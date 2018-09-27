Убийство частных АЗС — об оборотных штрафах за недолив топлива

Москва, , 09:43 — REGNUM Проблема с недоливом топлива на АЗС не столь масштабна, как её пытаются представить, а предполагаемое введение оборотных штрафов, озвученное главой Минпромторга Денисом Мантуровым, разорит частные АЗС, считает вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предстоящее с 2019 года нововведение, он, в частности, напомнил, что об ужесточении наказания за недолив заговорили после летнего эксперимента Федерации автомобилистов России (ФАР), по итогам которого было заявлено: недоливают почти все.

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«Проверки, проведённые ФАР, вызывают вопросы как по методике, так и объему выявленного недолива — порядка 75% АЗС. На самом деле, я думаю, что цифра абсолютно некорректная, тем более, после этого МВД РФ провело проверку по 600 станциям в Москве, Московской области и ряде других территорий. Причём методики проверки были понятные, утверждённые, имеющие статус закона. Нарушения естественно тоже были, но эта цифра далека от тех показателей, которые объявляла ФАР.

Опять же по недоливу: допустимый недолив на колонке может составить 0,25% то есть — 25 миллилитров. Для понимания, это совсем маленькая стопочка. Но то, что предлагают внести в Государственную думу законопроект об оборотных штрафах от 1 до 20% (минимальный штраф 500 тысяч рублей, а повторяй — 2 миллиона) — это сразу можно поставить крест на всем частном бизнесе.

Дело в том, что за последние 1,5−2 года нефтяные компании вынуждены работать вне всех рыночных механизмов. Соответственно, где-то на частных АЗС возможно отклонение от требований. Представьте: стоит АЗС, которая проливает (условно) одну тысячу литров в день и к ней приехали с проверкой и говорят: «Вы недолили не 25 миллиграмм, и 35 и вам нужно заплатить 500 тысяч рублей». У этой АЗС прибыль в течение года может быть 100 тысяч рублей, а может и не быть. Это лучше разу заколотить заправку досками и уйти.

Увы, никого не интересуют причины проблемы с недоливом. Сегодня оптовые цены нефтяных компаний выше розничных. Соответственно вертикально интегрированные нефтяные компании (ВНИКи) зарабатывают сверхдоходы, отправляя на экспорт нефть и нефтепродукты, а внутри России торгуют вне всех рыночных механизмов, еще и просят дотации и субсидии со стороны государства, исчисляемые сотнями миллиардов рублей. Нужно в принципе в нефтяной отрасли навести порядок, а уже потом что то требовать от бизнеса. А здесь я считаю, происходит убийство частных АЗС», — заявил Юрий Матвейко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, штрафы за недолив топлива на АЗС существовали и ранее. А с 2019 года могут быть введены оборотные штрафы. Недобросовестных владельцев АЗС хотят наказывать штрафами в размере 1% от выручки за предыдущий год, но не менее 500 тыс. руб. За повторное нарушение — уже 3%, но не менее 2 млн руб. Доля частных АЗС на российском рынке составляет около 60%.

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