления ТКО тоже утверждены. Они составят для населения, проживающего в индивидуальных жилых домах 2,65 куб. м/год (553 (кг/год), а для жителей многоквартирных домов — 2,30 куб. м/год (414 кг/год) с одного проживающего.

Размер платы за вывоз мусора в месяц будет рассчитываться по следующей формуле: (количество проживающих х норматив х тариф)/12 месяцев.

На первый взгляд, кажется, что суммы запредельные. Но власти обнародовали усредненные тарифы. И если возить мусор в густонаселенном областном городе, где полигон находится недалеко, — выгодно, то вот отправлять мусоровозы в отдаленные деревни и села — задача достаточно накладная. К тому же, оператору, в перспективе, придется решать задачи не только вывоза мусора, но и его переработки и сортировки, а это уже крайне дорогостоящая задача.

Важный нюанс: до нового года вывоз мусора оплачивался с квадратного метра жилья и входил в строку «содержание жилья» в платежке. С 1 января эти деньги должны быть выведены из строки «содержание жилья», то есть с 1 января 2019 года в платежках сумма должна быть чуть меньше. Управляющим компаниям оставят только небольшой платеж за уборку территории, прилегающей к контейнерным площадкам.

Губернатор Алексей Дюмин в продолжении темы напомнил о положительной динамике ликвидации стихийных свалок в области, но признал, что проблема остается.

«В следующем году, при слаженной работе новых операторов с ТКО, Тульская область должна быть не в пятерке, а в тройке лидеров по борьбе со стихийными свалками», — сказал руководитель области.

Важна открытость на всех уровнях

По мнению аналитика «Института региональной экспертизы» Артема Богатырёва, Тульская область успешно решает проблему несанкционированных свалок, но контроль по-прежнему необходим.

«Работа региональных операторов по новой системе обращения с отходами только усилит это направление. Контроль со стороны области должен быть, поскольку эти компании, операторы — новые игроки в регионе, а сама система только стартует с началом нового года, соответственно могут быть разные обстоятельства, недовольство населения, которое увидит новую строку в платежках, — говорит эксперт. — Нет уверенности, что операторы обладают достаточным количеством техники и, возможно, они прибегнут к услугам действующих на тульском рынке компаний по вывозу ТКО посредством субподряда, то есть, для конечного потребителя услуги видимых изменений нет. В этих условиях очень важны — открытость региональных операторов, открытость властей области на всех уровнях, качественное информирование населения, понятные обывателю цифры».

Он также отметил, что обращение с отходами — это не только и не столько вывоз, сколько сортировка, переработка и утилизация:

«Это направление необходимо развивать совместными усилиями власти, операторов и жителей области, фактически стоит непростая задача по воспитанию новой культуры работы с мусором и пусть мы только в начале пути, но направление выбрано верное».