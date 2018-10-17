Президент США Дональд Трамп часто говорил о необходимости вывода американских солдат и отказа от дорогостоящих ближневосточных войн. Однако в сентябре 2018 года американская администрация изменила свою позицию по данному вопросу, в частности в отношении сирийского конфликта. США останутся в Сирии. Как подчеркнул советник по национальной обороне Джон Болтон: «До тех пор, пока иранские войска находятся за пределами иранских границ». Болтон назвал новую политику «стратегическим сдвигом» от противодействия ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к сдерживанию Ирана, пишут Колин Кларк и Ариан Табатабай в статье для издания The Atlantic.

U.S. Army Американские солдаты

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Как сообщает NBC News, новая стратегия будет включать в себя активизацию дипломатических и политических усилий, но она останется в пределах, установленных нынешним разрешением Конгресса на применение силы в Сирии. Также стратегия администрации Трампа будет заключаться в отказе от помощи в реконструкции освобожденных сирийских районов, которые находятся под контролем иранских и российских сил, чтобы увеличить издержки Ирана. Хотя стратегия, как представляется, направлена на то, чтобы избежать прямой конфронтации между американскими и иранскими силами, Вашингтон дал понять, что американские силы будут защищаться в случае необходимости.

Теперь, когда администрация Трампа полна решимости вытеснить из Сирии государство, которое не хочет выводить свои силы без боя, ей потребуется новый сценарий действий в Сирии. Недавно более 100 морских пехотинцев приняли участие в учениях под Эт-Танфом на юге Сирии. Сейчас на территории САР находятся около 2 тыс. солдат США, однако новая политика сдерживания Ирана может потребовать увеличения численности американского военного контингента, создания новой инфраструктуры, включая создание аванпостов в стратегически значимых районах.

U.S. Air Force Американский спецназ

Однако Вашингтон должен проявить осторожность, чтобы военное присутствие США в Сирии не затянулось на неопределенный срок. 18-летняя оккупация Ливана Израилем с 1982 по 2000 год — это хороший пример того, почему США стоит решительно избегать долгосрочного присутствия в странах Леванта. Вашингтону будет гораздо сложнее обеспечить долгосрочное военное присутствие, чем Тегерану. Иран — это региональная держава, а не какой-то злоумышленник, вторгающийся в чужую страну, при этом правительство президента Сирии Башара Асада приветствует размещение иранских войск на сирийской территории.

Иран направил в Сирию тысячи шиитских ополченцев. Данные шиитские группировки состоят из иностранных граждан, которые были подготовлены и оснащены Ираном. Они необходимы для того, чтобы максимизировать эффективность иранских военных на поле боя и минимизировать издержки иранских войск. В настоящий момент большая часть шиитского ополчения начинает покидать Сирию. Как сообщается, Иран пообещал ополченцам определенные экономические выгоды после их возвращения из Сирии. Однако учитывая собственные экономические проблемы и растущее недовольство иранского населения, Тегеран пока не в состоянии выполнить обещание, данное тысячам ополченцев, многие из которых прибыли из Афганистана вместе со своими семьями.

Стоит ожидать, что Тегеран может перенаправить шиитских ополченцев из Сирии в другие горячие точки, например в Афганистан или Йемен. Сообщается о том, что Иран уже начал перебрасывать ополченцев в другие зоны конфликтов. Таким образом, Тегеран представляет угрозу не только в Сирии, но и в других горячих точках региона. США, вероятно, потребуется найти способ, чтобы воспрепятствовать переброске шиитских ополченцев. Однако после выхода США из ядерного соглашения дипломатические отношения между двумя государствами достигли самой низкой точки.

U.S. Army Американские солдаты ведут стрельбу из пулемёта

При разработке стратегии сдерживания США должны учесть роль России в сирийском конфликте. Администрация надеется использовать отношения, установившиеся между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, чтобы повлиять на политику Ирана в Сирии. Однако способности России в данном направлении ограничены. С точки зрения Тегерана Иран заслужил право на проведение автономной политики в САР. Тем не менее США могут помочь России в деэскалации напряженности между ключевыми игроками сирийского конфликта, одновременно пытаясь ограничить возможности России в Сирии.

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Особое беспокойство вызывает возможность прямого конфликта между Ираном и Израилем. В последние несколько месяцев Израиль неоднократно наносил удары по иранским позициям в Сирии. Это может спровоцировать чрезмерную реакцию со стороны Тегерана. Предотвращение более широкого регионального конфликта между двумя странами также станет неотъемлемой частью новой стратегии США по сдерживанию Ирана.

Результаты стратегического сдвига в Сирии будут иметь серьезные последствия для региона. Если стратегия сдерживания потерпит неудачу, то Иран получит возможность расширить свое влияние на всем Ближнем Востоке, а США рискуют застрять в болоте сирийской гражданской войны, так и не получив ощутимых выгод от своего обновленного подхода.