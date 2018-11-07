Гуцан должен «промыть уши» начальникам в СЗФО, которые не слышат людей

Санкт-Петербург, , 13:50 — REGNUM Основной задачей нового полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана является контроль за выполнением майского указа главы государства в регионах СЗФО. Кроме того, полпредство будет обеспечивать политическую прозрачность и чистоту предстоящих выборов губернатора Санкт-Петербурга и глав других регионов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказал политолог и публицист Юрий Светов.

Бывший заместитель генпрокурора РФ Александр Гуцан 7 ноября указом Владимира Путина назначен полпредом президента РФ в СЗФО.

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«Главной задачей Гуцана на новом посту, с учетом его предыдущего опыта, станет ужесточение контроля за исполнением майского указа и вообще контроля за тем, как власть в регионах реагирует на запросы жителей. «Прямые линии» президента Путина показали, что множество вопросов, решение которых вполне под силу региональным органам власти, не решается. Это значит, что региональная власть порой просто не слышит людей. Именно в этом направлении Гуцан и будет действовать», — считает Юрий Светов.

Он напомнил, что на своих встречах с главами регионов президент России всегда достаёт из знаменитой зелёной папки материалы по жалобам граждан, которые региональные власти предпочитают «не замечать» или годами на них не реагируют. Такие материала у Путина были и в отношении Петербурга, он предъявлял их экс-губернатору Георгию Полтавченко, и в отношении глав других субъектов СЗФО.

«Получается так: люди говорят — губернатор не слышит. Вот Гуцан, как мне кажется, уши им должен «промыть». И заставить их реагировать», — сказал Светов.

Говоря о влиянии полпредства и его нового руководителя на политическую жизнь Санкт-Петербурга, политолог отметил, что петербургские выборы, разумеется, будут в центре внимания полпредства, особенно с учетом тех «громких звонков», которые прозвучали для власти в регионах в сентябре 2018 года.

«Но Гуцан — человек аккуратный, и грубого вмешательства он, конечно, не допустит. Предметом его заботы, скорее всего, будут опасения о честности и прозрачности выборов в Санкт-Петербурге, которые высказывает оппозиция», — предположил эксперт. «Активная роль полпредства в петербургской кампании будет состоять в том, чтобы обеспечить законность и прозрачность этих выборов», — добавил Светов.

Что касается других регионов СЗФО, на которые может быть обращено самое пристальное внимание нового полпреда, то среди них собеседник ИА REGNUM первым делом назвал Мурманскую область, руководитель которой в ближайшем будущем может поменяться.

«Можно ожидать, что там будут произведены изменения во власти. И слухи о том, что господин Албин (Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга, — прим. ред.) может перейти туда губернатором, думаю, не совсем безосновательны. Есть проблемы и с Архангельской областью, у которой за последнее время произошло снижение промышленного потенциала. Будут возникать вопросы и к Псковской области — уровень жизни там людей не удовлетворяет, об этом регулярно говорят псковичи, с которыми я общаюсь», — отметил Юрий Светов.

В целом, больше всего внимания Александру Гуцану придется уделять северным регионам СЗФО, их проблемы имеют наиболее острый характер, считает эксперт.

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