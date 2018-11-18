В Санкт-Петербурге складывается новая конфигурация городской власти, которая будет закреплена результатами выборов в сентябре 2019 года. Временно исполняющий обязанности губернатора проявляет себя как действующий, а не отбывающий номер, глава исполнительной власти. Тем временем в городе появились и новые проблемные точки, на которые придется реагировать Смольному и не только.

Дарья Драй ИА REGNUM Огнетушитель в магазине

Смотрите, кто пришел

Назначения нового полпреда президента Северо-Западный федеральный округ ждал больше месяца, с 3 октября, когда прежний полпред Александр Беглов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга. За это время на пост полпреда в СМИ и анонимных политических каналах примеривали сразу несколько фамилий федеральных и региональных политиков — как из числа московских петербуржцев, так и региональных лидеров.

Занятно, что один из них — глава ФАС, бывший петербургский «яблочник» Игорь Артемьев — одновременно прозвучал и в списке потенциальных кандидатов «от власти» на губернаторских выборах в Петербурге. Впрочем, об этом сюжете — несколько позже. А пока можно констатировать, что ни один из невольных участников «смотрин на полпредство» должность в этом учреждении не занял.

Также обратил на себя внимание тот факт, что в этот раз при смене полпреда не было ставших традиционными разговоров о «бессмысленности», «избыточности» и скорой отмене самого института полпредства. Переход Беглова в Смольный менее чем за год после назначения полпредом показал, что эта должность остается не формальной «синекурой», а трамплином для продолжения политической карьеры.

Своим новым полпредом на Северо-Западе президент назначил Александра Гуцана, 11 последних лет проработавшего заместителем генерального прокурора России. Для Петербурга это назначение оказалось логичным и даже закономерным. Выпускник юрфака ЛГУ, где он учился одновременно с Дмитрием Медведевым, с 1989 по 2000 годы — сотрудник прокуратуры города на Неве, Гуцан и в дальнейшем был тесно связан с Петербургом и его правоохранительной и властной системой.

Какие задачи будут стоять перед новым полпредом в самое ближайшее время? И какую роль сыграет Гуцан в постепенно разворачивающейся кампании по выборам губернатора Санкт-Петербурга? Мнения экспертов, к которым обратилось ИА REGNUM, не дают сделать однозначного вывода.

Так, политолог Дмитрий Солонников полагает, что Петербург останется в СЗФО на особом положении, решая свои политические проблемы напрямую с федеральным центром, и полпредство президента в СЗФО не будет играть заметной роли в ходе предстоящих выборов, сосредоточившись на других кампаниях (в Вологодской и Мурманской областях), а также на решении сложных социально-экономических проблем в ряде регионов Северо-Запада.

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К тому же Александр Беглов, который, очевидно, станет главным фаворитом предстоящих выборов в Петербурге, по своему политическому «весу» явно превосходит нового полпреда и вряд ли потерпит над собой немосковское кураторство. Поэтому у Александра Гуцана будет возможность заняться другими регионами СЗФО, оставив Петербург под присмотром Кремля.

Другой собеседник агентства, политолог и публицист Юрий Светов, напротив, считает, что петербургские выборы в любом случае будут в зоне ответственности полпредства, но никакого грубого вмешательства, конечно же, не будет.

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Как считает Светов, полпредство сосредоточит усилия на гарантиях прозрачности и законности кампании по выборам губернатора, которые должен обеспечить горизбирком, возглавляемый недавним сотрудником полпредства Виктором Миненко. Поэтому Александр Гуцан как око президента будет так или иначе присутствовать в ходе выборной кампании, чтобы по ее итогам ни у кого не возникло искушения поставить под вопрос легитимность нового губернатора.

Смольный начинается с аппарата

На следующий день после назначения Гуцана официально состоялся переход в Смольный заместителя полпреда Любови Совершаевой. Кстати, именно она целый месяц была «местоблюстителем» в полпредстве, руководя аппаратом этой структуры после ухода Беглова в петербургскую власть. 8 ноября Совершаева заняла должность руководителя аппарата губернатора Санкт-Петербурга, став по должности «серым кардиналом» Смольного. А в том, что она будет вторым человеком в негласной иерархии петербургских чиновников, никто из наблюдателей не сомневается.

