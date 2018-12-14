Через несколько часов в Вашингтоне будет обнародована долгожданная политическими аналитиками и в США, и на Чёрном континенте стратегия администрации президента Дональда Трампа в отношении Африки. Непосредственным докладчиком будет помощник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Иван Шилов ИА REGNUM Американские инвестиции в Африке

Ожидается, что Болтон представит новый план в Heritage Foundation, мозговом центре Вашингтона, который, как известно, поддерживает политику Трампа, — и это событие будет транслироваться сразу несколькими национальными телеканалами. Журналисты запасаются попкорном.

Впрочем, основные контуры стратегии известны уже сегодня — из многочисленных полуофициальных утечек. Этот инструмент всегда использует Белый дом и госдепартамент для тестирования будущей реакции экспертной среды и масс-медиа на стратегические документы — и для внесения окончательной редактуры на основе этой реакции.

На прошлой неделе Тибор П. Надь-младший, помощник госсекретаря по африканским делам, бывший посол США в нескольких африканских странах и опорный сотрудник госдепа по африканским делам, когда его спросили о стратегии Трампа для Чёрного континента, сообщил ключевую деталь о новой стратегии. Тибор Надь сообщил, что недавно ратифицированный «Закон о лучшем использовании инвестиций, ведущих к развитию» 2018 года, который удваивает активы Корпорации зарубежных частных инвестиций с 30 до 60 млрд долларов, будет направлен на укрепление позиций США в развивающихся странах — по модели китайских связывающих инвестиций ( ИА REGNUM неоднократно рассказывало на конкретных примерах об этой политической стратегии Пекина)

Иван Шилов ИА REGNUM Инвестиции

И, разумеется, географические цели этих связывающих инвестиций у КНР и США одни и те же. В центре пересекающихся интересов Африка — на первом месте.

«Поэтому … большая часть этого внимания будет сосредоточена на привлечении прямых иностранных инвестиций в Африку. …Как я сказал ряду африканских лидеров, я буду рад подтолкнуть американских инвесторов к Африке, мне нужна их [африканских лидеров] помощь в этом привлечении, создавая среду, дружественную для инвесторов, и то, что мы называем «равным игровым полем», чтобы американские компании могли иметь такой же шанс, как и компании из других стран», — довольно откровенно изложил свою тактику Тибор Надь.

Америка рассчитывает, в обмен на приток частного капитала, который обеспечит госдеп, что Африка отодвинет с приоритетных позиций китайцев, и это должны обеспечить лидеры стран Чёрного континента.

«Одна из вещей, которая реально, реально раздражала меня во время моих поездок в Африку, это то, что вот вы приезжаете в африканский город, — и там всегда есть стадион, построенный китайцами», — так высказывался чуть ранее Надь в Комитете по иностранным делам Палаты представителей.

Случайно или нет — но цифра, озвученная в «Законе о лучшем использовании инвестиций, ведущих к развитию», с точностью до доллара совпадает с цифрой, обещанной Африке председателем КНР на саммите тех же африканских лидеров в начале сентября. Вашингтон решил не переплачивать.

На острие инвестиционной атаки американских частных инвесторов, прикрываемых сверху администрацией Белого Дома в лице Джона Болтона и государственным департаментом в лице Тибора Надя, будет Кения — это аналитикам, специализирующимся на раскладах внутри вашингтонской Окружной дороги (русский аналог «политики внутри Садового кольца»), сообщили сразу несколько источников.

diaznash Найроби. Кения

Выбор Кении в качестве направления главного удара не случаен. Это одновременно и давний союзник Вашингтона, и поле обширных инвестиций (и еще более обширных перспективных проектов) для Пекина. Но самое важное — в Кении впервые в истории «причинения помощи» китайцами африканских странах дело дошло до уголовных дел в отношении представителей Пекина и арестов с обвинением китайских эмиссаров во взяточничестве и укрывательстве от властей полученных по концессии доходов.

«Ожидается, что в стратегии Белого дома будут названы несколько стран в качестве якорных для стратегии США, и эксперты, близкие к администрации, ожидают, что в список войдет Кения, давний союзник США», — сообщил 10 декабря телеканал ЭнБиСиНьюс, ссылаясь на собственные неназванные источники.

