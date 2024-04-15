Армения, 29 сентября, 2006, 18:17 — ИА Регнум. В Ереван около 18:00 мск спецрейсом прибыла супруга президента Франции Жака Ширака - Бернадетт Ширак . Как передает корреспондент ИА REGNUM, в международом аэропорту "Звартноц" ее встречали первая леди Армении Белла Кочарян , супруга министра иностранных дел страны Нани Осканян , посол Франции в Ереване Анри Кюни и посол Армении во Франции Эдвард Налбандян . Чуть позже в ереванском аэропорту приземлится самолет президента Франции.

Напомним, что это первый государственный визит в Армению президента Франции. Отметим, что Жак Ширак с супругой прибывают с трехдневным государственным визитом. 30 сентября в центре Еревана на самом оживленном перекрестке - пересечении проспектов Баграмяна, Маштоца, ул. Саят-Новы - с участием глав государств двух стран - Роберта Кочаряна и Жака Ширака будет открыта Площадь Франции. В рамках визита Жак Ширак и возглавляемая им делегация посетит Мемориальный комплекс памяти жертв Геноцида армян "Цицернакаберд", где возложит венок. Вечером 30 сентября в Ереване на Площади Республики под открытым небом состоится концерт великого шансонье Шарля Азнавура, на котором также будут присутствовать президенты двух стран. Этим мероприятием, в частности, будет дан старт Году Армении во Франции. Французская делегация отбудет из Армении 1 октября.