Интригой перед назначением Совершаевой оставалось лишь то, получит ли она «бонус» в виде должности вице-губернатора и члена правительства Санкт-Петербурга. Но этого не произошло, что никак не уменьшает политической значимости главы аппарата. Зато избавляет от необходимости проходить процедуру утверждения в Заксобрании, которая для некоторых вице-губернаторов оборачивалась неприятными вопросами и неожиданно большим количеством «черных шаров» при тайном голосовании депутатов.

К тому же появление еще одного вице-губернатора привело бы к необходимости перераспределения полномочий среди сохранивших все свои посты членов правительства Петербурга времен Георгия Полтавченко. С учетом того, что доставшаяся Беглову «по наследству» команда явно будет полностью переформатирована в случае победы врио губернатора на будущих выборах, ее перестройку сейчас, возможно, посчитали лишней тратой времени и сил. И у Любови Совершаевой будет меньше поводов отвлекаться на что-то другое, помимо подготовки главного события будущего года в Санкт-Петербурге.

Точку в досужих разговорах о том, что Кремль может выдвинуть на выборах в Петербурге иного кандидата, а не действующего врио губернатора, поставили слова главы ФАС Игоря Артемьева о том, что он не собирается претендовать на главное кресло в Смольном. Ранее об этом же заявил другой «сосватанный» СМИ «кандидат» — вице-премьер Дмитрий Козак, прямо объявивший, что лучший выбор для Петербурга — Александр Беглов, если он решит баллотироваться. Но Артемьев держал паузу дольше.

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На следующий день Александр Беглов произвел назначения целой группы своих советников — как на штатной основе, так и на общественных началах. Наблюдатели увидели в них первые штрихи будущей команды избранного губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

Наиболее заметной фигурой оказался Евгений Елин, руководивший городским комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли в администрации Валентины Матвиенко. Возвращение его в Петербург со статусной должности замминистра экономического развития на «скромный» пост советника губернатора по экономике и финансам можно однозначно трактовать как переходную ступень к должности вице-губернатора, курирующего городскую экономику. Осталось понять, случится ли это еще до выборов или уже после вероятного избрания Беглова.

Немного отступив от своего обещания «не привозить москвичей», врио губернатора назначил своим советником по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ успешного московского пиар-специалиста Ирину Ган, успевшую поработать и во власти, и в партии «Гражданская платформа», и в частном медиа-бизнесе. Впрочем, свои обещания насчет москвичей Беглов давал действующим чиновникам Смольного, и с назначением Ирины Ган произошло расширение, а не замещение.

Кадровую работу с молодежью призвано укрепить появление в роли советника губернатора петербурженки Юлии Аблец, одной из победителей конкурса «Лидеры России», занимавшей руководящие посты в ГК «Деловые линии» и X5 Retail Group. Тренд на привлечение лучших специалистов из бизнеса тут удачно совпал с культивируемой на федеральном уровне программой социальных лифтов для молодых управленческих кадров.

Наконец, знаковым для Петербурга стало назначение советником на общественных началах Николая Бурова, занимавшего с 2008 по 2017 годы пост директора государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», а ранее руководившего городским комитетом по культуре. Буров не скрывал своего резко отрицательного отношения к планам передачи Исаакия в пользование РПЦ, фактически встав в оппозицию к прежнему губернатору Полтавченко. Бурову пришлось оставить должность главы музея, но от своей «фронды» он не отказался, заслужив славу принципиального защитника интересов культуры и музейного сообщества.

Этим назначением Александр Беглов дал понять, что такая принципиальность нужна городской власти, а болезненная тема передачи Исаакия церкви будет исключена из текущей повестки дня в Петербурге, перестав разделять горожан на два лагеря.

Кстати, Петербург на минувшей неделе назвали самым протестным городом России: как подсчитали эксперты, в 2018 году ни в одном другом регионе страны не было такого количества разнообразных протестных акций — от вкладчиков и дольщиков до градозащитников, экологов и оппозиционеров.

