Пошли в наступление: что происходит с ценами на бензин
Несмотря на то что ситуация с бензином и дизельным топливом в России остаётся крайне напряжённой, чиновники, которые в начале лета перевели внутренний топливный рынок на «ручное управление», заморозив взлетевшие цены, так и не решились предпринять что-то стоящее для стабилизации обстановки.
«Будем требовать»
Но теперь даже антимонопольщики, которые ранее заявляли, что не видят предпосылок для дальнейшего роста бензиновых цен, не на шутку обеспокоились.
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«Нефтеперерабатывающие компании в России должны незамедлительно переориентировать часть своих поставок на российский рынок. Если они этого не сделают, мы будем требовать принятия законодательных мер и закрепления прямой нормы о том, что нефтепродукты должны реализовываться на внутреннем рынке — либо через биржу, либо через прямые поставки», — заявил на днях в интервью газете «Коммерсантъ» глава ФАС Игорь Артемьев.
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Но в условиях слабеющего рубля и растущей цены мировой нефти сложно представить, что, услышав такое заявление, руководители крупнейших нефтяных компаний проникнутся важностью момента и перестанут зарабатывать сверхприбыль за счёт экспорта.
Вместо того чтобы ограничить экспорт (такая законодательная норма предусмотрена), чиновники изобрели новый «велосипед», обнародовав инициативу о законодательном закреплении поставок на внутренний рынок нефтяного сырья для российских НПЗ на уровне 17,5% от добычи.
Будем штрафовать
На этой неделе была озвучена ещё одна инициатива ФАС по наведению порядка на топливном рынке. Речь идёт о возможном распространении так называемых оборотных штрафов (не только за некачественное топливо, как было в начале года), но и за его недолив на АЗС. Недобросовестных владельцев заправок хотят наказывать штрафами в размере 1% от выручки за предыдущий год, но не менее 500 тыс. руб. За повторное нарушение — уже 3%, но не менее 2 млн руб.
Тема имеет прямое отношение к бензиновому ажиотажу потому, что некоторые участники рынка утверждают, что в отдельных случаях недолив начался по причине бедственного положения частных компаний (60% рынка). Вследствие заморозки розничных цен и нехватки достаточного объема топлива в мелкоооптовом сегменте стоимость бензина и дизтоплива на АЗС стала ниже, чем мелкоооптовая на товарно-сырьевой бирже, вот и стали независимые АЗС говорить о скором разорении. Впрочем, вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко далёк от мнения, что проблема с недоливом топлива на АЗС настолько масштабна, что возникла необходимость ведения оборотных штрафов.
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«Дело в том, что за последние 1,5−2 года нефтяные компании вынуждены работать вне всех рыночных механизмов. Соответственно, где-то на частных АЗС возможно отклонение от требований. Представьте: стоит АЗС, которая проливает (условно) одну тысячу литров в день, и к ней приехали с проверкой и говорят: «Вы недолили на 25 миллиграммов и 35 — и вам нужно заплатить 500 тысяч рублей». У этой АЗС прибыль в течение года может быть 100 тысяч рублей, а может и не быть. Это лучше сразу заколотить заправку досками и уйти», — пояснил ИА REGNUM Юрий Матвейко.
Качество снижается
Кто-то разоряется и уходит с рынка, но есть и такие предприниматели, которые в условиях кризиса переориентировались на низкопробную продукцию. С начала 2018 года Росстандарт проверил почти 2,1 тыс. организаций нефтепродуктообеспечения. В итоге оказалось, что доля нарушений среди АЗС составила 7,1%. Доля нарушений по физико-химическим характеристикам топлива — 3,9%.
Как пояснил начальник Управления государственного надзора и контроля Росстандарта Александр Кузьмин, резкое увеличение суммы административных штрафов связано с введением в январе 2018 года «оборотных» штрафов для борьбы с фальсифицированным топливом.
Любопытно, что первый «оборотный» штраф в отношении АЗС был наложен в Сибирском федеральном округе на сумму 867 тыс. рублей. Средний размер назначаемого сегодня «оборотного» штрафа составил 570 тыс. рублей.
Налоговый маневр — цены вверх
С 2019 года правительство пообещало завершить налоговый маневр в нефтяной отрасли. Напомним, он предполагает снижение предельной ставки экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты в течение шести лет, причем ставки будут постепенно снижены с 30 процентов до нуля. Одновременно с этим будет повышаться ставка налога на добычу полезных ископаемых (этот процесс будет реализовываться до 2024 года включительно).
По задумке правительства РФ это должно привести к тому, что Россия больше не будет зависеть от колебаний стоимости нефти на мировом рынке путем фактического выравнивания внешних и внутренних цен. В таком случае цены на бензин просто не могут остаться на прежнем уровне по причине влияния всё тех же факторов (санкции, оставленный рубль и высокая цена мировой нефти).
«Многое здесь будет зависеть от конъюнктуры, поскольку если мы увидим резкий рост цен на нефть и продолжение ослабление рубля, то обратный акциз не поможет удержать цены на нефть в пределах инфляции. Например, если нефть будет стоить 100 долларов, а доллар на нашем внутреннем рынке обходиться в сто рублей», — отметил старший аналитик по нефтегазовому сектору «Райффайзенбанка» Андрей Полищук, слова которого цитирует «Экономика сегодня».
Напомним, розничные цены на бензин в России сейчас искусственно сдерживают владельцы крупнейших нефтяных компаний в обмен на понижение топливных акцизов. Эта временная мера уже должна была быть отменена, но поскольку макроэкономическая ситуация не изменилась, в правительстве рассматривают вопрос о субсидировании бензиновых цен.
«В России сейчас введено ручное регулирование цен на бензин, а оптовые цены продолжают расти. Поэтому те усилия, которые сегодня предпринимает Министерство энергетики РФ, направлены на то, чтобы нефтяники, получив определенные льготы в виде того же обратного акциза, не повышали оптовые цены на бензин и другие нефтепродукты», — пояснил глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.
Всё на уровне
Как и в первом полугодии 2018 года, когда произошёл резкий рост цен на моторное топливо и возникла реальная необходимость в грамотных действиях регуляторов — ФАС и Минэнерго — так и сейчас, накануне нового витка топливного кризиса, правительство вновь делает вид, что ничего серьёзного не происходит, а поэтому не спешит повышать для нефтяников экспортную пошлину. Иначе как объяснить слова министра энергетики РФ Александра Новака, который, выступая 26 сентября в Совете Федерации, заявил, что стоимость российского бензина в настоящее время находится на том же уровне, что и в конце мая 2018 года? Средняя цена на дизельное топливо в России, по его словам, составляет примерно 44,3 рубля; на бензин — 41,5. Но даже Росстат, публикуя данные о динамике потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо, известил, что с 17 по 23 сентября 2018 года увеличение цен на бензин автомобильный отмечалось в 18 центрах субъектов Российской Федерации.
Более всего цены на него выросли в Петрозаводске — на 0,6%, Владимире — на 0,5%, Кызыле и Благовещенске — на 0,4%.
Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо (по данным еженедельного мониторинга цен, осуществляемого в одной тысяче АЗС, расположенных в центрах субъектов Российской Федерации)
в процентах
К чему приведёт такая государственная тактика, представить несложно: нефтяные компании ещё больше увеличат свою прибыль за счёт экспорта и планируемых субсидий из госбюджета, независимые нефтяные предприятия пойдут на дно или будут торговать «левым» топливом. А стоимость бензина и дизельного топлива всё равно пойдёт вверх: «экономика» пошла в наступление, под её напором «ручному управлению» не долго быть осталось.