National Interest: Китайская угроза – это плод воображения Вашингтона

Существует множество причин для критики Китая, начиная с ситуации в сфере прав человека и заканчивая кражей американской интеллектуальной собственности. Китай также известен тем, что оказывает давление на Тайвань и Тибет. Однако обвинения в том, что КНР стремится стать глобальной державой, потеснить позиции США и навязать свой собственный мировой порядок, не кажутся столь убедительными, пишет Амитай Этциони в статье для издания The National Interest.

В последнее время в СМИ всё чаще звучат заявления о том, что США стремительно движутся в направлении холодной войны с Китаем. Например, Марк Ландлер пишет в The New York Times, что из-за торговой политики президента США Дональда Трампа Вашингтон оказался на пороге новой холодной войны. Журналисты The Wall Street Journal считают, что администрация Трампа намерена нанести удар по «политике, экономике и вооруженным силам КНР», это указывает на то, что отношения между двумя странами сдвигаются в направлении большей напряженности. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Пекин «пытается продвигать свое стратегическое влияние во всём мире, чтобы изменить международный порядок в свою пользу». Сенатор-республиканец Джон Баррассо, который входит в комитет Сената США по международным отношениям, заявил, что «целью Китая является глобальное превосходство».

Чтобы оценить истинность опасений в отношении КНР, следует рассмотреть возможности, которыми обладает Китай, и намерения Пекина. Часто говорят о том, что ВВП КНР скоро сравняется с ВВП США, однако почему-то забывают напомнить, что население Китая в четыре раза больше населения США. Следовательно, доход на душу населения в Китае составляет $6 тыс. 309. Этот доход сопоставим с показателями Болгарии ($6 тыс. 326) или Доминики ($6 тыс. 89). Статистика говорит о том, что экономика КНР, уступая США, должна обеспечивать население, которые в четыре раза больше, чем в Соединенных Штатах.

За десятилетия экономического роста в Китае появилась значительная прослойка среднего класса, запросы которого продолжают расти. Китайский средний класс требует лучшего медицинского обслуживания, сокращения загрязнений и лучшего образования. Всё это стоит больших денег. К тому же половина китайского населения, около 500 млн человек, по-прежнему довольно бедны и стремятся получить то, что уже есть у второй половины населения. Социальная напряженность в КНР продолжает нарастать, это видно по многочисленным демонстрациям. Пекин долгое время придерживался политики «одна семья — один ребенок», поэтому китайское население быстро стареет. В будущем это породит многочисленные социальные проблемы. Короче говоря, Китай постоянно сталкивается с дилеммой: потратить деньги на оружие или социальное обеспечение.

Конечно, можно предположить, что китайское руководство может просто затянуть гайки. Однако такой стратегии надолго не хватит, поскольку в основе легитимности современного правительства лежит его обещание постоянно улучшать условия жизни граждан КНР. По этой причине Пекину будет не просто затянуть пояс для финансирования гонки вооружений.

Пекин уже вложил крупные средства для модернизации своих вооруженных сил. Однако его ракеты наземного базирования имеют ограниченный радиус действия. Их можно использовать для защиты при нападении США, но вряд ли их можно использовать для нападения на США или даже на Японию. Большое внимание уделяется милитаризации небольших спорных островов в Южно-Китайском море. Но в случае конфликта эти острова будут столь же эффективны, как сломанные авианосцы, замершие посреди океана.

Эксперт Defense Priorities Чарльз Пенья считает, что Китай является региональной державой, у которой нет глобальной военной мощи, поэтому КНР не может угрожать нападением или вторжением в США. К тому же американский ядерный арсенал дополнительно снижает угрозы для национальной безопасности США.

Военные амбиции КНР в Индийском океане могут позволить ей увеличить региональное влияние, однако ее военные региональные военные объекты остаются очень уязвимыми. Эксперт Центра стратегических и международных исследований Зак Купер считает, что сверхдержавы должны обладать способностью проецировать свою власть во всем мире, а возможности Китая ограничены Восточной Азией. Более того, у Китая нет очевидных причин, по которым он стремился бы сместить США и взять на себя роль мирового гегемона. Раньше Пекин стремился экспортировать коммунистическую модель в другие страны, однако от этого стремления ничего не осталось. В частных беседах представители КНР уже давно издеваются над Вашингтоном из-за его готовности жертвовать своей молодежью и триллионами долларов на поддержание глобального миропорядка. Некоторые эксперты указывают на масштабные инфраструктурные проекты КНР по всему миру, рассматривая их как пример глобальных амбиций Китая. Однако после более детального рассмотрения оказывается, что инфраструктурные инвестиции в основном направлены на обеспечение потоков сырья и энергии, от которых зависит выживание КНР.

Однако если амбиции Китая носят в основном региональный характер и Пекин не стремится потеснить позиции США как ведущей мировой державы, то есть основания надеяться на то, что конфликта между двумя государствами удастся избежать, конечно, если только США всё же убедятся в том, что Китай действительно не претендует на статус ведущей мировой державы.