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На состоявшейся 9 ноября региональной конференции «Единой России» секретарь генсовета партии Андрей Турчак и глава питерских единороссов, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров официально заявили, что партия поддержит кандидатуру врио губернатора на выборах главы города в сентябре 2019 года. Даже если Александр Беглов пойдет на них как самовыдвиженец. Судя по всему, ради совместной работы на его победу были отложены в долгий ящик планы по смене руководства ЕР в Петербурге, о которых настойчиво писали СМИ и каналы в Telegram. Так что кампания по выборам губернатора, до которых еще 10 месяцев, будет лишь набирать обороты.

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…Финальным аккордом петербургской кадровой недели стало назначение президентом нового командующего Западным военным округом генерал-полковника Александра Журавлёва. Он пришел на этот пост с боевым опытом командования группировкой российских войск в Сирии, за которое был удостоен звезды Героя России. В предыдущей должности командующего Восточным военным округом Журавлёв успешно провел масштабные учения «Восток-2018», получившие высокую оценку главнокомандующего Владимира Путина.

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Должность командующего ЗВО, центром которого является Санкт-Петербург, автоматически делает занимающего этот пост военачальника участником и многих петербургских событий, от парадов до участия в судьбе многочисленных военных городков, от определения будущего Кронштадта, который должен стать новым туристическим и военно-учебным центром петербургского региона, до ситуации с собственностью Минобороны, находящейся в Петербурге и Ленобласти. Не говоря уж о том, что Петербург остается военно-промышленным центром, серьезно зависящим от заказов оборонного ведомства.

«Зенит-арена», хоккейный вариант?

На минувшей неделе в центре внимания петербуржцев оказалась судьба одного из лучших образцов советской спортивной архитектуры, который появился в городе перед московской Олимпиадой 1980 года. Спортивно-концертный комплекс на проспекте Юрия Гагарина, носивший сначала имя Ленина, а затем переименованный в СКК «Петербургский», может повторить судьбу стадиона имени Кирова, полностью снесенного ради «Зенит-арены» (стадион «Санкт-Петербург»). Эта перспектива вызвала критику со стороны архитектурного сообщества, ряда представителей депутатского корпуса и градозащитных организаций.

О том, что в Петербурге вслед за большой футбольной стройкой скоро начнется большая хоккейная, стало известно год назад, 27 ноября 2017 года, после примечательного диалога президента Владимира Путина с тогдашним губернатором Георгием Полтавченко.

«Для хоккеистов надо построить еще», — сказал тогда президент, осмотрев модель стадиона «Санкт-Петербург» на выставке.

«Строим…», — ответил Полтавченко.

«Да ничего вы не строите, — возразил Путин. — А надо бы строить».

В мае 2018 года на ПМЭФ президент ХК СКА Геннадий Тимченко и Георгий Полтавченко подписали соглашение о реконструкции СКК «Петербургский» на принципах ГЧП: в обмен на частные инвестиции в объект город предоставит инвесторам возможность построить на свободной территории вокруг СКК жилье и коммерческие объекты. А в конце августа Тимченко сообщил: «Мы вынашиваем амбициозный план. Хотим построить в Петербурге самый большой хоккейный дворец в мире».

Как стало понятно на этой неделе, амбиции клуба таковы, что существующее здание СКК обречено на полный снос. Желание вместить в новый ледовый дворец 21,5 тысячи зрителей, затратив на это 20 млрд рублей, не совместимо с существующими габаритами СКК, и тем хуже для него.

СКК Петербургский. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

На Градсовете Петербурга авторы проекта не смогли обосновать, почему понадобилось именно такое количество мест, а выслушавшие их коллеги-архитекторы сразу поняли, что под видом реконструкции им показали новое строительство на месте нынешнего СКК. Это вызвало недоумение на грани возмущения. Оно усилилось тем, что представлявшие проект специалисты ничего не смогли сказать о том, чем планируется окружить новую суперарену, какой комплекс возникнет на месте свободного пространства и зеленых насаждений. Также добавил градуса отказ властей от проведения открытого архитектурного конкурса на проект реконструкции СКК.

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К ситуации уже подключились депутаты Заксобрания. «Яблочник» Борис Вишневский обратился к врио губернатора Александру Беглову с просьбой не допустить сноса СКК под видом реконструкции.

