ФАС требует от НПЗ увеличить поставки нефти на внутренний рынок

Москва, , 11:16 — REGNUM Нефтеперерабатывающие компании в России должны незамедлительно переориентировали часть своих поставок на российский рынок. В противном случае, Федеральная антимонопольная служба намерена потребовать закрепить это законом.

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«Если они этого не сделают, мы будем требовать принятия законодательных мер и закрепления прямой нормы о том, что нефтепродукты должны реализовываться на внутреннем рынке — либо через биржу, либо через прямые поставки», — заявил в интервью газете «Коммерсантъ» глава ФАС Игорь Артемьев.

По его словам, в настоящее время «многие заводы вышли в ремонт, что создает дополнительное давление».

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Обязательные поставки нефти на НПЗ: благая цель и топорный метод

Инициативу о законодательном закреплении поставок на внутренний рынок нефтяного сырья для российских НПЗ на уровне 17,5% от добычи в ФАС считают «правильной». Как пояснил Артемьев, это вынужденная мера, которая «позволит устранить дискриминацию на рынке и обеспечить полную загрузку российских нефтеперерабатывающих производств с возможностью последующей поставки нужных объёмов топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа правительство РФ поручило министерствам энергетики, финансов и экономики проанализировать возможность введения обязательного требования к нефтяникам направлять от 17,5% своей годовой добычи на российские нефтеперерабатывающие заводы.