Полпреду Гуцану есть чем заняться в регионах СЗФО, кроме Петербурга

Санкт-Петербург, , 12:28 — REGNUM Перед Александром Гуцаном в должности полпреда президента России в СЗФО стоит задача обеспечения политического процесса в регионах округа, особенно в тех, где в 2019 году предстоит избрание новых глав. Что же касается Санкт-Петербурга, то его политическое руководство традиционно напрямую курируется из Москвы, и роль полпредства в предстоящих выборах губернатора Северной столицы не будет определяющей. Такое мнение в интервью ИА REGNUM высказал политолог Дмитрий Солонников.

Бывший заместитель генпрокурора РФ Александр Гуцан 7 ноября назначен полпредом президента РФ в СЗФО. В плановом порядке выборы глав регионов в 2019 году в СЗФО пройдут в Санкт-Петербурге, Мурманской и Вологодской областях.

«Со времени образования полпредств Петербург имеет прямой выход на Москву, Смольный непосредственно контактирует с Кремлем. В этом отношении, влияние полпредства на петербургские выборы минимально. В ситуации, когда основным кандидатом на этих выборах является предшественник Гуцана на должности полпреда (Александр Беглов, — прим. ред.), не считающий себя по статусу ниже нового руководителя, полпредство будет в основном заниматься избирательными кампаниями по всему округу, кроме Петербурга, а петербургская кампания будет идти параллельно», — считает Дмитрий Солонников.

Политолог отмечает, что у полпредства в СЗФО в ближайшее время будет достаточно много других направлений деятельности ‑ и две других избирательных кампании, и непростая экономическая ситуация в ряде регионов округа, которая может иметь неприятные для власти социально-политические последствия. Не допустить такого сценария — тоже задача полпредства.

«Координация этих направлений работы и будет основной задачей полпредства. Несколько регионов в сложной ситуации ‑ и Карелия, и Архангельская область, проблемы у НАО, у Коми — этими регионами нужно заниматься. Там, где выборы прошли не так давно — Великий Новгород, Псков, Калининград — там политического вмешательства полпредства в ближайшее время, наверное, не потребуется, но необходима федеральная поддержка молодых команд, которые «зашли» в эти регионы», — сказал Солонников.

Комментируя тот факт, что Александр Гуцан является выходцем из силового блока федеральной власти, собеседник ИА REGNUM отметил, что не ожидает какой-то «чрезвычайщины» в деле борьбы с коррупцией в регионах СЗФО.

«Новые уголовные дела о коррупции у нас появляются постоянно, независимо от того, кто у нас полпред в том или ином округе. Мы видим по всей стране, что новые дела в отношении чиновников как пирожки пекутся. Антикоррупционная повестка дня с приходом Гуцана в СЗФО никуда не денется, она так и останется одной из основных», — считает Дмитрий Солонников.

Кроме того, эксперт не считает Гуцана ставленником «клана силовиков», поскольку не приходится вообще говорить о наличии такого единого политического образования среди руководителей силовых структур России.

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