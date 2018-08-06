Strategist: Китай в погоне за ресурсами Африки

Пекин, , 08:49 — REGNUM Не успели еще остыть стволы орудий конфликта в Южном Судане, как вместе с заключением хрупкого мира на улицах столицы этого африканского государства появились китайские рабочие, участвующие в целом ряде энергетических, инженерных, строительных, телекоммуникационных и иных проектов. Китай видит в молодом государстве, отделившемся от Судана в 2011 году, не только жизненно важный источник полезных ископаемых, но и возможность показать себя конструктивной силой на международной арене, принимая участие в миротворческой деятельности ООН, пишет Ару Кок в статье для австралийского издания The Strategist.

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В регионе, который теперь является Южным Суданом, Китай действует уже не одно десятилетие, придя в страну после обнаружения там нефти. Пекин также пошел, возможно, на свое самое рисковое предприятие в Африке — постройку нефтяного трубопровода во время войны Джубы за независимость. И на сегодняшний день Китайская национальная нефтегазовая корпорация контролирует около 40% двух основных производителей нефти в стране.

В 2015 году Китай попытался добиться мирного соглашения между воюющими сторонами, но его ждал провал. Тем не менее Пекин смог добиться определенного успеха, получив от обеих сторон гарантии не нападать на нефтяную инфраструктуру. Более того, с помощью своего права вето в Совете Безопасности ООН китайские дипломаты защитили официальных лиц Южного Судана и Судана от западных санкций.

На фоне опасений о том, что деятельность Китая в стране ограничивается лишь экономическими и стратегическими интересами, Пекин стремится доказать, что он преследует и гуманитарные цели. Так, Пекин отправил в Южный Судан несколько групп миротворцев, потеряв в июле 2016 года двух своих военнослужащих, а также оказывает поддержку лагерям содержания внутренне перемещенных лиц. В городе Румбек им была построена больница стоимостью в $6 млн, в столице — отремонтирован учебный госпиталь, а также создано большое число других медицинских учреждений, которые предоставляют гуманитарную помощь гражданам страны.

Для правительства африканского государства, отчаянно нуждающегося в средствах для восстановления страны после многих лет гражданской войны, такая помощь является подарком с небес. Сложившаяся ситуация позволила Пекину укрепить свое влияние на этом огромном континенте и получить доступ к громадным ресурсам Африки, а также расширить свое стратегическое присутствие. Объектом критики на Западе уже стала практика предложения громадных кредитов на непрозрачных условиях, из-за чего многие опасаются, что страны Африки могут оказаться в долговой ловушке. И под залог китайских кредитов могут быть отданы громадные запасы ископаемых, благодаря чему у Пекина появляется неограниченный доступ к странам, которые не могут выплатить долги.

Состоявшийся в июле визит председателя КНР Си Цзиньпина в Африку стал демонстрацией того, насколько значимым для Пекина является континент. С экономической точки зрения ни одна другая страна не вовлечена так в дела региона, как Китай. По некоторым оценкам, по всей Африке действует более 10 тыс. китайских фирм, а суммарных их доход к 2015 году составит от $250 млн до $440 млн. В частности, КНР является крупнейшим кредитором Кении, удерживая до 70% ее внешнего долга. В 2014 году Пекин выделил $3,2 млрд на строительство новой железной дороги из Момбаса в Найроби, которая была построена китайскими государственными компаниями China Communications Construction Company и China Road and Bridge Corporation.

Пекин может посчитать, что с ростом его инвестиций в Африку и зависимости от ресурсов региона ему может потребоваться более значительное военное присутствие на континенте. Если в Джибути военная база КНР уже создана, то вслед за ней могут появиться объекты в Судане и в Кении. Пекин также продемонстрировал серьезную заинтересованность в крошечном государстве Сан-Томе и Принсипи, в котором, по данным Всемирного банка, нет никаких факторов роста. Несмотря на это, страну, которая может стать стратегически важным транспортных хабом и базой ВМС КНР, недавно посетил глава МИД КНР Ван И.

Иными словами, заключает автор, по мере того, как все активнее начинает воплощаться китайский проект Нового шелкового пути, Пекин будет в более значительной мере использовать Африку для своего экономического роста. Благодаря инвестициям Китая будет создана экономическая инфраструктура и упрощен процесс предоставления услуг, тогда как Африка станет рынком для китайской продукции. Тем не менее существуют также опасения о том, что из-за халатности при добычи полезных ископаемых стоит ожидать экологических проблем, которые уже имели место в Южном Судане.