Джошуа Месервей, специалист по африканским исследованиям Хэритадж Фаундейшн, заявил, что американским корпорациям будет рекомендовано инвестировать в конкретные африканские страны, такие как Кения.

«Я ожидаю, что посол Болтон подтвердит признание администрацией геополитической конкуренции в качестве наиболее неотложного вызова интересам США… В контексте Африки это означает, что нужно реагировать целевым образом на Китай, а также на Россию, Иран и Северную Корею», — добавил Месервей.

При этом подход администрации Трампа, как отмечают эксперты, знакомые с текстом стратегии, придаёт куда меньшее значение контртеррористическим операциям в Африке, которые были центральным элементом подхода Вашингтона к континенту все предыдущие годы нового столетия. По мере того как Пекин и другие страны стремятся увеличить свое военное присутствие, США концентрируются на экономической экспансии, в которой китайцы их опережают на Чёрном континенте на два десятилетия.

В ноябре Пентагон заявил, что планирует сократить численность войск Африканского командования США на 10% в течение нескольких лет, поскольку «глобальный акцент смещается с борьбы с терроризмом на предполагаемые угрозы со стороны России и Китая». Китай, напротив, стремится сократить отставание от США в прямом военном присутствии в Африке. В прошлом году Китай открыл свою первую зарубежную военную базу в Джибути, стране Африканского Рога, где находится единственная постоянная военная база США на континенте.

(сс) National Museum of the U.S. Navy Американские военные в Джибути

Новая стратегия администрации Дональда Трампа для Африки также не будет привлекать «излишне повышенное внимание» США к вопросам прав человека в Африке. Экономическая экспансия и перехват стратегии «связывающих инвестиций» у Китая, в первую очередь, выводится Белым домом и государственным департаментом на первое место.

При этом сами подходы, на которые опирается стратегия, явно из пыльного шкафа с незадействованными проектами времен «политики ценностей», — основного идеологического подхода администрации Барака Обамы.

«Мы не собираемся побеждать Китай в его собственной игре, которая подразумевает крупные инвестиции и в инфраструктуру и дороги, порты, железные дороги и проекты тщеславия», — сказал Дженнифер Кук, директор Института африканских исследований в Университете Джорджа Вашингтона, которого считают одним из реальных авторов стратегии. «То, что отличает США, — это более широкое взаимодействие, помимо правительства, с точки зрения развития, гражданского общества и, честно говоря, морального авторитета в вопросах прав человека, демократии и управления».

То, что администрация Трампа вынуждена использовать черновики Обамы в отношении африканских дел, тогда как в любой другой сфере политики наследие Обамы демонтируется с тщательностью, с которой Рим стирал Карфаген, у аналитиков не вызывает удивления.

«Администрация Трампа почти или совсем не проявляла серьезного интереса к Африке и только сейчас пытается быстро стартовать в ее направлении», — заявил Джонни Карсон, бывший помощник министра по делам Африки во время президентства Обамы, в интервью Ассошиэйтед Пресс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эстафета

Действительно, отмечают аналитики, Африка всё это время не была видна в бинокль политики 45-го президента США.

Более того, президент известен своими нелестными замечаниями по отношению к Африке и африканцам: Трамп сравнивал некоторые страны с грязным туалетом, ссылался на несуществующую нацию «Намбия» и заявлял, что нигерийцы — жители страны со второй по величине крупнейшей экономики Африки и крупнейшего на континенте производителя углеводородов — «никогда не вернутся к своим хижинам, … потому что однажды они видели [величие] США».

Его первый твит в качестве президента, в котором президент упомянул Африку, был цитатой фальшивого утверждения о предполагаемых конфискациях белых ферм в Южной Африке. В своем втором и пока что последнем на эту тему твите, в котором упоминается Африка, Трамп похвалил свою жену за ее усилия во время африканского турне в этом году.

Так что у Болтона и Надя есть непаханная целина работы — чтобы хоть немного убедить африканских лидеров, что Вашингтон президента Дональда Трампа задумался об африканских перспективах.