Между тем откладывать решение возможности нет: Санкт-Петербург уже получил право на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года, и все работы по реконструкции СКК или строительству вместо него нового ледового дворца должны быть завершены до этого срока. 10 ноября Александр Беглов сообщил, что вопрос о судьбе советского спортивного дворца, проект которого в свое время получил международное признание, будет решен в течение ближайшего месяца. Поручение президента о строительстве для хоккея, данное еще бывшему губернатору, никто не отменял.

Добавим, что сейчас основной хоккейной ареной города является Ледовый дворец на проспекте Большевиков, построенный к чемпионату мира по хоккею 2000 года. С тех пор крупных хоккейных стадионов в городе не строилось.

Возможности ХК СКА реализовать амбиции и построить новый комплекс сомнению не подлежат: клубом владеет дочерняя структура «Газпрома». Так что новая спортивная стройка, скорее всего, не затянется на 10 лет, как было с «Зенит-ареной», однако тоже может потянуть за собой громкий и долгий скандальный шлейф.

Предупредительный пожар

Утром 10 ноября над центральной частью Петербурга поднимался густой черный дым, а к зданию горящего гипермаркета «Лента» съезжались десятки пожарных машин. Пожар, вспыхнувший в торговом зале магазина, фактически уничтожил его, несмотря на сработавшую, по утверждению владельцев, систему пожаротушения и усилия более трехсот пожарных.

Гипермаркет на Обводном канале пользовался особой популярностью, поскольку находится рядом с оживленным Балтийским вокзалом и является чуть ли не единственным магазином самого большого формата в центральной части города. В него нередко приезжают не только жители центра, но и те, кто лишь работает в центре и привык закупаться продуктами для дома по дороге домой. Поэтому пожар в этой «Ленте» вызвал большой резонанс в СМИ и соцсетях.

Это фактически подтвердил и врио губернатора Петербурга Александр Беглов, сразу прибывший на место ЧП и оценивший слаженную работу пожарных. Заметим, предыдущий глава города не был замечен в подобной практике, даже после прошлогоднего теракта в метро.

В этот раз городу и горожанам, честно говоря, повезло. Раннее утро субботы — не самое популярное время для шопинга. В здании гипермаркета находилось порядка 50 покупателей и столько же сотрудников, все они сумели менее чем за 10 минут покинуть горящее помещение. Легко пострадали в суматохе два человека. Но магазин сгорел, и теперь его ждет полное восстановление.

Причины пожара пока официально не установлены: есть версии короткого замыкания электропроводки, пожара в магазинной пекарне и возгорания горючих продуктов, упавших с погрузчика и воспламенившихся от искры. Как бы то ни было, пожар показал большую уязвимость подобных торговых зданий, избежать трагедии в которых при пожаре помогает только быстрая эвакуация.

Однако если подобный пожар вдруг начнется в одном из гипермаркетов в спальных районах, которые днем в выходной и по вечерам наполнены людьми, да еще и накануне очередных праздников, то шансов на благополучный исход будет намного меньше.

…В связи со случившимся депутат Заксобрания Петербурга, справоросс Алексей Ковалёв уже предложил генпрокурору Юрию Чайке инициировать тотальную проверку противопожарных систем во всех общественных зданиях Санкт-Петербурга. По мнению Ковалёва, пожар в «Ленте» показал, что проверки после страшного пожара в Кемерово весной 2018 года не гарантируют безопасность посетителей.

«Ответственные органы провели рейды и инспекции, отчитались, что всё нормально, но на деле мы видим практически мгновенное возгорание огромного здания гипермаркета. Этот пример говорит о том, что каждый раз, заходя в торговый центр, мы должны опасаться за свою жизнь», — отмечает парламентарий.

…Руководство «Ленты» уже заявило о том, что будет восстанавливать гипермаркет на Обводном, который, по данным СМИ, был одним из самых выгодных в сети ритейлера. А пока горожане делятся в соцсетях постапокалиптическими фотографиями, сделанными в сгоревшем торговом зале гипермаркета, где осталось много обгоревших и поврежденных продуктов. «Колбаса здесь теперь только копченая и полукопченая», — невесело шутят петербуржцы.

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